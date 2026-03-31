Sarah Toscano, “Atlantide”: testo e significato del brano dal film Netflix “Non abbiamo bisogno di parole”

Testo e significato del nuovo singolo di Sarah Toscano, Atlantide, brano che fa parte della colonna sonora di Non abbiamo bisogno di parole, film che segna il suo debutto come attrice, in uscita solo su Netflix il 3 aprile 2026. La canzone, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali dalla stessa data, è il ponte perfetto tra la carriera musicale dell’artista e la sua nuova avventura cinematografica.
Dopo l’anteprima sul palco del Battiti Live Spring, di cui vi abbiamo parlato in questo articolo, il brano assume ora la sua forma definitiva, legandosi indissolubilmente alla storia raccontata nel film.
ATLANTIDE, IL TESTO DEL BRANO
Io vorrei
darti la mia parola
dirti non vedo l’ora
dimenticarmi tutto quanto
io vorrei
dirti che non ho voce
per non dover parlare
che non so scegliere più
uscivo fuori casa con le ossa distrutte
la mente innamorata
ma di cose astratte
ora non so che fare
non so più dove andare
mi devo abituare
Ero persa in un vortice
come chiusa in un margine
ti chiedevo le favole
come il mare di Atlantide
ho paura e lo ammetto
sono mesi che aspetto
adesso cambio direzione
ma non cambio l’intenzione
Non ho niente da dire
voglio uscire dal margine
però prova a capire
quanto male fa andarsene
starò lì che ti aspetto
dall’altra parte del mondo
adesso cambio direzione
ma non cambio l’intenzione
Sono solo più di corsa
con le mani nella tasca
e le chiavi sempre in borsa
ma dai, non voltarti anche stavolta
nei tuoi occhi vedo tutto
non mi serve di più
io, continuo a chiedermi se sono io sbaglio
se ho perso tempo e non ti ho dedicato tutto
ma adesso so che fare, so dove devo andare
mi devo abituare
Ero persa in un vortice
come chiusa in un margine
ti chiedevo le favole
come il mare di Atlantide
ho paura e lo ammetto
sono mesi che aspetto
adesso cambio direzione
ma non cambio l’intenzione
Non ho niente da dire
voglio uscire dal margine
però prova a capire
quanto male fa andarsene
starò lì che ti aspetto
dall’altra parte del mondo
adesso cambio direzione
ma non cambio l’intenzione
SARAH TOSCANO, ATLANTIDE: IL SIGNIFICATO DEL BRANO
Atlantide si muove su una linea fragile: quella tra il bisogno di restare e la necessità di cambiare direzione. Il testo racconta una condizione sospesa, fatta di indecisione, confronto e paura di scegliere, temi che si legano perfettamente alla trama del film.
L’immagine di Atlantide diventa centrale: qualcosa che esiste ma non si vede più, come certi legami o certe versioni di sé che restano sotto la superficie. Il ritornello non cerca una soluzione, ma prende una posizione chiara: “Adesso cambio direzione / ma non cambio l’intenzione”. È una frase che racconta un cambiamento che non è rottura, ma spostamento.
Non si smette di sentire, si cambia modo di stare dentro alle cose, un concetto che il personaggio di Eletta vive sulla propria pelle.
NON ABBIAMO BISOGNO DI PAROLE: IL FILM SU NETFLIX
Il brano è il cuore pulsante di Non abbiamo bisogno di parole, il film diretto da Luca Ribuoli che segna il debutto attoriale di Sarah Toscano. Come vi abbiamo raccontato in questo articolo, il film è il remake italiano del successo francese La Famille Bélier.
La storia è quella di Eletta (Sarah Toscano ), unica persona udente in una famiglia di non udenti, che scopre di avere una voce straordinaria. Spinta dalla sua insegnante di canto (Serena Rossi), si troverà di fronte a una scelta che potrebbe cambiarle la vita. Nel cast, anche Emilio Insolera, Carola Insolera, Antonio Iorillo, Alessandro Parigi e Asia Corvino.