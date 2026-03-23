Sarah Toscano canta in anteprima al Battiti Live Spring il nuovo singolo, “Atlantide”

Sarah Toscano presenta in anteprima ATLANTIDE, uno dei brani del film Non abbiamo bisogno di parole, segnando un passaggio chiaro nel suo percorso: dalla musica al cinema, senza separare le due cose.

Il pezzo è stato portato per la prima volta sul palco del Battiti Live Spring, dove l’artista ha mostrato dal vivo un brano che nasce dentro una storia più ampia, quella del film che la vede debuttare anche come attrice.

Non è quindi solo un’uscita discografica, ma una canzone che vive dentro un racconto strutturato.

Sarah Toscano, “Atlantide”: il significato

ATLANTIDE si muove su una linea fragile: quella tra il bisogno di restare e la necessità di cambiare direzione. Il testo racconta una condizione sospesa, fatta di indecisione, confronto e paura di scegliere.

“Io vorrei dirti che non ho voce per non dover parlare / che non so scegliere più”: è da qui che parte il brano. Un blocco emotivo che non è assenza, ma eccesso. Troppe possibilità, troppi pensieri, nessuna direzione chiara.

L’immagine di Atlantide diventa centrale: qualcosa che esiste ma non si vede più, come certi legami o certe versioni di sé che restano sotto la superficie.

Il ritornello non cerca una soluzione, ma prende posizione:

“Adesso cambio direzione / ma non cambio l’intenzione”.

È una frase chiave. Perché racconta un cambiamento che non è rottura, ma spostamento. Non si smette di sentire, si cambia modo di stare dentro alle cose.

Dal palco al film netflix “non abbiam bisogno di parole”

L’anteprima al Battiti Live Spring dà una prima forma pubblica a questo passaggio. ATLANTIDE non arriva da sola, ma dentro un progetto più ampio che lega musica e racconto visivo.

Con Non abbiamo bisogno di parole, remake italiano di La Famille Bélier, Sarah Toscano entra anche nel cinema, portando con sé una dimensione artistica che resta coerente: voce, fragilità, identità.

Il risultato è un brano che non punta sull’impatto immediato, ma su qualcosa che resta. Più interno, più esposto, meno costruito.

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Le prime date del Met Gala Tour 2026

Parallelamente al nuovo brano, Sarah Toscano porterà la sua musica dal vivo con il Met Gala Tour 2026, una serie di date nei club che segnano un passaggio importante anche sul fronte live.

09 maggio – Molfetta (BA), Eremo Club

10 maggio – Napoli, Duel Club

14 maggio – Torino, Hiroshima Mon Amour

15 maggio – Firenze, Viper Theatre

17 maggio – Roma, Largo Venue (sold out)

22 maggio – Padova, Hall

23 maggio – Milano, Magazzini Generali (sold out)

Testo di “Atlantide”

Testo parziale di Atlantide:

E io vorrei

darti la mia parola

dirti non vedo l’ora

dimenticarmi tutto quanto

io vorrei

dirti che non ho voce

per non dover parlare

che non so scegliere più

uscire fuori casa con le ossa distrutte

la mente innamorata

ma di cose astratte

ora non so che fare

non so più dove andare

mi devo abituare

ero persa in un vortice

come chiusa in un margine

ti chiedevo le favole

come il mare di Atlantide

ho paura e lo ammetto

sono mesi che aspetto

adesso cambio direzione

ma non cambio l’intenzione

Non ho niente da dire

voglio uscire dal margine

però prova a capire

quanto male fa andarsene

starò lì che ti aspetto

dall’altra parte del mondo

adesso cambio direzione

ma non cambio l’intenzione

Testo completo in arrivo

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