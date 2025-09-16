Frah Quintale torna con un nuovo album e una buona dose di “Amor Proprio”

A distanza di tre anni dalla pubblicazione del suo ultimo EP da solista, Storia Breve (2022), e a due anni dall’uscita del joint album Lovebars con Coez (2023), Frah Quintale torna con nuova musica e una buona dose di Amor Proprio, che è anche il titolo del suo nuovo disco, che vedrà la luce il prossimo 10 ottobre per Undamento / Warner Music Italia.

Ad anticipare l’annuncio una serie di affissioni apparse per le strade di Milano, in cui l’artwork del disco è accompagnato dalla frase: “Prima di amare gli altri prova ad amare te stessx“.

“AMOR PROPRIO”: un viaggio emotivo tra vulnerabilità e leggerezza

Anticipato dal singolo Lampo, scritto dallo stesso Frah Quintale e prodotto da Ceri, il disco è un viaggio emotivo tra vulnerabilità e leggerezza, tra notti insonni e giornate di sole, e racconta un processo di crescita che nasce da una riflessione personale: la vera svolta arriva quando si impara a restare da soli e ad ascoltarsi.

Un cambiamento – questo – che richiede tempo, ma è proprio in queste situazioni che riusciamo a distinguere meglio ciò che realmente vogliamo e a diventare chi davvero vogliamo essere, senza il peso delle aspettative.

Frah Quintale firma così un disco versatile, che alterna episodi intimi e riflessivi a momenti trascinanti e spensierati, ruotando intorno al concetto di amor proprio con canzoni che raccontano la ricerca di equilibrio e il bisogno di lasciar andare per vivere a pieno il presente.

FRAH QUINTALE RACCONTA IL NUOVO ALBUM

“Spesso cerchiamo la via più breve per ottenere la felicità, per guarire una ferita dell’anima, per colmare un vuoto, per sentirci allineati agli altri. Alcuni, per esempio, studiano facoltà che in verità non gli piacciono. Altri ancora, invece, saltano da una relazione all’altra pur di non rimanere soli: per interesse, per abitudine, per distrazione o semplicemente perché qualcuno ha detto loro che si fa così“, ha spiegato Frah Quintale, introducendo le tematiche principali del disco.

Poi, ha aggiunto: “Senza essere ipocrita, mi sono ritrovato almeno una volta in una di queste tre categorie (ce ne sono molte altre), ma poi è successo qualcosa. Stare da solo mi ha insegnato a stare in silenzio. Stare in silenzio mi ha insegnato ad ascoltarmi. Ascoltarmi mi ha fatto capire meglio cosa voglio.

Per quanto mi riguarda, l’amor proprio è fare qualcosa per se stessi indipendentemente da quello che il mondo si aspetta da noi. È un processo al quale serve tempo per instaurarsi, crescere e indirizzarci verso le persone che saremo. Una volta imparato a lasciarci trasportare, potremo andare esattamente dove vogliamo e le cose succederanno da sole, quasi per caso. Abbiamo tutti gli strumenti necessari per aggiustarci“.

FRAH QUINTALE, PALAZZETTI’26: LE DATE DEL TOUR 2026

Qui, di seguito, riportiamo le date di Palazzetti’26, il primo tour di Frah Quintale nei palasport, che nel 2026 toccherà le principali città italiane: da Roma a Milano, da Firenze a Padova, passando per Napoli e Torino.

13 aprile 2026 – Milano , Unipol Forum

, Unipol Forum 15 aprile 2026 – Firenze , Nelson Mandela Forum

, Nelson Mandela Forum 17 aprile 2026 – Roma , Palazzo dello Sport

, Palazzo dello Sport 18 aprile 2026 – Napoli , Palapartenope

, Palapartenope 20 aprile 2026 – Padova , Kioene Arena

, Kioene Arena 21 aprile 2026 – Torino, Inalpi Arena

