Testo e significato di Costiera Amalfitana, il nuovo singolo che unisce Arisa, Fabio Rovazzi e Nino D’Angelo, presentato in anteprima sul palco del TIM Summer Hits 2026, prossimamente in onda su Rai 1.

Il brano nasce da un incontro insolito, tre mondi musicali lontani tra loro che si ritrovano in un tormentone estivo dedicato al Sud e alla Costiera Amalfitana. Da una parte il pop ironico di Rovazzi, costruttore seriale di hit da spiaggia, dall’altra la voce di Arisa e la tradizione partenopea di Nino D’Angelo, in una combinazione pensata per restare in testa e far ballare. La presentazione è avvenuta in anteprima a Piazza del Popolo, durante una delle serate dell’evento estivo condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu.

Arisa, Rovazzi e Nino D’Angelo – Costiera Amalfitana : il significato del brano

Il significato di Costiera Amalfitana sta tutto nel suo gioco di contrasti: il Nord e il Sud, Milano e Amalfi, la cartolina patinata e la quotidianità storta. Il brano apre proprio con questa frizione, in dialetto napoletano, dove la promessa del mare si scontra con una destinazione molto meno romantica: “io t’avev ritt o’mar, m’ha purtat all’Idroscalo”. La Costiera diventa così un luogo desiderato ma irraggiungibile, qualcosa che “non te la può portà a Milan'”.

Da qui il testo si sposta su immagini estive volutamente sopra le righe: la bici fragola, il bagno coi vestiti, la serata malinconica al bar, il canto fino a perdere la voce. È l’estate raccontata con l’ironia tipica di Rovazzi, fatta di dettagli pop e quotidiani più che di luoghi da depliant turistico. Compaiono i Maranza partiti in vacanza, il monopattino a noleggio, e perfino un cameo gastronomico: l’incontro con lo chef Cannavacciuolo e le sue pacche sulla spalla che fanno volare il protagonista fino ad Amalfi, giusto in tempo per una foto.

Il tono resta leggero e autoironico, costruito per la dimensione del tormentone più che per una lettura profonda. La Costiera Amalfitana funziona come simbolo di un’estate idealizzata, raccontata però dal punto di vista di chi quella cartolina la guarda con un po’ di distanza e parecchia ironia.

Il testo di Costiera Amalfitana

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Guardem

io t’avev ritt o’mar

m’ha purtat all’Idroscalo

a costiera Amalfitana non te la può portà a Milan’

La costiera Amalfitana

wow

giro su una bici fragola

bagnetto malinconica serata al bar

coi vestiti splash

entro in acqua ed esco fradicia

e faccio piccolissimissime le ore

canto, canto, canto ancora

un’ultima canzone

senza voce

poi torniamo a casa senza voce

E anche tutti i Maranza

sono partiti in vacanze

mi hanno lasciato a casa solo

col monopattino a nolo

incontro Cannavacciuolo

mi dà due pacche che volo

e mi ritrovo ad Amalfi a scattare una foto

Il testo completo di “Costiera Amalfitana” sarà disponibile in questa pagina all’uscita ufficiale del brano.