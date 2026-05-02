2 Maggio 2026
di
Lorenza Ferraro
Amici
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2 Maggio 2026

Serale Amici 2026, settima puntata: le sfide, il ballottaggio e l’eliminato del 2 maggio

Doppia eliminazione a sorpresa e sette cantanti e ballerini ancora in gara: ecco cosa è successo nella puntata di sabato 2 maggio.

Amici di Lorenza Ferraro
Gli allievi a rischio eliminazione nella settima puntata del Serale di Amici 2026
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La settima puntata del Serale di Amici 2026, andata in onda questa sera, sabato 2 maggio, in prima serata su Canale 5, si chiude con una doppia eliminazione del tutto inaspettata, che blocca l’accesso alla semifinale a ben due cantanti.

Di fatto, dopo l’indecisione della scorsa settimana di Elena D’Amario, anche questa settimana la giuria ha chiesto di poter trasformare un’eliminazione diretta in un’eliminazione provvisoria.

Però, contrariamente a quanto accaduto nella sesta puntata, dove il ballottaggio finale ha decretato un solo eliminato, il settimo appuntamento televisivo del talent show lascia tutti a bocca aperta, con un ballottaggio finale in cui a salvarsi è soltanto un artista.

Nel mentre, sotto lo sguardo attento dei giudici (Gigi D’Alessio, Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio), gli 8 allievi ancora in gara si sfidano nelle classiche manche a squadre (qui le nostre pagelle).

Amici 2026: gli ospiti della settima puntata del Serale

In occasione della settima puntata del Serale di Amici 2026, Maria De Filippi ha invitato Marco Bocci Giulia Michelini, che prenderanno parte a Password, il game show condotto da Alessandro Cattelan.

Ma non è tutto! Sul palco del talent show saliranno infatti anche Carlo Amleto, Gaia, che presenterà il nuovo singolo Bossa Nostra, e Sarah Toscano, vincitrice della 23esima edizione del talent show, che si esibirà dapprima sulle note di Atlantide – colonna sonora del film Non Abbiam Bisogno di Parole, che la vede protagonista -, e successivamente con un medley che include Met Gala, Amarcord e Sexy Magica.

Ma chi ha dovuto abbandonare definitivamente la scuola al termine della settima puntata?

Clicca in basso su “continua” per leggere il riassunto di tutte le sfide e scoprire il nome degli eliminati!

Continua

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