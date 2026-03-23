Sarah Toscano canta in anteprima al Battiti Live Spring il nuovo singolo, “Atlantide”

Sarah Toscano presenta in anteprima ATLANTIDE, uno dei brani del film Non abbiamo bisogno di parole, segnando un passaggio chiaro nel suo percorso: dalla musica al cinema, senza separare le due cose.
Il pezzo è stato portato per la prima volta sul palco del Battiti Live Spring, dove l’artista ha mostrato dal vivo un brano che nasce dentro una storia più ampia, quella del film che la vede debuttare anche come attrice.
Non è quindi solo un’uscita discografica, ma una canzone che vive dentro un racconto strutturato.
Sarah Toscano, “Atlantide”: il significato
ATLANTIDE si muove su una linea fragile: quella tra il bisogno di restare e la necessità di cambiare direzione. Il testo racconta una condizione sospesa, fatta di indecisione, confronto e paura di scegliere.
“Io vorrei dirti che non ho voce per non dover parlare / che non so scegliere più”: è da qui che parte il brano. Un blocco emotivo che non è assenza, ma eccesso. Troppe possibilità, troppi pensieri, nessuna direzione chiara.
L’immagine di Atlantide diventa centrale: qualcosa che esiste ma non si vede più, come certi legami o certe versioni di sé che restano sotto la superficie.
Il ritornello non cerca una soluzione, ma prende posizione:
“Adesso cambio direzione / ma non cambio l’intenzione”.
È una frase chiave. Perché racconta un cambiamento che non è rottura, ma spostamento. Non si smette di sentire, si cambia modo di stare dentro alle cose.
Dal palco al film netflix “non abbiam bisogno di parole”
L’anteprima al Battiti Live Spring dà una prima forma pubblica a questo passaggio. ATLANTIDE non arriva da sola, ma dentro un progetto più ampio che lega musica e racconto visivo.
Con Non abbiamo bisogno di parole, remake italiano di La Famille Bélier, Sarah Toscano entra anche nel cinema, portando con sé una dimensione artistica che resta coerente: voce, fragilità, identità.
Il risultato è un brano che non punta sull’impatto immediato, ma su qualcosa che resta. Più interno, più esposto, meno costruito.
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Le prime date del Met Gala Tour 2026
Parallelamente al nuovo brano, Sarah Toscano porterà la sua musica dal vivo con il Met Gala Tour 2026, una serie di date nei club che segnano un passaggio importante anche sul fronte live.
- 09 maggio – Molfetta (BA), Eremo Club
- 10 maggio – Napoli, Duel Club
- 14 maggio – Torino, Hiroshima Mon Amour
- 15 maggio – Firenze, Viper Theatre
- 17 maggio – Roma, Largo Venue (sold out)
- 22 maggio – Padova, Hall
- 23 maggio – Milano, Magazzini Generali (sold out)
Testo di “Atlantide”
Testo parziale di Atlantide:
E io vorrei
darti la mia parola
dirti non vedo l’ora
dimenticarmi tutto quanto
io vorrei
dirti che non ho voce
per non dover parlare
che non so scegliere più
uscire fuori casa con le ossa distrutte
la mente innamorata
ma di cose astratte
ora non so che fare
non so più dove andare
mi devo abituare
ero persa in un vortice
come chiusa in un margine
ti chiedevo le favole
come il mare di Atlantide
ho paura e lo ammetto
sono mesi che aspetto
adesso cambio direzione
ma non cambio l’intenzione
Non ho niente da dire
voglio uscire dal margine
però prova a capire
quanto male fa andarsene
starò lì che ti aspetto
dall’altra parte del mondo
adesso cambio direzione
ma non cambio l’intenzione
Testo completo in arrivo
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