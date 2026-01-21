Sarah Toscano debutta da attrice su Netflix: ecco “Non abbiam bisogno di parole” con Serena Rossi

Sarah Toscano debutta come attrice in un film Netflix: si intitola Non abbiam bisogno di parole e la vedrà per la prima volta davanti alla macchina da presa in un ruolo centrale, con una componente musicale che, vista la sua storia, non passa certo in secondo piano.

A ufficializzare tutto sono arrivati anche i post social di Netflix Italia e della stessa Sarah Toscano: “Sarah Toscano nel suo primo ruolo da attrice non era di certo nella nostra bingo card del 2026 🔥 Non abbiam bisogno di parole, in arrivo solo su Netflix.”

La notizia in realtà era già trapelata a giugno scorso anche se da allora il titolo è cambiato, il precedente nonché provvisorio era Te lo leggo negli occhi.

Non abbiam bisogno di parole: cosa sappiamo sul film Netflix

Non abbiam bisogno di parole è un remake italiano del film francese La Famille Bélier ed è diretto da Luca Ribuoli. La sceneggiatura è firmata dallo stesso Ribuoli insieme a Cristiana Farina. Il progetto è prodotto da Our Films e PiperFilm in collaborazione con Circle One.

Per Sarah Toscano si tratta di un passaggio interessante anche per il timing: arriva in un periodo in cui la sua presenza pubblica è già forte e riconoscibile, e qui si sposta su un terreno diverso, quello di un racconto di famiglia costruito attorno alla voce, al talento e al modo in cui un dono può diventare anche una scelta complicata.

sarah toscano, Serena Rossi e… il cast

Al fianco della cantante, nel ruolo della madre, ci sarà Serena Rossi, attrice amatissima e attualmente divisa tra cinema e il tour teatrale SereNata a Napoli, prodotto insieme al marito Davide Devenuto. Un’agenda fitta di impegni che non le impedisce di dedicarsi con passione a questo nuovo progetto cinematografico.

Nel cast figurano anche Alessandro Parigi, Emilio Insolera, Carola Insolera, Antonio Iorillo e Asia Corvino.

Te lo leggo negli occhi è ambientato a Torino, dove si stanno svolgendo le riprese, tra centro storico e collina. Il film è prodotto con il sostegno del Piemonte Film TV Fund e vuole valorizzare il territorio anche a livello visivo, mentre cast e team tecnico lavorano a un adattamento che mantiene l’impianto originale francese, ma con elementi pensati per il pubblico italiano.

la Trama di non abbiam bisogno di parole

La protagonista è Eletta (interpretata da Sarah Toscano): è cresciuta in una famiglia composta da genitori e fratello sordi, ed è l’unica udente. A un certo punto scopre di avere una voce fuori dal comune e, quando la sua insegnante di canto la spinge verso un’audizione importante, il sogno prende forma, ma porta con sé un prezzo: scegliere quanto spazio dare a se stessa senza lasciare indietro la famiglia, di cui è anche la principale “voce” nel mondo esterno.

È una storia che lavora sul conflitto tra responsabilità e desideri personali, e lo fa in modo diretto: crescere significa anche decidere chi sei, senza tradire chi ti ha cresciuto. L’impianto resta quello originale, ma con un adattamento pensato per il pubblico italiano.

Quando esce su Netflix

Netflix lo annuncia in arrivo nel 2026. Le informazioni disponibili al momento indicano un’uscita in primavera 2026, ma per la data precisa bisognerà aspettare l’aggiornamento ufficiale della piattaforma.

Foto articolo dalla pagina Instagram ufficiale di Netflix Italia.