20 Marzo 2026
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20 Marzo 2026

Arisa svela la tracklist del nuovo album “Foto Mosse” e lancia il video de “Il tuo profumo”

14 tracce compongono il nuovo progetto discografico di Arisa.

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Arisa il nuovo album è Foto Mosse
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L’attesa per il nuovo progetto discografico di Arisa sta per terminare. La cantautrice ha svelato la tracklist ufficiale di Foto Mosse, l’album in uscita il 17 aprile e da oggi disponibile in pre-order, accompagnato dalla pubblicazione del videoclip del nuovo singolo Il tuo profumo.

Il disco arriva dopo il grande riscontro ottenuto a Sanremo con Magica Favola, brano che l’ha portata tra i cinque finalisti della kermesse e che continua a macinare ottimi risultati di ascolto. Il nuovo lavoro si preannuncia come un viaggio emotivo intenso, anticipato proprio dalle atmosfere del nuovo estratto.

Arisa, Il tuo profumo: il videoclip

Il tuo profumo è una ballata pop elegante che indaga il momento esatto in cui una relazione smette di essere perfetta per rivelarsi nella sua fragilità. Il brano racconta l’equilibrio precario tra rabbia e nostalgia, la difficoltà di lasciare andare chi ci fa male e il bisogno umano di restare.

Il videoclip ufficiale, diretto da Silvia Violante Rouge, traduce visivamente queste sensazioni attraverso una narrazione dominata dai toni del blu. L’acqua diventa l’elemento centrale del racconto: scorre, ritorna e avvolge la protagonista, rappresentando un ricordo impossibile da cancellare. Le immagini e le fotografie si deformano in questo universo liquido, restituendo l’idea di una memoria viva e instabile.

Foto Mosse: la tracklist

L’album Foto Mosse conterrà quattordici tracce, tra cui il brano sanremese e il nuovo singolo. Ecco la tracklist completa:

  1. Portami con te
  2. Il tuo profumo
  3. Amore universale
  4. Magica Favola
  5. Atomi
  6. Lonely boy
  7. Vento tra le braccia
  8. Non mi mancherai
  9. Foto Mosse
  10. Cime Tempestose
  11. Ed era Maggio
  12. Benedetti amanti
  13. Nuvole
  14. Arrivederci

Arisa copertina nuovo album Foto Mosse

Il tour 2026: le date

Arisa porterà i nuovi brani e i grandi successi della sua carriera in un lungo tour che attraverserà tutto il 2026. Dopo i sold out delle anteprime di Roma e Milano, si parte con la data zero a Civitanova Marche, per poi proseguire con il Summer Tour e arrivare nei teatri in autunno.

ARISA – LIVE PREMIÈRE

  • 20 maggio 2026 – Civitanova Marche (MC ), Teatro Rossini (data zero)
  • 22 maggio 2026 – Roma, Teatro Brancaccio – SOLD OUT
  • 29 maggio 2026 – Milano, Teatro Lirico – SOLD OUT

ARISA – SUMMER TOUR

  • 28 giugno 2026 – Piacenza, Palazzo Farnese
  • 30 giugno 2026 – Verona, Teatro Romano
  • 4 luglio 2026 – Bard (AO), Forte di Bard
  • 11 luglio 2026 – Cervia (RA), Piazza Garibaldi
  • 15 luglio 2026 – Caserta, Belvedere di San Leucio
  • 19 luglio 2026 – Sampeyre (CN), Suoni dal Monviso
  • 30 luglio 2026 – San Pancrazio Salentino (BR), Forum Eventi
  • 2 agosto 2026 – Zafferana Etnea (CT), Etna in Scena – Anfiteatro Falcone e Borsellino
  • 3 agosto 2026 – Palermo, Teatro Verdura
  • 7 agosto 2026 – Marina di Pietrasanta (LU), La Versiliana Festival
  • 8 agosto 2026 – Castiglioncello (LI), Castello Pasquini
  • 21 agosto 2026 – Roccella Jonica (RC), Roccella Summer Festival / Teatro al Castello
  • 29 agosto 2026 – Vicenza, Piazza dei Signori
  • 4 settembre 2026 – Aquileia (UD), Basilica
  • 6 settembre 2026 – Macerata, Sferisterio

ARISA – LIVE TOUR (Autunno)

  • 25 novembre 2026 – Torino, Teatro Colosseo
  • 28 novembre 2026 – Milano, Teatro Lirico
  • 30 novembre 2026 – Firenze, Teatro Verdi
  • 2 dicembre 2026 – Bari Bitritto, Palatour
  • 4 dicembre 2026 – Napoli, Teatro Augusteo
  • 7 dicembre 2026 – Roma, Teatro Brancaccio
  • 10 dicembre 2026 – Bologna, Europauditorium
  • 12 dicembre 2026 – Legnano (MI), Teatro Galleria
  • 14 dicembre 2026 – Padova, Gran Teatro Geox
  • 16 dicembre 2026 – Brescia, Teatro Clerici

 

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