12 Marzo 2026
di
All Music Italia
News
Condividi su:
12 Marzo 2026

Sal Da Vinci, il concerto di Piazza del Plebiscito torna su Canale 5: ospiti in scaletta a “Stasera… che sera”

Lo show registrato in Piazza del Plebiscito torna in tv dopo il successo di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo.

News di All Music Italia
Sal Da Vinci concerto Stasera che sera Piazza del Plebiscito
Condividi su:

Sal Da Vinci torna su Canale 5 sabato 14 marzo 2026 con il concerto Stasera… che sera: ecco la scaletta e gli ospiti dello show registrato in Piazza del Plebiscito a Napoli.

Il live, registrato lo scorso 6 settembre 2025, è stato trasmesso per la prima volta su Canale 5 il 17 dicembre scorso.

La riprogrammazione arriva dopo il successo di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026 con il brano Per sempre sì, risultato che gli permetterà di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2026.

Il concerto evento riunisce alcuni dei brani più conosciuti dell’artista napoletano insieme a numerosi ospiti che si alternano sul palco di Piazza del Plebiscito tra duetti e momenti speciali.

Tra gli ospiti della serata Gigi D’Alessio, Renato Zero, Raf, Serena Brancale, Fausto Leali, Clementino, Federica Abbate e Stefano De Martino.

Curiosità: la stessa sera su Rai 1 andrà in onda anche la seconda e ultima puntata di Sanremo Top, programma in cui lo stesso Sal Da Vinci è tra gli ospiti.

Clicca in basso su continua per scoprire la scaletta del concerto Sal Da Vinci – Stasera… che sera!

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Analisi cantanti ammessi al Serale di Amici 2026 1

Amici 2026, chi meritava davvero il Serale (e chi no)
Olly in concerto nel Tutta Vita Tour 2026 2

La scaletta dei concerti di Olly nel 2026: tutte le canzoni del Tutta Vita Tour
Pinguini Tattici Nucleari live durante un concerto negli stadi 3

Pinguini Tattici Nucleari, annunciato il Tour Stadi 2027: tutte le date
Rose Villain – testo e significato di Tuttaluce 4

Rose Villain, “Tuttaluce”: il significato della canzone dedicata al figlio in arrivo
Paolo Bonolis sul palco di Taratatà Tutto in una notte su Canale 5 5

Taratatà – Tutto in una notte: cantanti, duetti e scaletta della puntata su Canale 5
Michelle Hunziker conduce Battiti Live Spring e Super Karaoke su Canale 5 6

Battiti Live Spring e Super Karaoke su Canale 5: quando vanno in onda e cast
Achille Lauro scaletta concerto tour 2026 canzoni live 7

Achille Lauro, la scaletta del concerto del tour 2026: tutte le canzoni
Sal Da Vinci rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2026 con Per sempre sì 8

Eurovision 2026, le prime reazioni straniere a Sal Da Vinci e "Per sempre sì"
annalisa-canzone-estiva-2026.jpg 9

Annalisa torna all'insegna della provocazione con "Canzone estiva": "Mi vuoi più suora o porno diva?"
Achille Lauro durante il tour 2026 in cui ha presentato in anteprima In viaggio verso il Paradiso 10

In viaggio verso il Paradiso Achille Lauro: testo e significato della nuova canzone

Cerca su A.M.I.