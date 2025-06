Frah Quintale racconta la storia di un miserabile nel nuovo singolo “Lampo”

Frah Quintale, Lampo: significato del testo del nuovo singolo

Dopo aver annunciato le date del suo primo tour nei palasport, PALAZZETTI’26, Frah Quintale torna con nuova musica e – a distanza di tre anni dall’uscita del suo ultimo progetto da solista (Banzai, 2022) – presenta il singolo Lampo, che vedrà la luce venerdì 20 giugno per Warner Music Italia.

Scritto dallo stesso Frah Quintale e prodotto da Ceri, il brano indossa un abito sonoro particolarmente bilanciato, tra suoni organici – con la chitarra acustica che la fa da padrona – e synth e bassi elettrici.

FRAH QUINTALE, LAMPO: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

Lampo è una storia di perdizione, desiderio, magia e passione e racconta la nascita di un amore improvviso, ma anche l’ebbrezza di un sentimento che sembrava essersi spento e che, invece, si accende con il caldo estivo e la voglia di restare svegli tutta l’estate.

“Lampo è la storia di un miserabile, perso nei suoi giorni, che in una notte d’estate incontra una figura magica. Qualcosa in lei lo cattura all’istante, spingendolo a inseguirla ovunque, incondizionatamente, e convincendolo che sia l’unico sollievo possibile in un mondo che non riconosce più”.

TESTO DEL BRANO

Il testo di Lampo sarà disponibile a partire da venerdì 20 giugno.

FRAH QUINTALE, PALAZZETTI’26: LE DATE

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate di PALAZZETTI’26, il primo tour nei palasport – prodotto da Live Nation – di Frah Quintale, che ne ha disegnato tutte le grafiche, dipingendo a mano su grandi tele i sei palazzetti delle città in cui si esibirà:

13 aprile 2026 – Milano, Unipol Forum

15 aprile 2026 – Firenze, Nelson Mandela Forum

17 aprile 2026 – Roma, Palazzo dello Sport

18 aprile 2026 – Napoli, Palapartenope

20 aprile 2026 – Padova, Kioene Arena

21 aprile 2026 – Torino, Inalpi Arena

Foto di copertina a cura di Carmen Colombo