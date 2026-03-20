Arisa svela la tracklist del nuovo album “Foto Mosse” e lancia il video de “Il tuo profumo”

L’attesa per il nuovo progetto discografico di Arisa sta per terminare. La cantautrice ha svelato la tracklist ufficiale di Foto Mosse, l’album in uscita il 17 aprile e da oggi disponibile in pre-order, accompagnato dalla pubblicazione del videoclip del nuovo singolo Il tuo profumo.

Il disco arriva dopo il grande riscontro ottenuto a Sanremo con Magica Favola, brano che l’ha portata tra i cinque finalisti della kermesse e che continua a macinare ottimi risultati di ascolto. Il nuovo lavoro si preannuncia come un viaggio emotivo intenso, anticipato proprio dalle atmosfere del nuovo estratto.

Arisa, Il tuo profumo: il videoclip

Il tuo profumo è una ballata pop elegante che indaga il momento esatto in cui una relazione smette di essere perfetta per rivelarsi nella sua fragilità. Il brano racconta l’equilibrio precario tra rabbia e nostalgia, la difficoltà di lasciare andare chi ci fa male e il bisogno umano di restare.

Il videoclip ufficiale, diretto da Silvia Violante Rouge, traduce visivamente queste sensazioni attraverso una narrazione dominata dai toni del blu. L’acqua diventa l’elemento centrale del racconto: scorre, ritorna e avvolge la protagonista, rappresentando un ricordo impossibile da cancellare. Le immagini e le fotografie si deformano in questo universo liquido, restituendo l’idea di una memoria viva e instabile.

Foto Mosse: la tracklist

L’album Foto Mosse conterrà quattordici tracce, tra cui il brano sanremese e il nuovo singolo. Ecco la tracklist completa:

Portami con te Il tuo profumo Amore universale Magica Favola Atomi Lonely boy Vento tra le braccia Non mi mancherai Foto Mosse Cime Tempestose Ed era Maggio Benedetti amanti Nuvole Arrivederci

Il tour 2026: le date

Arisa porterà i nuovi brani e i grandi successi della sua carriera in un lungo tour che attraverserà tutto il 2026. Dopo i sold out delle anteprime di Roma e Milano, si parte con la data zero a Civitanova Marche, per poi proseguire con il Summer Tour e arrivare nei teatri in autunno.

ARISA – LIVE PREMIÈRE

20 maggio 2026 – Civitanova Marche (MC ), Teatro Rossini (data zero)

22 maggio 2026 – Roma, Teatro Brancaccio – SOLD OUT

29 maggio 2026 – Milano, Teatro Lirico – SOLD OUT

ARISA – SUMMER TOUR

28 giugno 2026 – Piacenza, Palazzo Farnese

30 giugno 2026 – Verona, Teatro Romano

4 luglio 2026 – Bard (AO), Forte di Bard

11 luglio 2026 – Cervia (RA), Piazza Garibaldi

15 luglio 2026 – Caserta, Belvedere di San Leucio

19 luglio 2026 – Sampeyre (CN), Suoni dal Monviso

30 luglio 2026 – San Pancrazio Salentino (BR), Forum Eventi

2 agosto 2026 – Zafferana Etnea (CT), Etna in Scena – Anfiteatro Falcone e Borsellino

3 agosto 2026 – Palermo, Teatro Verdura

7 agosto 2026 – Marina di Pietrasanta (LU), La Versiliana Festival

8 agosto 2026 – Castiglioncello (LI), Castello Pasquini

21 agosto 2026 – Roccella Jonica (RC), Roccella Summer Festival / Teatro al Castello

29 agosto 2026 – Vicenza, Piazza dei Signori

4 settembre 2026 – Aquileia (UD), Basilica

6 settembre 2026 – Macerata, Sferisterio

ARISA – LIVE TOUR (Autunno)

25 novembre 2026 – Torino, Teatro Colosseo

28 novembre 2026 – Milano, Teatro Lirico

30 novembre 2026 – Firenze, Teatro Verdi

2 dicembre 2026 – Bari Bitritto, Palatour

4 dicembre 2026 – Napoli, Teatro Augusteo

7 dicembre 2026 – Roma, Teatro Brancaccio

10 dicembre 2026 – Bologna, Europauditorium

12 dicembre 2026 – Legnano (MI), Teatro Galleria

14 dicembre 2026 – Padova, Gran Teatro Geox

16 dicembre 2026 – Brescia, Teatro Clerici

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