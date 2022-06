Frah Quintale: Nuova fissa è il nuovo singolo, primo singolo dell’EP Storia breve

Ci sono belle notizie e tanti nuovi importanti aggiornamenti per i fan di Frah Quintale. L’artista bresciano ha infatti annunciato le scorse ore l’uscita del suo nuovo singolo e, in parallelo, anche le date del suo nuovo tour estivo 2022.

Partiamo dalla canzone. Il nuovo inedito di Frah Quintale si intitolerà Nuova Fissa e sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming e negli online store il prossimo 10 giugno. La canzone sarà uno degli estratti del nuovo EP del cantante, Storia Breve, composto da 4 canzoni che insieme raccontano la stessa storia.

In questo summer pack, la cui copertina è come sempre stata disegnata dallo stesso Frah Quintale, ritroviamo tutta la creatività e l’estro di Frah Quintale. Nell’EP Storia breve troveremo un vero e proprio viaggio artistico. E come in tutti i viaggi, il percorso cambia e ogni pezzo ne rappresenta un momento. Il disco segue tutte le fasi di una parabola amorosa, una storia d’amore estiva. Dal colpo di fulmine ai castelli in aria, dai momenti complicati a quelli felici, fino alla separazione e all’accettazione di essa.

Tutto l’EP è stato creato insieme alla band che da ormai un anno accompagna Frah in tour per tutta l’Italia e che lo accompagnerà, fidato, anche questa estate. La band è formata da Bruno Belissimo, Benjamin Ventura, Bonito e Frah Quintale stesso.

In attesa di poter ascoltare il prossimo EP (e singolo di lancio) qui sotto trovate le prime date del tour estivo 2022 dell’artista. Vi informiamo che in ogni caso il calendario è in aggiornamento: nuovi appuntamenti saranno aggiunti nei prossimi giorni. In fondo all’articolo trovate le date confermate per ora.

Ecco la copertina di Nuova fissa

DATE FRAH QUINTALE – SUMMER TOUR 2022

24 GIUGNO – LIDO DI CAMAIORE (LU) – LA PRIMA ESTATE w/ Anderson Paak

07 LUGLIO – PADOVA – SHERWOOD FESTIVAL

20 LUGLIO – ROMA – ROCK IN ROMA

03 AGOSTO – IGEA MARINA – BEKY BAY

24 AGOSTO – SERVIGLIANO (FM) – NOSOUND FEST

28 AGOSTO – CATANIA – VILLA BELLINI

03 SETTEMBRE – MILANO – CARROPONTE