A cinque giorni dalla finale di Vienna e dopo la chiusura del primo blocco di prove sul palco della Wiener Stadthalle, le quote bookmaker dell’Eurovision 2026 hanno avuto la loro prima scossa importante. L’Italia di Sal Da Vinci con Per sempre sì sale al secondo posto delle quote Eurobet a 5.00, scavalcando Grecia e Danimarca; la Finlandia resta favorita assoluta a 2.50; a sorpresa la Grecia di Akylas, data per qualche giorno al secondo posto, è precipitata al quinto. Israele recupera terreno, l’Australia ne perde.

Nota: questo articolo ha finalità puramente informative. Il gioco può causare dipendenza patologica. È vietato il gioco ai minori di 18 anni.

Sal Da Vinci risale al 2° posto Eurobet: cosa è cambiato dopo le prove

Al 5 maggio l’Italia di Sal Da Vinci era data al quarto posto delle quote Eurobet a 7.00, dietro Finlandia, Grecia e Danimarca. Sei giorni dopo, e dopo la prima prova italiana del 7 maggio e la chiusura del primo blocco di prove sul palco viennese, la quota italiana è scesa a 5.00 e Sal Da Vinci si trova ora al secondo posto, dietro la sola Finlandia.

Le prove del cantautore napoletano hanno avuto un’accoglienza divisiva nella stampa specializzata internazionale, ma il mercato italiano ha risposto con un evidente attestato di fiducia: la probabilità implicita di vittoria, calcolata sulla quota Eurobet, è salita intorno al 17-18%, contro il 12% di una settimana fa. Presenza scenica, l’arrangiamento del brano dal vivo e la messa in scena con suggestione “matrimonio napoletano” hanno convinto chi colpisce le quote.

La Grecia di Akylas crolla: il vero perdente delle prove

Se l’Italia sale, la Grecia precipita. Akylas con Ferto, dato per qualche giorno secondo favorito assoluto, è stato il vero perdente del primo blocco di prove. Al 5 maggio era quotato 4.50 (secondo posto netto). Al 10-11 maggio Eurobet lo dà a 9.00, quinta posizione. Quasi un raddoppio della quota, segno che il consenso del mercato si è raffreddato dopo aver visto come il brano regge live.

Non è raro che le prove ribaltino le aspettative pre-evento: l’Eurovision premia chi sa portare un’esibizione audiovisiva memorabile, e Akylas potrebbe non aver convinto su quel fronte.

La Finlandia resta favorita assoluta, anzi consolida

In cima alla classifica nessun terremoto: la Finlandia di Linda Lampenius & Pete Parkkonen con Liekinheitin resta saldamente in testa, e migliora leggermente la propria quota (da 2.60 a 2.50, probabilità implicita vicina al 40%). Il duo finlandese è favorito dall’inizio della stagione e ha rafforzato la sua posizione anche dopo che l’EBU ha concesso loro l’autorizzazione per la cattura audio dal vivo del violino. Il modello statistico aggregato di Aussievision dà alla Finlandia il 36.7% di probabilità di vittoria, dato cresciuto del 2.4% nell’ultima settimana.

Israele sale, Francia migliora, Australia perde terreno

Tra i movimenti secondari ma significativi del mercato post-prove:

Israele (Noam Bettan, Michelle ): da 21.00 a 11.00, dimezzata. Le prove di Bettan hanno fatto effetto sui bookmaker

(Noam Bettan, ): da 21.00 a 11.00, dimezzata. Le prove di Bettan hanno fatto effetto sui bookmaker Francia (Monroe, Regarde! ): da 10.00 a 7.00, miglioramento sensibile, ora a pari merito con la Danimarca

(Monroe, ): da 10.00 a 7.00, miglioramento sensibile, ora a pari merito con la Danimarca Danimarca (Søren Torpegaard Lund): da 6.50 a 7.00, peggioramento marginale

(Søren Torpegaard Lund): da 6.50 a 7.00, peggioramento marginale Australia (Delta Goodrem, Eclipse ): da 7.50 a 11.00, peggioramento netto, pari merito con Israele

(Delta Goodrem, ): da 7.50 a 11.00, peggioramento netto, pari merito con Israele Svezia (Felicia, My System ): da 33.00 a 21.00, recupera ma resta fuori dalla cerchia dei contendenti reali

Eurovision 2026, la classifica completa delle quote Eurobet al 11 maggio

Finlandia – 2.50 Italia (Sal Da Vinci) – 5.00 Danimarca – 7.00 Francia – 7.00 Grecia – 9.00 Australia – 11.00 Israele – 11.00 Svezia – 21.00 Germania – 21.00 Serbia – 25.00 Albania – 26.00 Armenia – 26.00 Svizzera – 31.00 Ucraina – 36.00 Belgio, Cipro, Estonia, Georgia, Polonia, Portogallo, San Marino – 51.00 Bulgaria, Malta, Repubblica Ceca – 71.00 Croazia, Moldavia – 81.00 Norvegia – 101.00 Regno Unito – 121.00 Azerbaigian, Lettonia, Lussemburgo – 251.00 Austria, Montenegro – 501.00

Sal Da Vinci nelle quote estere: la storia parallela

Va segnalato che, mentre Eurobet mette Sal Da Vinci al secondo posto, i bookmaker esteri sono meno generosi con l’Italia. Il modello statistico aggregato di Aussievision, che combina stream Spotify, view YouTube e quote internazionali, dà a Per sempre sì una probabilità di vittoria intorno al 2.9% (in crescita rispetto al 2.7% di una settimana fa), che in classifica internazionale significa ottava-nona posizione. La divaricazione tra quote italiane e quote estere su Sal Da Vinci è uno dei temi caldi di questa settimana: il mercato di casa crede nel napoletano, il mercato internazionale ancora un po’ meno.

Cosa aspettarsi alla finale del 16 maggio

Le quote sono un termometro, non un oracolo: come ricordavamo nel pezzo sulle quote bookmaker del 5 maggio, il movimento delle ultime 48 ore può ribaltare qualunque pronostico. La finale è in programma sabato 16 maggio dalle 21:00 alla Wiener Stadthalle di Vienna: prima ci sono ancora le due semifinali del 12 e 14 maggio, con esibizione obbligatoria per i Big 4 e per il paese ospitante. Sal Da Vinci sarà sul palco della prima semifinale martedì 12 maggio, settimo nella scaletta tra la Georgia e la Finlandia.

Per il running order esatto delle due serate consulta la nostra guida alla scaletta dell’Eurovision 2026. Per il quadro complessivo, la nostra guida all’Eurovision Song Contest 2026, mentre per i numeri streaming c’è la nostra analisi Spotify alla vigilia.