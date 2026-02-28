A che ora cantano i Big nella finale di Sanremo 2026: orari di uscita

Stasera, sabato 28 febbraio 2026, va in onda la finale del Festival di Sanremo 2026, in diretta su Rai 1 a partire dalle ore 20:40 e in streaming gratuito su RaiPlay. Di seguito gli orari di uscita (secondo la scaletta definitiva Rai) dei 30 Big in gara con i rispettivi brani, per sapere a che ora canta ogni artista nel corso della serata.

Orari di uscita dei cantanti nella finale di Sanremo 2026

Francesco Renga – Il meglio di me – ore 20:45 circa

– – ore 20:45 circa Chiello – Ti penso sempre – ore 20:50 circa

– – ore 20:50 circa Raf – Ora e per sempre – ore 20:58 circa

– – ore 20:58 circa Bambole di Pezza – Resta con me – ore 21:09 circa

– – ore 21:09 circa Leo Gassmann – Naturale – ore 21:16 circa

– – ore 21:16 circa Malika Ayane – Animali notturni – ore 21:22 circa

– – ore 21:22 circa Tommaso Paradiso – I romantici – ore 21:28 circa

– – ore 21:28 circa J-Ax – Italia starter pack – ore 21:34 circa

– – ore 21:34 circa LDA & Aka 7even – Poesie clandestine – ore 21:44 circa

– – ore 21:44 circa Serena Brancale – Qui con me – ore 21:53 circa

– – ore 21:53 circa Patty Pravo – Opera – ore 22:03 circa

– – ore 22:03 circa Sal Da Vinci – Per sempre sì – ore 22:09 circa

– – ore 22:09 circa Elettra Lamborghini – Voilà – ore 22:39 circa

– – ore 22:39 circa Ermal Meta – Stella stellina – ore 22:59 circa

– – ore 22:59 circa Ditonellapiaga – Che fastidio! – ore 23:05 circa

– – ore 23:05 circa Nayt – Prima che – ore 23:13 circa

– – ore 23:13 circa Arisa – Magica favola – ore 23:22 circa

– – ore 23:22 circa Sayf – Tu mi piaci tanto – ore 23:28 circa

– – ore 23:28 circa Levante – Sei tu – ore 23:47 circa

– – ore 23:47 circa Fedez & Masini – Male necessario – ore 23:53 circa

– – ore 23:53 circa Samurai Jay – Ossessione – ore 00:01 circa

– – ore 00:01 circa Michele Bravi – Prima o poi – ore 00:07 circa

– – ore 00:07 circa Fulminacci – Stupida fortuna – ore 00:19 circa

– – ore 00:19 circa Luchè – Labirinto – ore 00:26 circa

– – ore 00:26 circa Tredici Pietro – Uomo che cade – ore 00:42 circa

– – ore 00:42 circa Mara Sattei – Le cose che non sai di me – ore 00:48 circa

– – ore 00:48 circa Dargen D’Amico – AI AI – ore 00:59 circa

– – ore 00:59 circa Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare – ore 01:05 circa

– – ore 01:05 circa Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta – ore 01:10 circa

– – ore 01:10 circa Eddie Brock – Avvoltoi – ore 01:16 circa

Gli orari sono indicativi e possono subire variazioni nel corso della diretta. Lo stop al televoto è previsto intorno alle 01:22, mentre la chiusura della puntata è attesa intorno alle 02:10.