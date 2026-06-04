4 Giugno 2026
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4 Giugno 2026

Tony Boy cambia stagione: “Cuore rotto” è il singolo per l’estate dopo i palasport

Il singolo, prodotto da Finesse, arriva dopo i sold out del Live Tour 2026 nei palasport.

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Tony Boy, ritratto promozionale del rapper per il singolo Cuore rotto
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Testo e significato di Cuore rotto, il nuovo singolo di Tony Boy, in uscita venerdì 5 giugno per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy.

Il brano arriva al termine del Live Tour 2026, che ha portato il rapper per la prima volta nei palasport, con i sold out di Padova, Roma e due date all’Unipol Forum di Milano. Cuore rotto, prodotto da Finesse, anticipa il Summer Tour 2026 nei festival, dove sarà eseguito dal vivo per la prima volta.

Tony BoyCuore rotto: il significato del brano

Cuore rotto racconta l’oscillazione tra il bene e il male, tra la voglia di cercarsi e quella di sparire. Nel racconto dell’artista, il brano mette a fuoco il momento in cui un rapporto perde ogni barriera e spezza gli equilibri: una complicità quasi totalizzante, un’emotività vissuta ma mai sopra le righe, restituita con la naturalezza di chi racconta qualcosa di reale più che costruire un personaggio.

Sul piano sonoro è un pezzo estivo dalla topline immediata, pensato per restare in testa fin dal primo ascolto, ma che mantiene la cifra urban a cui Tony Boy ha abituato il suo pubblico. Un’uscita che sposta il registro verso la stagione calda senza rinunciare all’identità dell’artista.

Copertina del singolo Cuore rotto di Tony Boy

Il testo di Cuore rotto

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Il testo di “Cuore rotto” e l’analisi verso per verso saranno disponibili in questa pagina a partire dal 5 giugno, giorno di uscita del singolo.

Dai palasport ai festival: il 2026 di Tony Boy

Il Live Tour 2026 ha segnato il primo passaggio di Tony Boy nei palasport, tappa di un percorso costruito riempiendo spazi via via più grandi. L’estate prosegue ora con il Summer Tour 2026, che lo porterà sui palchi dei principali festival italiani. Tutte le date nella nostra pagina dedicata al tour.

Crediti del brano

  • ▸ Titolo · Cuore rotto
  • ▸ Artista · Tony Boy
  • ▸ Produzione · Finesse
  • ▸ Autori · –
  • ▸ Etichetta · Atlantic Records Italy / Warner Music Italy

Nota copyright: i testi citati sono utilizzati a fini di informazione, analisi e critica ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti restano degli aventi diritto. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare la redazione all’indirizzo redazione@allmusicitalia.it.

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