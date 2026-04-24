La settimana 17/2026 conferma gli equilibri costruiti negli ultimi giorni, con una vetta stabile e pochi movimenti nelle prime posizioni. La classifica si muove soprattutto nella parte centrale, dove si concentrano le variazioni più evidenti.

Dopo le scosse della settimana precedente, la dinamica rallenta nella zona alta e si distribuisce lungo tutta la Top 20. Ne esce una settimana meno concentrata su singoli picchi e più legata a rotazioni interne tra i brani già presenti.

Top & Flop – Classifica dinamica settimana 17/2026 (Spotify + YouTube)

La settimana 17/2026 conferma gli equilibri costruiti negli ultimi giorni, con una vetta completamente stabile e senza variazioni nelle prime tre posizioni. Samurai Jay resta al comando con Ossessione, seguito da Shiva e Geolier con Bad Bad Bad e da Sayf con Tu mi piaci tanto, in un blocco alto che non registra movimenti ma continua a mantenere un distacco netto sul resto della classifica.

Alle spalle del podio si concentra invece la parte più attiva della settimana. Fred De Palma, insieme a Emis Killa e Anitta, guadagna quattro posizioni con La testa gira e si porta a ridosso delle prime tre, mentre anche Achille Lauro con AMOR risale con la stessa intensità entrando in Top 10.

L’ingresso più alto è quello di Madame insieme a Marracash con VOLEVO CAPIRE CON MARRACASH, che debutta direttamente al sesto posto. Un risultato che si inserisce in un movimento più ampio legato all’uscita di DISINCANTO: la stessa Madame riattiva anche OK, che guadagna quindici posizioni e rientra in Top 20. Due segnali distinti ma convergenti, che riportano il suo catalogo in evidenza e concentrano in pochi giorni una spinta distribuita su più brani.

Nel frattempo diversi brani perdono terreno senza movimenti bruschi ma diffusi: Fulminacci, Ditonellapiaga e Sal Da Vinci arretrano, mentre altri titoli restano stabili nella parte medio-alta, contribuendo a una classifica meno concentrata su pochi picchi e più distribuita nei movimenti.

La classifica della settimana

Ossessione – Samurai Jay = Bad Bad Bad – Shiva, Geolier = Tu mi piaci tanto – Sayf = La testa gira – Fred De Palma, Emis Killa e Anitta ↑ (4) Via dei Mille – Dipinto, Fresh Beatz = VOLEVO CAPIRE CON MARRACASH – Madame, Marracash 🌟 2 GIORNI DI FILA (feat. Sfera Ebbasta, ANNA) – Geolier, Sfera Ebbasta, ANNA ↓ (1) Per sempre sì – Sal Da Vinci ↓ (1) AMOR – Achille Lauro ↑ (4) Labirinto – Luchè = Questa domenica – Olly ↑ (1) Stupida sfortuna – Fulminacci ↓ (3) Che fastidio! – Ditonellapiaga ↓ (2) I romantici – Tommaso Paradiso ↑ (2) Poesie clandestine – LDA, Aka 7even ↓ (1) OK – Madame ↑ (15) Al mio paese – Serena Brancale feat. Levante & Delia ↓ (2) Male necessario – Fedez, Marco Masini ↓ (1) Italia Starter Pack – J-AX ↓ (1) DONNE RICCHE – Acoustic Version – TonyPitony ↓ (1)

Legenda simboli: = stabile / ↑ in salita / ↓ in discesa / 🌟 nuova entrata

Nota di aggiornamento

La classifica fotografa i dati della settimana appena pubblicati. L’analisi completa con Top e Flop e il radar sulla prossima settimana verrà aggiornata dopo il consolidamento della lettura editoriale.

Top & Flop – Classifica di tenuta settimana 17/2026 – Top 20

La classifica di tenuta della settimana 17/2026 conferma una struttura ancora molto stabile nella parte alta, con poche variazioni e un equilibrio costruito nel tempo. Samurai Jay resta al comando con Ossessione, seguito da Sayf con Tu mi piaci tanto, mentre alle loro spalle si inserisce Shiva insieme a Geolier con Bad Bad Bad, in crescita di una posizione.

Il resto della Top 10 si muove poco, con diversi titoli fermi e variazioni minime, segno di una tenuta ancora compatta. L’unico ingresso nelle prime posizioni è quindi legato a un brano già forte nella dinamica settimanale, che accorcia i tempi tra spinta immediata e consolidamento.

Nella parte bassa si osservano invece movimenti più ampi: Fred De Palma con La testa gira guadagna sei posizioni e si avvicina alla Top 15, mentre Madame entra con VOLEVO CAPIRE CON MARRACASH, portando anche nella classifica di tenuta l’effetto dell’uscita del nuovo album.

Il peso della tenuta nel tempo

Ossessione – Samurai Jay =

– = Tu mi piaci tanto – Sayf =

– = Bad Bad Bad – Shiva, Geolier ↑ (1)

– ↑ (1) Per sempre sì – Sal Da Vinci ↓ (1)

– ↓ (1) Che fastidio! – Ditonellapiaga =

– = Stupida sfortuna – Fulminacci =

– = Labirinto – Luchè =

– = Poesie clandestine – LDA, Aka 7even =

– = Male necessario – Fedez, Marco Masini =

– = 2 GIORNI DI FILA (feat. Sfera Ebbasta, ANNA) – Geolier, Sfera Ebbasta, ANNA =

– = Italia Starter Pack – J-AX =

– = Prima che – Nayt =

– = I romantici – Tommaso Paradiso =

– = Via dei Mille – Dipinto, Fresh Beatz =

– = Uomo che cade – Tredici Pietro ↑ (1)

– ↑ (1) Magica favola – Arisa ↓ (1)

– ↓ (1) DONNE RICCHE – Acoustic Version – TonyPitony ↑ (1)

– ↑ (1) VOLEVO CAPIRE CON MARRACASH – Madame, Marracash 🌟

– 🌟 La testa gira – Fred De Palma, Emis Killa e Anitta ↑ (6)

– ↑ (6) L’astronauta – Nayt ↓ (3)

Legenda simboli: = stabile / ↑ in salita / ↓ in discesa / 🌟 nuova entrata

Come funziona la classifica?

Top & Flop racconta chi domina davvero le piattaforme digitali attraverso due prospettive complementari.

Spotify pesa per il 75%

pesa per il YouTube pesa per il 25%

Stock = classifica di tenuta nel tempo, costruita su medie storiche e correttivi che riducono progressivamente il peso dei brani più lontani nel tempo, evitando “pesi morti” di repertorio.

Flow = classifica basata sui dati settimanali, pensata per fotografare la spinta del momento e i movimenti reali di settimana in settimana.

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