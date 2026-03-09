Frah Quintale: si completa il Summer tour 2026 dell’artista, ecco le ultime date confermate

Reduce dal suo ultimo progetto discografico (Amor proprio), Frah Quintale ha svelato le nuove date del suo calendario estivo, aggiungendo sette nuovi appuntamenti al già annunciato SUMMER TOUR ‘26. Questa ondata di concerti seguirà l’importante debutto nei palazzetti previsto a stretto giro, che segnerà un momento di crescita artistica senza precedenti per il cantautore bresciano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @frah_quintale

Amor Proprio: il disco della maturità

Al centro di questa nuova fase creativa c’è proprio il disco pubblicato il 10 ottobre 2025 che ha ridefinito i confini del sound di Frah Quintale. Il disco è stato definito come “un viaggio introspettivo composto da 11 tracce che esplorano la necessità di ritrovarsi e il valore del tempo speso in solitudine”. Il progetto include collaborazioni di altissimo livello, come quella con Colapesce in A prescindere, l’eterea partecipazione di Joan Thiele in Occhi diamanti e il tocco urban di Tony Boy nella traccia 1 ora d’aria 1 ora d’ansia.

Tutte le date del tour di Frah Quintale

La tournée “PALAZZETTI ‘26” partirà l’11 aprile da Terni, toccando le principali arene italiane (con una data già sold out a Roma), per poi lasciare spazio alla lunga estate dei festival. Ecco il calendario completo:

Date tour Frah Quintale PALAZZETTI ‘26

11 aprile 2026 – Terni, PalaTerni (Data Zero)

13 aprile 2026 – Milano, Unipol Forum

15 aprile 2026 – Firenze, Nelson Mandela Forum

17 aprile 2026 – Roma, Palazzo dello Sport (SOLD OUT)

18 aprile 2026 – Napoli, Palapartenope

20 aprile 2026 – Padova, Kioene Arena

21 aprile 2026 – Torino, Inalpi Arena

Date SUMMER tour Frah Quintale ‘26

3 luglio 2026 – Pordenone, Parco San Valentino

4 luglio 2026 – Alba (CN), Collisioni (Nuova data)

9 luglio 2026 – Brescia, Brescia Summer Music (Nuova data)

10 luglio 2026 – Padova, Sherwood Festival (Nuova data)

12 luglio 2026 – Bologna, Sequoie Music Park

15 luglio 2026 – Genova, Altraonda Festival (Nuova data)

17 luglio 2026 – Francavilla al Mare (CH), Shock Wave Festival

19 luglio 2026 – Roma, Roma Summer Fest – Auditorium Parco della Musica

21 luglio 2026 – Salerno, SalernoSounds (Nuova data)

22 luglio 2026 – Cosenza, Be Alternative Festival

23 luglio 2026 – Catania, Villa Bellini

25 luglio 2026 – Bari, Locus Festival

27 luglio 2026 – Bagheria (PA), Piccolo Parco Urbano

1° agosto 2026 – Cinquale (MS), Vibes Summer Festival (Nuova data)

9 agosto 2026 – Gallipoli (LE), Luce Festival (Nuova data)

Info Biglietti e Prevendite

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI







I biglietti per le nuove date del tour estivo di Frah Quintale saranno disponibili a partire dalle ore 14:00 di mercoledì 11 marzo 2026. Per assicurarsi un posto agli show prodotti da Live Nation, i fan potranno consultare i circuiti ufficiali livenation.it e comcerto.it.

Credits immagine di copertina: Carmen Colombo