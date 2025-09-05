5 Settembre 2025

Sal Da Vinci in Piazza del Plebiscito con “Stasera che sera! – Special Edition”: il live andrà in onda prossimamente su Canale 5

Una serata ricca di ospiti con un'orchestra di 45 elementi diretta da Adriano Pennino e il corpo di ballo di Ilir Shaqiri

Sal Da Vinci live in Piazza del Plebiscito per “Stasera che sera! – Special Edition” (2025)
Sal Da Vinci si prepara a un evento importante nella sua Napoli: il 6 settembre 2025 salirà per la prima volta sul palco di Piazza del Plebiscito con Stasera che sera! – Special Edition, un concerto con in scaletta tante canzoni e diversi ospiti

Con questo speciale live, in onda prossimamente su Canale 5, il cantautore celebra la sua carriera lunga oltre quarant’anni, un percorso che lo ha visto calcare i palchi musicali, televisivi e teatrali, più importanti.

Una carriera che ha attinto nuova linfa vitale dopo il lancio di Rossetto e caffè, hit da oltre 120 milioni di stream. L’artista è reduce tra l’altro dalla firma di un nuovo contratto discografico con Warner Music Italy.

“Stasera che sera! – Special Edition”

L’evento, annunciato già a giugno nell’ambito del progetto Napoli Città della Musica, trasformerà il cuore della città in un grande teatro a cielo aperto. Non sarà un semplice concerto, ma una festa collettiva, uno show scritto da Sal Da Vinci insieme a Ciro Villano e Sergio Rubino, che unisce musica, danza e suggestioni visive.

Sul palco una formazione orchestrale di 45 musicisti diretti dal Maestro Adriano Pennino e un corpo di ballo guidato da Ilir Shaqiri, per uno spettacolo che ripercorrerà le tappe più significative della sua storia artistica e personale.

Tanti gli ospiti in scaletta, cliccate in basso su continua per n basso trovate l’elenco completo.

All Music Italia

