A una settimana dalla finale di Vienna, l’Eurovision 2026 ha un super-favorito assoluto – la Finlandia – e cinque nomi davvero in lotta per il podio. L’Italia di Sal da Vinci, dopo i primi giorni di prove sul palco della Wiener Stadthalle, è risalita al quarto posto delle quote bookmaker. La finale è in programma sabato 16 maggio.

La Finlandia di Lampenius & Parkkonen resta in vetta da settimane (quotata 2.60 su Eurobet); alle sue spalle si è inserita stabilmente la Grecia di Akylas con Ferto, mentre la Danimarca di Søren Torpegaard Lund – data per qualche giorno al secondo posto – ha perso terreno dopo la prima prova.

Nota: questo articolo ha finalità puramente informative. Il gioco può causare dipendenza patologica. È vietato il gioco ai minori di 18 anni.

Eurovision 2026 quote vincitore: la classifica completa

La classifica dei favoriti per la vittoria finale del 16 maggio, secondo le ultime quote Eurobet:

Finlandia – 2.60 Grecia – 4.50 Danimarca – 6.50 Italia (Sal da Vinci) – 7.00 Australia – 7.50 Francia – 10.00 Israele – 21.00 Romania – 31.00 Malta – 33.00 Svezia – 33.00 Ucraina – 51.00 Cipro – 71.00 Bulgaria – 81.00 Cechia – 81.00 Moldavia – 81.00 Croazia – 101.00 Lussemburgo – 121.00 Norvegia – 121.00 Germania – 151.00 Lituania – 151.00 Regno Unito – 151.00 Albania – 301.00 Armenia – 301.00 Lettonia – 301.00 Serbia – 301.00 Svizzera – 301.00 Austria – 501.00 Azerbaigian – 501.00 Belgio – 501.00 Estonia – 501.00 Georgia – 501.00 Montenegro – 501.00 Polonia – 501.00 Portogallo – 501.00 San Marino – 501.00

Sal da Vinci alle prove giovedì 7 maggio

Per Sal da Vinci il momento decisivo arriva giovedì 7 maggio, quando l’Italia avrà il suo slot di prova nella fascia 13:30-14:00.

Da quel passaggio dipenderà gran parte dello spostamento successivo per i pronostici: chi convince live tende a salire, chi delude scende. Il cantautore napoletano è risalito alla quarta posizione delle quote in pochi giorni, ma fino al 7 maggio le valutazioni restano basate sul brano e sulle reazioni post-Sanremo.

Quote semifinali Eurovision: il 12 e 14 maggio

Le semifinali si giocano martedì 12 e giovedì 14 maggio. Eurobet quota così le due serate.

Semifinale 1 (12 maggio): Finlandia 1.60 (favorita assoluta), Grecia 3.50, Israele 6.00, Svezia 17.00, Moldavia 26.00, Serbia 36.00, Croazia 71.00, Lituania 81.00, Montenegro 101.00, Georgia 121.00, Polonia 151.00, Portogallo 201.00, Belgio 251.00, Estonia 251.00, San Marino 251.00.

Semifinale 2 (14 maggio): Australia 2.60, Danimarca 2.85, Ucraina 4.50, Romania 10.00, Cipro 16.00, Bulgaria 21.00, Malta 21.00, Cechia 51.00, Lettonia 51.00, Albania 81.00, Norvegia 121.00, Lussemburgo 151.00, Svizzera 201.00, Armenia 251.00, Azerbaigian 301.00.

L’Italia, come uno dei Big 5, è qualificata d’ufficio alla finale del 16 maggio. Le quote sono un termometro, non un oracolo: come a Sanremo, il movimento delle ultime 48 ore può ribaltare qualunque pronostico – ma intanto il mercato dice che Sal da Vinci ha ancora una chance reale.