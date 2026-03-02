2 Marzo 2026
Tour
Arisa: quarto posto a Sanremo 2026 e dieci nuove date del Live Tour. Milano già sold out

Dalla finale del Festival al palco dei teatri: il calendario completo del tour.

Arisa annuncia il Live Tour 2026 dopo il quarto posto a Sanremo
Un quarto posto che sa di vittoria. Arisa chiude il suo Sanremo 2026 con un risultato importante, che conferma l’affetto del pubblico e della critica per la sua Magica Favola. E mentre il brano sanremese si prepara a conquistare le radio, l’artista annuncia dieci nuove date del suo Live Tour, che da novembre la porterà nei principali teatri italiani.

Un successo che si aggiunge al sold out già registrato per la data milanese della Live Première, prevista per il 29 maggio al Teatro Lirico. I biglietti per le nuove date sono già disponibili.



ARISA: LE DATE DEL LIVE TOUR 2026

Ecco il calendario completo del tour, prodotto da Friends & Partners:

  • 22 maggio 2026 – Roma, Teatro Brancaccio (Live Première)
  • 29 maggio 2026 – Milano, Teatro Lirico (Live Première) – SOLD OUT
  • 25 novembre 2026 – Torino, Teatro Colosseo
  • 28 novembre 2026 – Milano, Teatro Lirico
  • 30 novembre 2026 – Firenze, Teatro Verdi
  • 2 dicembre 2026 – Bari Bitritto, Palatour
  • 4 dicembre 2026 – Napoli, Teatro Augusteo
  • 7 dicembre 2026 – Roma, Teatro Brancaccio
  • 10 dicembre 2026 – Bologna, Europauditorium
  • 12 dicembre 2026 – Legnano (MI), Teatro Galleria
  • 14 dicembre 2026 – Padova, Gran Teatro Geox
  • 16 dicembre 2026 – Brescia, Teatro Clerici

Nella scaletta dei nuovi appuntamenti, accanto ai brani che hanno segnato il percorso artistico di Arisa – da Sincerità a La notte, fino a Controvento, vincitrice del Festival di Sanremo 2014 – troveranno spazio anche il brano in gara al Festival e le nuove canzoni contenute nel suo nuovo album Foto Mosse, in uscita il 17 aprile.

Un ritorno al live che arriva dopo un Festival vissuto da protagonista, culminato con l’intensa interpretazione di Quello che le donne non dicono insieme al Coro del Teatro Regio di Parma nella serata delle cover. Un omaggio potente e corale all’universo femminile, che ha fatto da preludio al racconto intimo e personale di Magica Favola, brano scritto dalla stessa Arisa con Giuseppe Anastasi, Galeffi e Mamakass.

