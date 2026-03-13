Chi è Marco Venturini a The Voice Generations: dagli Studio 3 ai 7Sotto

Stasera su Rai 1, tra i protagonisti di The Voice Generations, c’è anche Marco Venturini, nome che molti ricordano per il percorso con gli Studio 3 e, più di recente, per il progetto live dei 7Sotto. Nel talent condotto da Antonella Clerici, il cantante si presenta in una veste ancora più personale: accanto a lui ci sono infatti la moglie e i due figli.

Per chi si stesse chiedendo chi è Marco Venturini, la sua è una storia che parte da lontano e che attraversa boyband, concerti, scrittura, insegnamento e lavoro dietro le quinte.

Chi è Marco Venturini: dagli Studio 3 ai 7Sotto

Marco Venturini, classe 1981, è cresciuto in una famiglia dove la musica è sempre stata di casa. Fin da piccolo studia pianoforte e canto, poi dopo il diploma inizia a lavorare come magazziniere continuando però a esibirsi nei locali con una cover band.

La svolta arriva quando viene notato dall’arrangiatore Enrico Palmosi, che lo spinge a scrivere canzoni e a trasformare quella passione in un progetto discografico. Da lì nasce l’avventura con gli Studio 3, boyband pop che nella seconda metà degli anni Duemila si fa largo in radio e in tv con brani come Solo te e Forse un angelo, fino a conquistare un pubblico molto giovane e tournée davanti a migliaia di persone.

Negli anni, oltre all’attività con gli Studio 3, Venturini ha continuato a lavorare nella musica anche in altri ruoli: come autore, insegnante di canto e vocal coach. In una nostra intervista del 2019 raccontava anche il suo lavoro accanto agli artisti e la passione per la formazione vocale. Parallelamente ha portato avanti anche il progetto dei 7Sotto, band con cui continua a esibirsi dal vivo.

La vita privata: la moglie Maddalena Malizia e i figli

Accanto alla musica, c’è poi la vita familiare. Marco Venturini è sposato con Maddalena Malizia, ballerina conosciuta negli anni passati anche dal pubblico televisivo. Insieme hanno due figli, Manuel e Mia.

Ed è proprio con loro che il cantante si presenta a The Voice Generations, programma che punta non solo sulla performance vocale ma anche sul legame tra le persone che salgono sul palco insieme.

Cos’è The Voice Generations

Lo spin-off di The Voice, in onda su Rai 1, mette al centro gruppi uniti da un rapporto reale: famiglie, amici, colleghi, coppie di età diverse legate dalla stessa passione per il canto. Alla conduzione c’è ancora una volta Antonella Clerici.

Nel caso di Marco Venturini, quindi, l’attenzione non è solo sul ritorno in tv di un volto già noto al pubblico musicale, ma anche sulla dimensione più intima e familiare con cui sceglie di mettersi in gioco in prima serata.

Aggiorneremo questo articolo dopo la puntata con l’esibizione di Marco Venturini e con il racconto di ciò che accadrà sul palco di The Voice Generations.