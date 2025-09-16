16 Settembre 2025
di
Lorenza Ferraro
News
Condividi su:
16 Settembre 2025

Frah Quintale torna con un nuovo album e una buona dose di “Amor Proprio”

"Stare in silenzio mi ha insegnato ad ascoltarmi. Ascoltarmi mi ha fatto capire meglio cosa voglio"

News di Lorenza Ferraro
Frah Quintale Amor Proprio
Condividi su:

A distanza di tre anni dalla pubblicazione del suo ultimo EP da solista, Storia Breve (2022), e a due anni dall’uscita del joint album Lovebars con Coez (2023), Frah Quintale torna con nuova musica e una buona dose di Amor Proprio, che è anche il titolo del suo nuovo disco, che vedrà la luce il prossimo 10 ottobre per Undamento / Warner Music Italia.

Ad anticipare l’annuncio una serie di affissioni apparse per le strade di Milano, in cui l’artwork del disco è accompagnato dalla frase: “Prima di amare gli altri prova ad amare te stessx“.

“AMOR PROPRIO”: un viaggio emotivo tra vulnerabilità e leggerezza

Anticipato dal singolo Lampo, scritto dallo stesso Frah Quintale e prodotto da Ceri, il disco è un viaggio emotivo tra vulnerabilità e leggerezza, tra notti insonni e giornate di sole, e racconta un processo di crescita che nasce da una riflessione personale: la vera svolta arriva quando si impara a restare da soli e ad ascoltarsi.

Un cambiamento – questo – che richiede tempo, ma è proprio in queste situazioni che riusciamo a distinguere meglio ciò che realmente vogliamo e a diventare chi davvero vogliamo essere, senza il peso delle aspettative.

Frah Quintale firma così un disco versatile, che alterna episodi intimi e riflessivi a momenti trascinanti e spensierati, ruotando intorno al concetto di amor proprio con canzoni che raccontano la ricerca di equilibrio e il bisogno di lasciar andare per vivere a pieno il presente.

Frah Quintale Cover Amor Proprio

FRAH QUINTALE RACCONTA IL NUOVO ALBUM

Spesso cerchiamo la via più breve per ottenere la felicità, per guarire una ferita dell’anima, per colmare un vuoto, per sentirci allineati agli altri. Alcuni, per esempio, studiano facoltà che in verità non gli piacciono. Altri ancora, invece, saltano da una relazione all’altra pur di non rimanere soli: per interesse, per abitudine, per distrazione o semplicemente perché qualcuno ha detto loro che si fa così“, ha spiegato Frah Quintale, introducendo le tematiche principali del disco.

Poi, ha aggiunto: “Senza essere ipocrita, mi sono ritrovato almeno una volta in una di queste tre categorie (ce ne sono molte altre), ma poi è successo qualcosa. Stare da solo mi ha insegnato a stare in silenzio. Stare in silenzio mi ha insegnato ad ascoltarmi. Ascoltarmi mi ha fatto capire meglio cosa voglio.

Per quanto mi riguarda, l’amor proprio è fare qualcosa per se stessi indipendentemente da quello che il mondo si aspetta da noi. È un processo al quale serve tempo per instaurarsi, crescere e indirizzarci verso le persone che saremo. Una volta imparato a lasciarci trasportare, potremo andare esattamente dove vogliamo e le cose succederanno da sole, quasi per caso. Abbiamo tutti gli strumenti necessari per aggiustarci“.

FRAH QUINTALE, PALAZZETTI’26: LE DATE DEL TOUR 2026

Qui, di seguito, riportiamo le date di Palazzetti’26, il primo tour di Frah Quintale nei palasport, che nel 2026 toccherà le principali città italiane: da Roma a Milano, da Firenze a Padova, passando per Napoli e Torino.

  • 13 aprile 2026 – Milano, Unipol Forum
  • 15 aprile 2026 – Firenze, Nelson Mandela Forum
  • 17 aprile 2026 – Roma, Palazzo dello Sport
  • 18 aprile 2026 – Napoli, Palapartenope
  • 20 aprile 2026 – Padova, Kioene Arena
  • 21 aprile 2026 – Torino, Inalpi Arena

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI


All Music Italia

Articoli più letti

Giorgia presenta il nuovo singolo Golpe 1

Giorgia, il nuovo singolo “Golpe”: un atto di coraggio scritto da Petrella, Dardust e Calcutta
Logo ufficiale TIM Music Awards 2025 Arena di Verona 2

TIM Music Awards 2025: la seconda serata dall’Arena di Verona con sorprese di Laura Pausini e Achille Lauro
Pagelle nuovi singoli italiani del 12 settembre 2025 3

Pagelle nuovi singoli 12 settembre 2025: Sarah e Mida molto bene, Achille Lauro la copia di se stesso
Alter Anima durante le audition di X Factor 2025 canta Pippetta e a nanna 4

X Factor 2025: dopo le "Carote" di Nuela, Alter Anima è pronto a diventare virale con "Pipetta e a nanna"
Loghi di Sony Music, Universal Music, Warner Music, Amici e X Factor usati da Caronte Music Group 5

Caronte Music Group, loghi di major e talent nei contenuti promozionali. L’inchiesta di All Music Italia
eroCaddeo sul palco di X Factor 2025 durante l’audizione con l’inedito Punto 6

X Factor 2025: Chi è eroCaddeo? La storia musicale del cantautore pop che ha conquistato i giudici con “Punto”
Il Volo live nei palasport 2026 7

Ai TIM Music Awards Il Volo annuncia il ritorno live nei palasport italiani nel 2026
Achille Lauro San Siro 2026 8

Dopo ore di attesa, arriva l'annuncio: nel 2026 Achille Lauro approderà per la 1° volta a San Siro
Damiano David The First Time testo significato traduzione 9

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Il cantante Pier C, nome d’arte di Piercesare Fagioli, concorrente di X Factor 2025 10

X Factor 2025: la storia di Pier C, il cantante che ha commosso i giudici con Chandelier

Cerca su A.M.I.