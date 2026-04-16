17 Aprile 2026
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Perché Achille Lauro ha scritto “Comuni Immortali”: la storia di un amore impossibile

Un amore impossibile raccontato come un poema su un arrangiamento essenziale. Le parole dell'artista sulla canzone.

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Achille Lauro - Comuni immortali, la copertina del disco con il volto dell'artista coperto da farfalle
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Achille Lauro Comuni Immortali, testo e significato.

“L’uomo che sfiderebbe qualunque cosa per rivivere qualcosa.” È con queste parole che Achille Lauro descrive Comuni Immortali, la focus track che dà il titolo alla nuova edizione speciale del suo ultimo disco, in uscita venerdì 17 aprile 2026. Un brano che l’artista stesso definisce come uno dei più importanti del suo ultimo periodo creativo.

Achille Lauro, “Comuni Immortali”: il significato del brano

Se l’album originale era un mosaico di dediche intime alla famiglia e alla propria città, questo inedito si concentra su un amore impossibile. Un sentimento così assoluto da spingere un comune mortale a sfidare gli dei pur di avere ancora una volta accanto la persona amata.

“È una canzone a cui sono molto legato per diversi motivi”, ha raccontato Lauro. “È dedicata a questo amore impossibile, l’amore per cui daresti qualunque cosa per riviverlo. Mi piace pensarla come un grande poema: l’uomo che sfiderebbe qualunque cosa, che porterebbe il mondo a inginocchiarsi alla persona che desidera.”

Anche dal punto di vista musicale, il brano si distacca dalle strutture convenzionali. Non c’è un ritornello pop standard, ma un flusso di parole che si appoggia su un arrangiamento volutamente scarno: “Non ha una struttura ben definita, mi piace dare l’idea di una poesia scritta proprio così. La musica è fatta solamente di riff di chitarra in loop. Doveva essere valorizzata nella sua essenzialità.”

“È una delle canzoni più importanti dell’ultimo periodo, perché ha dentro un qualcosa che le altre non avevano”, ha concluso l’artista.

Achille Lauro, “Comuni Immortali”: il testo

E ciao
Aspetterei cento vite
Come stai?

Saprei persino morire
E ruberò la luna a sta città
Sarà solo per averti ancora

E dai
Come vuoi vada a finire
Resta qua
Non sarà mica la fine

Ti porterò il mondo e si inginocchierà
Sarà solo per averti ancora

E se fosse nostro
Questo maledetto posto
Ruberei il tramonto
Per mettertelo al polso

E se fuori piove
Se le strade sono vuote
Ci sarò
Ricordati

Quando ti sveglierai
Prima di addormentarti
E quando ti spoglierò
Ricorderò di accarezzarti
Quando farà paura essere grandi
E penserai che Dio ha creato Lei
Mentre un uomo sfiderà gli dei
Per averti ancora

Sì lo so
Cosa ti rende felice
Quello che
Non ho saputo mai dire

Tu lo sai che quando il mare si aprirà
Sarà solo per averti ancora

E se è l’ultima volta
Andrei oltre ogni colonna
Che divide il mondo
Che ci mise contro

E se non ritorno
Se fosse l’ultimo giorno
Ci sarò
Ricordati

Quando ti sveglierai
Prima di addormentarti
Quando ti spoglierò
Ricorderò di accarezzarti
Quando farà paura essere grandi
E penserai che Dio ha creato Lei
Mentre un uomo sfiderà gli dei
E penserò
Dio ha creato a Lei
Quando un giorno sfiderò gli dei
per averti ancora
per averti ancora
per averti ancora
per averti ancora

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