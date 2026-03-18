18 Marzo 2026
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18 Marzo 2026

Arisa torna con “Il tuo profumo”, una ballata che racconta il momento in cui l’amore perde le sue certezze

Dopo Sanremo 2026, nuovo singolo in uscita per la cantante.

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Arisa nel 2026 durante la promozione del singolo Il tuo profumo
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Arisa torna con un nuovo capitolo del suo percorso musicale. Si intitola Il tuo profumo il singolo in uscita il 20 marzo 2026, brano che anticipa il nuovo album Foto Mosse, atteso il 17 aprile a cinque anni di distanza dall’ultimo progetto di inediti.

Dopo Magica Favola, tra i finalisti del Festival di Sanremo, l’artista prosegue il racconto musicale con una canzone che sposta il focus su una dimensione più intima e fragile dell’amore, lontana dall’idea di relazione perfetta.

Arisa, il significato di Il tuo profumo

Il tuo profumo racconta quel momento preciso in cui un rapporto cambia forma. Quando le promesse iniziano a incrinarsi e quello che sembrava solido lascia spazio a dubbi, silenzi e distanze difficili da colmare.

Nel testo convivono emozioni contrastanti: nostalgia, rabbia e desiderio si intrecciano in una narrazione che mette al centro la vulnerabilità. Non c’è più l’illusione dell’amore perfetto, ma la consapevolezza di poter ferire e di essere feriti.

Come racconta la stessa Arisa: “È una canzone sulla gelosia che non è gelosia, ma è dolore travestito. Sul profumo di qualcuno che resta addosso anche quando quella persona non meriterebbe più nemmeno un pensiero. Sull’ultimo romantico che ti promette tutto e poi sparisce nell’assoluto e tu lo scopri troppo tardi, quando sei già persa dentro”.

Un brano tra delicatezza e intensità

Dal punto di vista musicale, il singolo si muove su coordinate pop essenziali e misurate. Una ballata elegante, costruita su un equilibrio sottile tra intensità emotiva e controllo, in cui la voce diventa il vero centro narrativo.

La scrittura, firmata insieme a Galeffi, Fabio Dalè e Carlo Frigerio, segue lo stesso approccio: pochi elementi, ma mirati, per accompagnare una storia sentimentale che si sviluppa più per sottrazione che per accumulo.

Copertina del singolo Il tuo profumo di Arisa

ARISA IL TUO PROFUMO – TESTO

In arrivo

Il nuovo album Foto Mosse

Il tuo profumo è uno dei tasselli che compongono Foto Mosse, il nuovo album di Arisa in uscita il 17 aprile 2026.

Un progetto che arriva a distanza di cinque anni dall’ultimo lavoro di inediti e che si presenta come un racconto più adulto e consapevole, in cui le emozioni vengono osservate senza filtri e senza idealizzazioni.

Nei prossimi mesi il percorso del disco si intreccerà con il ritorno live dell’artista, tra concerti nei teatri e appuntamenti estivi, in cui le nuove canzoni troveranno una dimensione ancora diversa, a contatto diretto con il pubblico.

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