9 Marzo 2026
di
Alberto Muraro
Tour
Condividi su:
9 Marzo 2026

Frah Quintale: si completa il Summer tour 2026 dell’artista, ecco le ultime date confermate

L'artista bresciano ha chiuso il cerchio confermato gli ultimi appuntamenti della sua prossima tournée in giro per l'Italia

Tour di Alberto Muraro
Frah Quintale indossa il suo classico cappello su uno sfondo di un cielo azzurro
Condividi su:

Reduce dal suo ultimo progetto discografico (Amor proprio), Frah Quintale ha svelato le nuove date del suo calendario estivo, aggiungendo sette nuovi appuntamenti al già annunciato SUMMER TOUR ‘26. Questa ondata di concerti seguirà l’importante debutto nei palazzetti previsto a stretto giro, che segnerà un momento di crescita artistica senza precedenti per il cantautore bresciano.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da @frah_quintale

Amor Proprio: il disco della maturità

Al centro di questa nuova fase creativa c’è proprio il disco pubblicato il 10 ottobre 2025 che ha ridefinito i confini del sound di Frah Quintale. Il disco è stato definito come “un viaggio introspettivo composto da 11 tracce che esplorano la necessità di ritrovarsi e il valore del tempo speso in solitudine”. Il progetto include collaborazioni di altissimo livello, come quella con Colapesce in A prescindere, l’eterea partecipazione di Joan Thiele in Occhi diamanti e il tocco urban di Tony Boy nella traccia 1 ora d’aria 1 ora d’ansia.

Tutte le date del tour di Frah Quintale

La tournée “PALAZZETTI ‘26” partirà l’11 aprile da Terni, toccando le principali arene italiane (con una data già sold out a Roma), per poi lasciare spazio alla lunga estate dei festival. Ecco il calendario completo:

Date tour Frah Quintale PALAZZETTI ‘26

  • 11 aprile 2026 – Terni, PalaTerni (Data Zero)

  • 13 aprile 2026 – Milano, Unipol Forum

  • 15 aprile 2026 – Firenze, Nelson Mandela Forum

  • 17 aprile 2026 – Roma, Palazzo dello Sport (SOLD OUT)

  • 18 aprile 2026 – Napoli, Palapartenope

  • 20 aprile 2026 – Padova, Kioene Arena

  • 21 aprile 2026 – Torino, Inalpi Arena

Date SUMMER tour Frah Quintale ‘26

  • 3 luglio 2026 – Pordenone, Parco San Valentino

  • 4 luglio 2026 – Alba (CN), Collisioni (Nuova data)

  • 9 luglio 2026 – Brescia, Brescia Summer Music (Nuova data)

  • 10 luglio 2026 – Padova, Sherwood Festival (Nuova data)

  • 12 luglio 2026 – Bologna, Sequoie Music Park

  • 15 luglio 2026 – Genova, Altraonda Festival (Nuova data)

  • 17 luglio 2026 – Francavilla al Mare (CH), Shock Wave Festival

  • 19 luglio 2026 – Roma, Roma Summer Fest – Auditorium Parco della Musica

  • 21 luglio 2026 – Salerno, SalernoSounds (Nuova data)

  • 22 luglio 2026 – Cosenza, Be Alternative Festival

  • 23 luglio 2026 – Catania, Villa Bellini

  • 25 luglio 2026 – Bari, Locus Festival

  • 27 luglio 2026 – Bagheria (PA), Piccolo Parco Urbano

  • 1° agosto 2026 – Cinquale (MS), Vibes Summer Festival (Nuova data)

  • 9 agosto 2026 – Gallipoli (LE), Luce Festival (Nuova data)

Info Biglietti e Prevendite

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI



I biglietti per le nuove date del tour estivo di Frah Quintale saranno disponibili a partire dalle ore 14:00 di mercoledì 11 marzo 2026. Per assicurarsi un posto agli show prodotti da Live Nation, i fan potranno consultare i circuiti ufficiali livenation.it e comcerto.it.

Credits immagine di copertina: Carmen Colombo

All Music Italia

Articoli più letti

Sal Da Vinci rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2026 con Per sempre sì 1

Eurovision 2026, le prime reazioni straniere a Sal Da Vinci e "Per sempre sì"
Cast Canzonissima 2026 programma Rai con Milly Carlucci. Logo del programma 2

Canzonissima 2026: il cast ufficiale del programma di Milly Carlucci
san-marino-song-contest-2026-simona-ventura-pagelle.jpg 3

San Marino Song Contest 2026: le pagelle della finale da Dolcenera (8) al sogno Luka Basi
Olly in concerto nel Tutta Vita Tour 2026 4

La scaletta dei concerti di Olly nel 2026: tutte le canzoni del Tutta Vita Tour
Analisi cantanti ammessi al Serale di Amici 2026 5

Amici 2026, chi meritava davvero il Serale (e chi no)
Carlo Conti a Sanremo Top su Rai1 durante la presentazione della classifica FIMI del Festival di Sanremo 2026 6

Sanremo Top su Rai1, la classifica delle canzoni di Sanremo 2026: cosa è successo nella prima puntata
Achille Lauro scaletta concerto tour 2026 canzoni live 7

Achille Lauro, la scaletta del concerto del tour 2026: tutte le canzoni
Amici 25: ospiti e pagelle dell'8 marzo 8

Cosa è successo ad Amici nella puntata dell'8 marzo? Ospiti, pagelle e allievi al Serale
Sanremo Top su Rai1 con Carlo Conti dopo il Festival di Sanremo 2026 9

Sanremo Top torna su Rai1: cos’è e come funziona lo show dopo il Festival
Patty Pravo Opera nuovo album 2026 10

Patty Pravo, nel nuovo album “Opera” scrivono Sangiorgi, Brancale, Morgan e Bianconi

Cerca su A.M.I.