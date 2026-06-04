4 Giugno 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
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4 Giugno 2026

Luca Carboni torna in tour: da Genova a Macerata con RIO ARI O LIVE

Dopo i palasport e il successo del libro autobiografico, Luca Carboni torna live con venti concerti in tutta Italia.

Tour di Oriana Meo
Luca Carboni durante un'esibizione live, immagine del tour RIO ARI O LIVE con le date dei concerti 2026 in Italia
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Luca Carboni torna in tour nell’estate 2026 con RIO ARI O LIVE, una serie di concerti che attraverserà l’Italia da luglio a settembre tra festival, anfiteatri e location storiche. Dopo il ritorno live nei palasport e il successo del libro autobiografico Luca non parlava mai, il cantautore bolognese riparte con venti date nei principali cartelloni estivi della penisola.

Il tour prenderà il via il 7 luglio dall’Arena del Mare di Genova e si concluderà il 13 settembre allo Sferisterio di Macerata. In scaletta sono attesi i brani più rappresentativi del repertorio di Carboni, all’interno di uno spettacolo che unisce musica, immagini e racconto personale.

Luca Carboni concerti 2026: tutte le date del tour estivo

Data Location Città
07 luglio 2026 Arena del Mare – Porto Antico Genova
10 luglio 2026 Villa Manin Codroipo (UD)
11 luglio 2026 Piazza Castello Marostica (VI)
14 luglio 2026 Piazza Garibaldi Cervia (RA)
17 luglio 2026 Piazza Roma Modena
18 luglio 2026 Anfiteatro dell’Anima Cervere (CN)
24 luglio 2026 Parco Mediceo Pratolino (FI)
26 luglio 2026 Villa Erba Cernobbio (CO)
01 agosto 2026 Porto Turistico Pescara
05 agosto 2026 Anfiteatro Ivan Graziani Alghero (SS)
09 agosto 2026 Teatro Antico Taormina (ME)
10 agosto 2026 Teatro di Verdura Palermo
18 agosto 2026 Villa Bertelli Forte dei Marmi (LU)
21 agosto 2026 Piazzale Santa Maria Colonna Trani (BAT)
22 agosto 2026 Cave del Duca Lecce
30 agosto 2026 Trento Live Fest 2026 Trento
02 settembre 2026 Esedra Palazzo Te Mantova
04 settembre 2026 Piazza della Loggia Brescia
10 settembre 2026 Reggia – Piazza Carlo di Borbone Caserta
13 settembre 2026 Sferisterio Macerata

Il tour estivo di Luca Carboni dopo il successo del libro autobiografico

Le nuove date arrivano dopo la pubblicazione di Luca non parlava mai, autobiografia uscita per SEM il 12 maggio 2026. Il volume ha raggiunto il primo posto della classifica dei titoli più venduti nella categoria Varia secondo i dati GfK.

Nel libro il cantautore ripercorre episodi della propria vita privata e artistica, raccontando luoghi, incontri e momenti che hanno accompagnato il suo percorso umano e musicale.

RIO ARI O LIVE tra musica, immagini e racconto personale

Lo spettacolo porta sul palco un racconto costruito attraverso canzoni, immagini e parole. Il repertorio attraversa oltre quarant’anni di carriera alternando momenti più energici ad altri caratterizzati da un’impronta acustica e raccolta.

Il titolo RIO ARI O richiama il primo suono della voce di Carboni arrivato al pubblico nel brano Ci stiamo sbagliando ragazzi, traccia d’apertura del disco d’esordio … intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film.

La band che accompagnerà Luca Carboni nei concerti 2026

Ad accompagnare Luca Carboni sul palco saranno Antonello Giorgi alla batteria, Mauro Patelli alle chitarre, Ignazio Orlando al basso, Antonello D’Urso alle chitarre e alla direzione musicale, Fulvio Ferrari a pianoforte, tastiere e sequenze, Gabriele Miceli alle chitarre, Fabrizio Luca alle percussioni e Andrea Ferrario ai fiati e alle tastiere.

La scaletta del tour RIO ARI O LIVE

La scaletta dei concerti di Luca Carboni non è ancora disponibile. L’articolo verrà aggiornato dopo la prima data del tour con la setlist eseguita sul palco e le eventuali variazioni introdotte durante la tournée.

Biglietti e prevendite

I biglietti per le date di RIO ARI O LIVE sono disponibili attraverso i circuiti di vendita autorizzati e i canali ufficiali degli organizzatori dei singoli festival e appuntamenti in calendario.

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