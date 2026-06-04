Luca Carboni torna in tour nell’estate 2026 con RIO ARI O LIVE, una serie di concerti che attraverserà l’Italia da luglio a settembre tra festival, anfiteatri e location storiche. Dopo il ritorno live nei palasport e il successo del libro autobiografico Luca non parlava mai, il cantautore bolognese riparte con venti date nei principali cartelloni estivi della penisola.
Il tour prenderà il via il 7 luglio dall’Arena del Mare di Genova e si concluderà il 13 settembre allo Sferisterio di Macerata. In scaletta sono attesi i brani più rappresentativi del repertorio di Carboni, all’interno di uno spettacolo che unisce musica, immagini e racconto personale.
Luca Carboni concerti 2026: tutte le date del tour estivo
|Data
|Location
|Città
|07 luglio 2026
|Arena del Mare – Porto Antico
|Genova
|10 luglio 2026
|Villa Manin
|Codroipo (UD)
|11 luglio 2026
|Piazza Castello
|Marostica (VI)
|14 luglio 2026
|Piazza Garibaldi
|Cervia (RA)
|17 luglio 2026
|Piazza Roma
|Modena
|18 luglio 2026
|Anfiteatro dell’Anima
|Cervere (CN)
|24 luglio 2026
|Parco Mediceo
|Pratolino (FI)
|26 luglio 2026
|Villa Erba
|Cernobbio (CO)
|01 agosto 2026
|Porto Turistico
|Pescara
|05 agosto 2026
|Anfiteatro Ivan Graziani
|Alghero (SS)
|09 agosto 2026
|Teatro Antico
|Taormina (ME)
|10 agosto 2026
|Teatro di Verdura
|Palermo
|18 agosto 2026
|Villa Bertelli
|Forte dei Marmi (LU)
|21 agosto 2026
|Piazzale Santa Maria Colonna
|Trani (BAT)
|22 agosto 2026
|Cave del Duca
|Lecce
|30 agosto 2026
|Trento Live Fest 2026
|Trento
|02 settembre 2026
|Esedra Palazzo Te
|Mantova
|04 settembre 2026
|Piazza della Loggia
|Brescia
|10 settembre 2026
|Reggia – Piazza Carlo di Borbone
|Caserta
|13 settembre 2026
|Sferisterio
|Macerata
Il tour estivo di Luca Carboni dopo il successo del libro autobiografico
Le nuove date arrivano dopo la pubblicazione di Luca non parlava mai, autobiografia uscita per SEM il 12 maggio 2026. Il volume ha raggiunto il primo posto della classifica dei titoli più venduti nella categoria Varia secondo i dati GfK.
Nel libro il cantautore ripercorre episodi della propria vita privata e artistica, raccontando luoghi, incontri e momenti che hanno accompagnato il suo percorso umano e musicale.
RIO ARI O LIVE tra musica, immagini e racconto personale
Lo spettacolo porta sul palco un racconto costruito attraverso canzoni, immagini e parole. Il repertorio attraversa oltre quarant’anni di carriera alternando momenti più energici ad altri caratterizzati da un’impronta acustica e raccolta.
Il titolo RIO ARI O richiama il primo suono della voce di Carboni arrivato al pubblico nel brano Ci stiamo sbagliando ragazzi, traccia d’apertura del disco d’esordio … intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film.
La band che accompagnerà Luca Carboni nei concerti 2026
Ad accompagnare Luca Carboni sul palco saranno Antonello Giorgi alla batteria, Mauro Patelli alle chitarre, Ignazio Orlando al basso, Antonello D’Urso alle chitarre e alla direzione musicale, Fulvio Ferrari a pianoforte, tastiere e sequenze, Gabriele Miceli alle chitarre, Fabrizio Luca alle percussioni e Andrea Ferrario ai fiati e alle tastiere.
La scaletta del tour RIO ARI O LIVE
La scaletta dei concerti di Luca Carboni non è ancora disponibile. L’articolo verrà aggiornato dopo la prima data del tour con la setlist eseguita sul palco e le eventuali variazioni introdotte durante la tournée.
Biglietti e prevendite
I biglietti per le date di RIO ARI O LIVE sono disponibili attraverso i circuiti di vendita autorizzati e i canali ufficiali degli organizzatori dei singoli festival e appuntamenti in calendario.
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