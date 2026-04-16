Achille Lauro Comuni Immortali, testo e significato.

“L’uomo che sfiderebbe qualunque cosa per rivivere qualcosa.” È con queste parole che Achille Lauro descrive Comuni Immortali, la focus track che dà il titolo alla nuova edizione speciale del suo ultimo disco, in uscita venerdì 17 aprile 2026. Un brano che l’artista stesso definisce come uno dei più importanti del suo ultimo periodo creativo.

Achille Lauro, “Comuni Immortali”: il significato del brano

Se l’album originale era un mosaico di dediche intime alla famiglia e alla propria città, questo inedito si concentra su un amore impossibile. Un sentimento così assoluto da spingere un comune mortale a sfidare gli dei pur di avere ancora una volta accanto la persona amata.

“È una canzone a cui sono molto legato per diversi motivi”, ha raccontato Lauro. “È dedicata a questo amore impossibile, l’amore per cui daresti qualunque cosa per riviverlo. Mi piace pensarla come un grande poema: l’uomo che sfiderebbe qualunque cosa, che porterebbe il mondo a inginocchiarsi alla persona che desidera.”

Anche dal punto di vista musicale, il brano si distacca dalle strutture convenzionali. Non c’è un ritornello pop standard, ma un flusso di parole che si appoggia su un arrangiamento volutamente scarno: “Non ha una struttura ben definita, mi piace dare l’idea di una poesia scritta proprio così. La musica è fatta solamente di riff di chitarra in loop. Doveva essere valorizzata nella sua essenzialità.”

“È una delle canzoni più importanti dell’ultimo periodo, perché ha dentro un qualcosa che le altre non avevano”, ha concluso l’artista.

Achille Lauro, “Comuni Immortali”: il testo

E ciao

Aspetterei cento vite

Come stai?

Saprei persino morire

E ruberò la luna a sta città

Sarà solo per averti ancora

E dai

Come vuoi vada a finire

Resta qua

Non sarà mica la fine

Ti porterò il mondo e si inginocchierà

Sarà solo per averti ancora

E se fosse nostro

Questo maledetto posto

Ruberei il tramonto

Per mettertelo al polso

E se fuori piove

Se le strade sono vuote

Ci sarò

Ricordati

Quando ti sveglierai

Prima di addormentarti

E quando ti spoglierò

Ricorderò di accarezzarti

Quando farà paura essere grandi

E penserai che Dio ha creato Lei

Mentre un uomo sfiderà gli dei

Per averti ancora

Sì lo so

Cosa ti rende felice

Quello che

Non ho saputo mai dire

Tu lo sai che quando il mare si aprirà

Sarà solo per averti ancora

E se è l’ultima volta

Andrei oltre ogni colonna

Che divide il mondo

Che ci mise contro

E se non ritorno

Se fosse l’ultimo giorno

Ci sarò

Ricordati

Quando ti sveglierai

Prima di addormentarti

Quando ti spoglierò

Ricorderò di accarezzarti

Quando farà paura essere grandi

E penserai che Dio ha creato Lei

Mentre un uomo sfiderà gli dei

E penserò

Dio ha creato a Lei

Quando un giorno sfiderò gli dei

per averti ancora

per averti ancora

per averti ancora

per averti ancora