Alberto Davoli è morto oggi, giovedì 30 aprile 2026. Il conduttore radiofonico, nato a Gavirate il 26 giugno 1965, aveva attraversato oltre quarant’anni di radio italiana, dalle emittenti locali della provincia di Varese fino a R101 e Radio Monte Carlo.

Per molti ascoltatori era una voce familiare: una di quelle presenze radiofoniche capaci di accompagnare senza alzare mai troppo il tono. Davoli aveva iniziato nei primi anni Ottanta e, negli ultimi anni, era tra i conduttori di Radio Monte Carlo, dove dal 2019 conduceva Happy Together insieme a Isabella Eleodori.

Alberto Davoli, dagli inizi a Radio Venere 80 a Reteotto Network

La carriera radiofonica di Alberto Davoli era cominciata nel 1982 a Radio Venere 80, emittente di Varese. Dopo le prime esperienze nelle radio locali della provincia, nel 1988 arrivò a Reteotto Network, considerata una delle prime syndication italiane a trasmettere via satellite.

In quella fase non fu soltanto voce in onda. Si occupò anche di programmazione musicale e arrivò a ricoprire il ruolo di coordinatore artistico, dentro una radio che dalla Lombardia arrivava a coprire diverse zone d’Italia.

La sua formazione apparteneva a quella generazione di radiofonici cresciuti nella modulazione di frequenza, quando le emittenti locali erano laboratori veri: microfono, dischi, regia, palinsesto e rapporto quotidiano con chi ascoltava.

Gli anni a Circuito Marconi e l’incontro con giornalismo, politica e cultura

Nel 1996 Davoli approdò a Circuito Marconi, oggi Radio Marconi. Dai microfoni dell’emittente realizzò programmi insieme a figure del mondo politico, culturale e giornalistico.

Tra le collaborazioni più citate ci sono quelle con Guglielmo Zucconi, Mariapia Garavaglia, don Antonio Mazzi e Gianni Locatelli. Una fase diversa rispetto alla radio musicale pura, in cui la conduzione si allargò al dialogo, all’attualità e al confronto con ospiti e ascoltatori.

Fu uno dei passaggi che contribuirono a definire il suo modo di stare in onda: tono misurato, conoscenza musicale, attenzione al contenuto e nessun bisogno di sovrastare il microfono.

Da R101 a Radio Monte Carlo: i programmi più conosciuti

Nel 2005 Alberto Davoli entrò nello staff di R101, emittente allora legata al gruppo Mondadori e poi confluita nel polo RadioMediaset. Su R101 alternò momenti di conduzione singola a programmi in coppia.

Dal 2007 al 2010 condivise il microfono con Dario Desi ne Gli Stereotìpi, programma in fascia serale. Dal 2011 al 2015 fu invece in onda con Chiara Lorenzutti ne I Davolutti, in fascia pre-serale.

Tra le esperienze legate a R101 ci furono anche programmi estivi e iniziative speciali, con la partecipazione di artisti e personaggi della musica e dello spettacolo.

Nel giugno 2019 arrivò il passaggio a Radio Monte Carlo, sempre nel gruppo RadioMediaset. Qui Davoli ha condotto Happy Together insieme a Isabella Eleodori, programma feriale costruito tra musica, ospiti, storie e attualità.

Alberto Davoli a Umbria Jazz con Radio Monte Carlo

Negli ultimi anni Alberto Davoli era stato anche tra le voci di Radio Monte Carlo a Umbria Jazz, manifestazione di cui l’emittente è stata radio ufficiale.

Da inviato aveva seguito l’evento con dirette, interviste agli artisti e contenuti speciali legati ai concerti e agli appuntamenti del festival. Un ruolo coerente con la sua storia radiofonica, sempre molto legata alla musica dal vivo e al racconto degli artisti.

Il ritorno in onda nel 2026 e l’ultima diretta

Nel gennaio 2026 il suo ritorno in onda a Happy Together era stato accolto con affetto da colleghi e ascoltatori, dopo una pausa. L’ultima diretta viene indicata nel giorno di Pasquetta 2026.

La notizia della morte di Alberto Davoli ha colpito il mondo radiofonico italiano, in particolare chi lo aveva seguito nel corso degli anni tra R101, Radio Monte Carlo e le emittenti che avevano segnato l’inizio della sua carriera.

Con lui se ne va una voce cresciuta nella radio privata degli anni Ottanta e arrivata alle reti nazionali portandosi dietro un tratto da professionista di vecchia scuola: competenza musicale, misura e attenzione al pubblico.