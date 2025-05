Frah Quintale si esibirà in tour per la prima volta nei palazzetti italiani nel 2026

A distanza di tre anni dal suo ultimo EP Storia Breve e a due dall’uscita dell’album Lovebars insieme a Coez, Frah Quintale ha annunciato le date di PALAZZETTI ’26, il suo primo tour nei palazzetti che nella primavera del 2026 toccherà le principali città italiane.

Con i suoi 3 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, 32 dischi di platino e 11 dischi d’oro, Frah ha fatto dell’evoluzione e della sperimentazione il suo marchio di fabbrica, permettendogli di creare con la sua musica uno stile personale e distintivo attraverso la sua scrittura autentica e immaginario, perfettamente distinguibile e difficilmente etichettabile.

Per questa occasione speciale, Frah Quintale ha disegnato tutte le grafiche del suo tour, dipingendo a mano su grandi tele i sei palazzetti delle città in cui si esibirà: Milano, Firenze, Roma, Napoli, Padova e Torino.

PALAZZETTI’26 riporterà l’artista alla dimensione live, pronto ora a misurarsi per la prima volta protagonista nei palasport, un nuovo passo in avanti per il suo percorso artistico. La tournée partirà il 13 aprile 2026 dall’Unipol Forum di Milano, per chiudersi il 21 aprile all’Inalpi Arena di Torino.

Organizzato e prodotto da Live Nation, di seguito le date del tour PALAZZETTI ’26 di Frah Quintale e le relative info sui biglietti:

13 aprile 2026 – Milano, Unipol Forum

15 aprile 2026 – Firenze, Nelson Mandela Forum

17 aprile 2026 – Roma, Palazzo dello Sport

18 aprile 2026 – Napoli, Palapartenope

20 aprile 2026 – Padova, Kioene Arena

21 aprile 2026 – Torino, Inalpi Arena

I biglietti sono già disponibili su TicketOne e nei negozi di rivendita autorizzati. Radio 105 è media partner del tour.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI





Foto di copertina a cura di Carmen Colombo