Sal Da Vinci, il concerto di Piazza del Plebiscito torna su Canale 5: ospiti in scaletta a “Stasera… che sera”

Sal Da Vinci torna su Canale 5 sabato 14 marzo 2026 con il concerto Stasera… che sera: ecco la scaletta e gli ospiti dello show registrato in Piazza del Plebiscito a Napoli.
Il live, registrato lo scorso 6 settembre 2025, è stato trasmesso per la prima volta su Canale 5 il 17 dicembre scorso.
La riprogrammazione arriva dopo il successo di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026 con il brano Per sempre sì, risultato che gli permetterà di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2026.
Il concerto evento riunisce alcuni dei brani più conosciuti dell’artista napoletano insieme a numerosi ospiti che si alternano sul palco di Piazza del Plebiscito tra duetti e momenti speciali.
Tra gli ospiti della serata Gigi D’Alessio, Renato Zero, Raf, Serena Brancale, Fausto Leali, Clementino, Federica Abbate e Stefano De Martino.
Curiosità: la stessa sera su Rai 1 andrà in onda anche la seconda e ultima puntata di Sanremo Top, programma in cui lo stesso Sal Da Vinci è tra gli ospiti.
Clicca in basso su continua per scoprire la scaletta del concerto Sal Da Vinci – Stasera… che sera!