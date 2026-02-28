A che ora cantano i Big nella finale di Sanremo 2026: orari di uscita

28 Febbraio 2026
Festival di Sanremo
Orari finale Sanremo 2026 con uscita dei 30 Big
Stasera, sabato 28 febbraio 2026, va in onda la finale del Festival di Sanremo 2026, in diretta su Rai 1 a partire dalle ore 20:40 e in streaming gratuito su RaiPlay. Di seguito gli orari di uscita (secondo la scaletta definitiva Rai) dei 30 Big in gara con i rispettivi brani, per sapere a che ora canta ogni artista nel corso della serata.

Orari di uscita dei cantanti nella finale di Sanremo 2026

  • Francesco RengaIl meglio di me – ore 20:45 circa
  • ChielloTi penso sempre – ore 20:50 circa
  • RafOra e per sempre – ore 20:58 circa
  • Bambole di PezzaResta con me – ore 21:09 circa
  • Leo GassmannNaturale – ore 21:16 circa
  • Malika AyaneAnimali notturni – ore 21:22 circa
  • Tommaso ParadisoI romantici – ore 21:28 circa
  • J-AxItalia starter pack – ore 21:34 circa
  • LDA & Aka 7evenPoesie clandestine – ore 21:44 circa
  • Serena BrancaleQui con me – ore 21:53 circa
  • Patty PravoOpera – ore 22:03 circa
  • Sal Da VinciPer sempre sì – ore 22:09 circa
  • Elettra LamborghiniVoilà – ore 22:39 circa
  • Ermal MetaStella stellina – ore 22:59 circa
  • DitonellapiagaChe fastidio! – ore 23:05 circa
  • NaytPrima che – ore 23:13 circa
  • ArisaMagica favola – ore 23:22 circa
  • SayfTu mi piaci tanto – ore 23:28 circa
  • LevanteSei tu – ore 23:47 circa
  • Fedez & MasiniMale necessario – ore 23:53 circa
  • Samurai JayOssessione – ore 00:01 circa
  • Michele BraviPrima o poi – ore 00:07 circa
  • FulminacciStupida fortuna – ore 00:19 circa
  • LuchèLabirinto – ore 00:26 circa
  • Tredici PietroUomo che cade – ore 00:42 circa
  • Mara SatteiLe cose che non sai di me – ore 00:48 circa
  • Dargen D’AmicoAI AI – ore 00:59 circa
  • Enrico NigiottiOgni volta che non so volare – ore 01:05 circa
  • Maria Antonietta & ColombreLa felicità e basta – ore 01:10 circa
  • Eddie BrockAvvoltoi – ore 01:16 circa

Gli orari sono indicativi e possono subire variazioni nel corso della diretta. Lo stop al televoto è previsto intorno alle 01:22, mentre la chiusura della puntata è attesa intorno alle 02:10.

All Music Italia

