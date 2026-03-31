Sarah Toscano, “Atlantide”: testo e significato del brano dal film Netflix “Non abbiamo bisogno di parole”

Testo e significato del nuovo singolo di Sarah Toscano, Atlantide, brano che fa parte della colonna sonora di Non abbiamo bisogno di parole, film che segna il suo debutto come attrice, in uscita solo su Netflix il 3 aprile 2026. La canzone, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali dalla stessa data, è il ponte perfetto tra la carriera musicale dell’artista e la sua nuova avventura cinematografica.

Dopo l’anteprima sul palco del Battiti Live Spring, di cui vi abbiamo parlato in questo articolo, il brano assume ora la sua forma definitiva, legandosi indissolubilmente alla storia raccontata nel film.

ATLANTIDE, IL TESTO DEL BRANO

Io vorrei

darti la mia parola

dirti non vedo l’ora

dimenticarmi tutto quanto

io vorrei

dirti che non ho voce

per non dover parlare

che non so scegliere più

uscivo fuori casa con le ossa distrutte

la mente innamorata

ma di cose astratte

ora non so che fare

non so più dove andare

mi devo abituare

Ero persa in un vortice

come chiusa in un margine

ti chiedevo le favole

come il mare di Atlantide

ho paura e lo ammetto

sono mesi che aspetto

adesso cambio direzione

ma non cambio l’intenzione

Non ho niente da dire

voglio uscire dal margine

però prova a capire

quanto male fa andarsene

starò lì che ti aspetto

dall’altra parte del mondo

adesso cambio direzione

ma non cambio l’intenzione

Sono solo più di corsa

con le mani nella tasca

e le chiavi sempre in borsa

ma dai, non voltarti anche stavolta

nei tuoi occhi vedo tutto

non mi serve di più

io, continuo a chiedermi se sono io sbaglio

se ho perso tempo e non ti ho dedicato tutto

ma adesso so che fare, so dove devo andare

mi devo abituare

Ero persa in un vortice

come chiusa in un margine

ti chiedevo le favole

come il mare di Atlantide

ho paura e lo ammetto

sono mesi che aspetto

adesso cambio direzione

ma non cambio l’intenzione

Non ho niente da dire

voglio uscire dal margine

però prova a capire

quanto male fa andarsene

starò lì che ti aspetto

dall’altra parte del mondo

adesso cambio direzione

ma non cambio l’intenzione

SARAH TOSCANO, ATLANTIDE: IL SIGNIFICATO DEL BRANO

Atlantide si muove su una linea fragile: quella tra il bisogno di restare e la necessità di cambiare direzione. Il testo racconta una condizione sospesa, fatta di indecisione, confronto e paura di scegliere, temi che si legano perfettamente alla trama del film.

L’immagine di Atlantide diventa centrale: qualcosa che esiste ma non si vede più, come certi legami o certe versioni di sé che restano sotto la superficie. Il ritornello non cerca una soluzione, ma prende una posizione chiara: “Adesso cambio direzione / ma non cambio l’intenzione”. È una frase che racconta un cambiamento che non è rottura, ma spostamento.

Non si smette di sentire, si cambia modo di stare dentro alle cose, un concetto che il personaggio di Eletta vive sulla propria pelle.

NON ABBIAMO BISOGNO DI PAROLE: IL FILM SU NETFLIX

Il brano è il cuore pulsante di Non abbiamo bisogno di parole, il film diretto da Luca Ribuoli che segna il debutto attoriale di Sarah Toscano. Come vi abbiamo raccontato in questo articolo, il film è il remake italiano del successo francese La Famille Bélier.

La storia è quella di Eletta (Sarah Toscano ), unica persona udente in una famiglia di non udenti, che scopre di avere una voce straordinaria. Spinta dalla sua insegnante di canto (Serena Rossi), si troverà di fronte a una scelta che potrebbe cambiarle la vita. Nel cast, anche Emilio Insolera, Carola Insolera, Antonio Iorillo, Alessandro Parigi e Asia Corvino.