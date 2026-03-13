13 Marzo 2026
New Music Friday 13 marzo 2026: le pagelle ai nuovi singoli tra Annalisa, Emma Madame il ritorno del pop

Da Annalisa a Madame passando per Emma e Rkomi: voti e recensioni di All Music Italia ai nuovi singoli usciti il 13 marzo.

New Music Friday 13 marzo 2026 pagelle nuovi singoli italiani
New Music Friday: le pagelle di All Music Italia ai nuovi singoli italiani del 13 marzo 2026 a cura di Alvise Salerno, conduttore radiofonico e divulgatore musicale sul web.

Tra le nuove uscite musicali italiane del 13 marzo 2026 troviamo brani di Annalisa, Emma e Rkomi, Eros Ramazzotti e Max Pezzali e molti altri.

Queste sono le pagelle della New Music Friday del 13 marzo 2026 dedicate ai nuovi singoli italiani usciti questa settimana.

All’interno delle categorie ogni brano verrà valutato con le stelle da 1 a 10 per far capire il livello di consiglio e bocciatura, più o meno grande/grave.

Naturalmente si tratta di opinioni personali, quindi vi invitiamo ad ascoltare i singoli e a farci sapere cosa ne pensate. Scopriamo insieme cosa c’è di interessante (o meno) nella musica di oggi. Iniziamo subito con i brani consigliati!

Elenco completo delle nuove uscite della settimana.

Cliccate in basso continua per le pagelle dei nuovi singoli del 13 marzo 2026.

