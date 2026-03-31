31 Marzo 2026
di
All Music Italia
News
Condividi su:
31 Marzo 2026

Sarah Toscano, “Atlantide”: testo e significato del brano dal film Netflix “Non abbiamo bisogno di parole”

Il nuovo singolo della vincitrice di Amici 23 è il cuore della colonna sonora del suo film d'esordio con Serena Rossi.

News di All Music Italia
Sarah Toscano alla conferenza stampa del film "Non abbiamo bisogno di parole", Milano, 30 marzo 2026
Condividi su:

Testo e significato del nuovo singolo di Sarah Toscano, Atlantide, brano che fa parte della colonna sonora di Non abbiamo bisogno di parole, film che segna il suo debutto come attrice, in uscita solo su Netflix il 3 aprile 2026. La canzone, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali dalla stessa data, è il ponte perfetto tra la carriera musicale dell’artista e la sua nuova avventura cinematografica.

Dopo l’anteprima sul palco del Battiti Live Spring, di cui vi abbiamo parlato in questo articolo, il brano assume ora la sua forma definitiva, legandosi indissolubilmente alla storia raccontata nel film.

ATLANTIDE, IL TESTO DEL BRANO

Io vorrei
darti la mia parola
dirti non vedo l’ora
dimenticarmi tutto quanto
io vorrei
dirti che non ho voce
per non dover parlare
che non so scegliere più
uscivo fuori casa con le ossa distrutte
la mente innamorata
ma di cose astratte
ora non so che fare
non so più dove andare
mi devo abituare

Ero persa in un vortice
come chiusa in un margine
ti chiedevo le favole
come il mare di Atlantide
ho paura e lo ammetto
sono mesi che aspetto
adesso cambio direzione
ma non cambio l’intenzione

Non ho niente da dire
voglio uscire dal margine
però prova a capire
quanto male fa andarsene
starò lì che ti aspetto
dall’altra parte del mondo
adesso cambio direzione
ma non cambio l’intenzione

Sono solo più di corsa
con le mani nella tasca
e le chiavi sempre in borsa
ma dai, non voltarti anche stavolta
nei tuoi occhi vedo tutto
non mi serve di più
io, continuo a chiedermi se sono io sbaglio
se ho perso tempo e non ti ho dedicato tutto
ma adesso so che fare, so dove devo andare
mi devo abituare

Ero persa in un vortice
come chiusa in un margine
ti chiedevo le favole
come il mare di Atlantide
ho paura e lo ammetto
sono mesi che aspetto
adesso cambio direzione
ma non cambio l’intenzione

Non ho niente da dire
voglio uscire dal margine
però prova a capire
quanto male fa andarsene
starò lì che ti aspetto
dall’altra parte del mondo
adesso cambio direzione
ma non cambio l’intenzione

SARAH TOSCANO, ATLANTIDE: IL SIGNIFICATO DEL BRANO

Atlantide si muove su una linea fragile: quella tra il bisogno di restare e la necessità di cambiare direzione. Il testo racconta una condizione sospesa, fatta di indecisione, confronto e paura di scegliere, temi che si legano perfettamente alla trama del film.

L’immagine di Atlantide diventa centrale: qualcosa che esiste ma non si vede più, come certi legami o certe versioni di sé che restano sotto la superficie. Il ritornello non cerca una soluzione, ma prende una posizione chiara: “Adesso cambio direzione / ma non cambio l’intenzione”. È una frase che racconta un cambiamento che non è rottura, ma spostamento.

Non si smette di sentire, si cambia modo di stare dentro alle cose, un concetto che il personaggio di Eletta vive sulla propria pelle.

NON ABBIAMO BISOGNO DI PAROLE: IL FILM SU NETFLIX

Il brano è il cuore pulsante di Non abbiamo bisogno di parole, il film diretto da Luca Ribuoli che segna il debutto attoriale di Sarah Toscano. Come vi abbiamo raccontato in questo articolo, il film è il remake italiano del successo francese La Famille Bélier.

La storia è quella di Eletta (Sarah Toscano ), unica persona udente in una famiglia di non udenti, che scopre di avere una voce straordinaria. Spinta dalla sua insegnante di canto (Serena Rossi), si troverà di fronte a una scelta che potrebbe cambiarle la vita. Nel cast, anche Emilio Insolera, Carola Insolera, Antonio Iorillo, Alessandro Parigi e Asia Corvino.

 

All Music Italia

Articoli più letti

Gli allievi eliminati nella seconda puntata del Serale di Amici 2026 1

Serale Amici 2026, seconda puntata: chi è stato eliminato sabato 28 marzo
Il cast della seconda puntata di Canzonissima 2026 su Rai 1 2

Canzonissima 2026, seconda puntata: le pagelle. Moro e Bravi i migliori, Maiolini ancora bastian contrario
Giacomo Maiolini, giurato di Canzonissima 2026 3

Chi è Giacomo Maiolini, il "Mister NO" di Canzonissima 2026
Le pagelle dei cantanti della seconda puntata del Serale di Amici 2026 del 28 marzo 4

Serale Amici 2026, le pagelle della seconda puntata: Riccardo struggente, Angie luminosissima
Francesco De Gregori in concerto, foto di Daniele Barraco 5

Canzonissima 2026, seconda puntata: vince "La leva calcistica della classe '68" con Arisa
Briga - singolo Allegra 6

Briga, "Allegra": il testo e il significato della canzone dedicata alla nascita di sua figlia
Olly in concerto nel Tutta Vita Tour 2026 7

La scaletta dei concerti di Olly nel 2026: tutte le canzoni del Tutta Vita Tour
Damiano David The First Time testo significato traduzione 8

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Laura Pausini sul palco del Navarra Arena di Pamplona durante il debutto dell'IO CANTO / YO CANTO WORLD TOUR 2026 9

Laura Pausini, debutto sold out a Pamplona per il nuovo tour mondiale: scaletta e tutte le date del tour
diniche-1mnext-primo-maggio-roma.jpg 10

Primo Maggio Roma, ecco i 120 artisti selezionati per 1MNEXT 2026

Cerca su A.M.I.