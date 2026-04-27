28 Aprile 2026
di
Massimiliano Longo
Direttore Editoriale
Festival di Sanremo
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28 Aprile 2026

Sanremo 2026, vendite e certificazioni dimezzate: Carlo Conti contro Carlo Conti

Dopo nove settimane il 2026 conta 7 brani certificati contro i 13 del 2025: Samurai Jay domina streaming e FIMI.

Festival di Sanremo di Massimiliano Longo
Collage con alcuni artisti di Sanremo 2026 presenti nelle classifiche vendite, streaming e certificazioni
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Sanremo 2026 vendite, streaming e certificazioni: a due mesi dal lancio i brani dell’ultimo Festival di Carlo Conti hanno raccolto 7 certificazioni FIMI per oltre 800.000 copie certificate. Un anno fa, nello stesso arco temporale, Sanremo 2025 era già a quota 13 certificazioni e oltre 1,5 milioni di copie certificate.

Il confronto è diretto, perché riguarda due edizioni consecutive guidate da Carlo Conti e già sottoposte alle nuove soglie FIMI. Nel 2026 il Festival ha prodotto, per ora, un solo Disco di Platino: Ossessione di Samurai Jay, oggi ancora al primo posto della classifica FIMI singoli.

Sanremo 2026 vendite: 7 brani certificati dopo due mesi

A due mesi dall’uscita dei brani, Sanremo 2026 conta un Disco di Platino e sei Dischi d’Oro. Il brano più forte è Ossessione di Samurai Jay, unico a raggiungere il Platino.

Disco di Platino
OssessioneSamurai Jay

Dischi d’Oro
Male necessarioFedez & Marco Masini
Che fastidio!Ditonellapiaga
Per sempre sìSal Da Vinci
Tu mi piaci tantoSayf
Stupida sfortunaFulminacci
Poesie clandestineLDA & Aka 7even

Samurai Jay è molto più avanti del resto del gruppo. Ossessione è il primo brano sanremese del 2026 ad arrivare al Platino e resta anche la canzone del Festival piazzata più in alto nella classifica FIMI.

Carlo Conti contro Carlo Conti: il 2026 sotto il 2025

Il paragone con il 2025 è quello più corretto. Andare più indietro avrebbe poco senso, perché fino al 2024 le soglie di certificazione FIMI erano diverse e più basse.

Dopo nove settimane, Sanremo 2025 aveva già raccolto 13 certificazioni. Due brani erano arrivati al Platino: Balorda nostalgia di Olly e La cura per me di Giorgia. A questi si aggiungevano undici Dischi d’Oro, per un totale superiore a 1,5 milioni di copie certificate.

Gli artisti certificati con il disco d’oro erano Rkomi, Gaia, Elodie, The Kolors, Bresh, Rose Villain, Shablo feat. Guè, Joshua & Tormento, Coma_Cose, Achille Lauro, Lucio Corsi e Fedez.

Nel 2026, nello stesso periodo, le certificazioni sono 7. Le copie certificate superano quota 800.000, ma restano lontane dal risultato dell’anno precedente.

Sanremo 2026 classifica FIMI: 11 brani ancora in Top 100

Nella classifica FIMI singoli, dopo l’ingresso massiccio dei brani di Shiva, sono 11 le canzoni di Sanremo 2026 ancora presenti in Top 100.

In Top 10 resistono soltanto due brani: Ossessione di Samurai Jay, al primo posto assoluto, e Tu mi piaci tanto di Sayf, alla posizione numero 6.

La presenza sanremese sale a sei brani guardando la Top 20. Oltre a Samurai Jay e Sayf, ci sono Sal Da Vinci, Ditonellapiaga, Fulminacci e la grande sorpresa di questa edizione, la coppia LDA & Aka 7even.

1. OssessioneSamurai Jay
6. Tu mi piaci tantoSayf
11. Per sempre sìSal Da Vinci
16. Che fastidio!Ditonellapiaga
17. Stupida sfortunaFulminacci
20. Poesie clandestineLDA & Aka 7even
25. I romanticiTommaso Paradiso
32. LabirintoLuchè
33. Italia Starter PackJ-Ax
38. Male necessarioFedez & Marco Masini
100. VoilàElettra Lamborghini

Sanremo 2026 streaming Spotify: Samurai Jay stacca tutti

Su Spotify, Samurai Jay guida la classifica dei brani sanremesi con oltre 43 milioni di stream. Alle sue spalle ci sono Sayf, sopra i 26,9 milioni, e Sal Da Vinci, oltre quota 23 milioni.

 

  1. OssessioneSamurai Jay43,3 milioni
  2. Tu mi piaci tantoSayf26,9 milioni
  3. Per sempre sìSal Da Vinci23,1 milioni
  4. Che fastidio!Ditonellapiaga20,8 milioni
  5. Stupida sfortunaFulminacci18,3 milioni
  6. LabirintoLuchè17,8 milioni
  7. Poesie clandestineLDA & Aka 7even17,3 milioni
  8. Male necessarioFedez & Marco Masini16,5 milioni
  9. Italia Starter PackJ-Ax13,4 milioni
  10. I romanticiTommaso Paradiso13,2 milioni
  11. Prima cheNayt13 milioni
  12. Uomo che cadeTredici Pietro10,9 milioni
  13. Magica favolaArisa10,7 milioni
  14. Resta con meBambole di Pezza9,9 milioni
  15. VoilàElettra Lamborghini8,2 milioni
  16. AvvoltoiEddie Brock7,8 milioni
  17. Qui con meSerena Brancale7,4 milioni
  18. Ti penso sempreChiello6,2 milioni
  19. Sei tuLevante5,6 milioni
  20. Prima o poiMichele Bravi5,5 milioni
  21. Ai aiDargen D’Amico5,4 milioni
  22. Stella stellinaErmal Meta5,2 milioni
  23. Le cose che non sai di meMara Sattei4,8 milioni
  24. Ogni volta che non so volareEnrico Nigiotti4,8 milioni
  25. Animali notturniMalika Ayane4,7 milioni
  26. Ora e per sempreRaf4,1 milioni
  27. NaturaleLeo Gassmann4,1 milioni
  28. La felicità e bastaMaria Antonietta & Colombre3,9 milioni
  29. Il meglio di meFrancesco Renga3,1 milioni
  30. OperaPatty Pravo2 milioni

I brani di Sanremo 2026 sotto i 6 milioni di stream

La classifica streaming si apre con un blocco alto molto ristretto. I primi sette brani superano i 17 milioni di ascolti su Spotify. Da metà classifica in giù, molti pezzi si muovono sotto i 6 milioni.

Il passaggio televisivo resta forte, ma dopo due mesi il consumo si è concentrato su poche canzoni. Sanremo 2026, almeno per ora, ha prodotto meno certificazioni e meno copie certificate rispetto al Festival 2025.

Sanremo 2026 in radio: 11 brani ancora nella Top 50 EarOne

Anche la radio aggiunge un pezzo utile al bilancio. Nella Top 50 EarOne risultano ancora presenti 11 brani legati al cast di Sanremo 2026. Non tutti hanno lo stesso peso in streaming o nelle certificazioni, ma la rotazione radio aiuta a capire quali canzoni stanno continuando a vivere anche fuori dalle piattaforme.

OssessioneSamurai JayIsland / Universal Music
Tu mi piaci tantoSayfWarner Music
Che fastidio!DitonellapiagaBMG
I romanticiTommaso ParadisoSony Music
Stupida sfortunaFulminacciMaciste Dischi / Warner Music
Italia Starter PackJ-AxSony Music
Per sempre sìSal Da VinciWarner Music
Animali notturniMalika AyaneCarosello Records / Believe
Male necessarioFedez & Marco MasiniWarner Music
La felicità e bastaMaria Antonietta & ColombreSony Music

La parte alta della classifica radio conferma la forza di Samurai Jay, Sayf e Ditonellapiaga, che restano tra i brani sanremesi più solidi anche in airplay. Più interessante il caso di Al mio paese, collaborazione tra Serena Brancale, Levante e Delia, entrata in Top 50 radio pur non essendo tra i brani più forti nelle classifiche streaming del Festival.

Il dato radio mostra quindi una lettura leggermente diversa rispetto a FIMI e Spotify. Alcune canzoni, come Per sempre sì, Male necessario e La felicità e basta, perdono terreno nella Top 50, mentre altre tengono meglio la rotazione. A due mesi dal Festival, però, anche qui la presenza sanremese resta concentrata su una parte limitata del cast.

Il bilancio, per ora, è questo: Sanremo 2026 ha ancora diversi brani in circolazione, ma il mercato ha fatto una selezione rapida. Samurai Jay è il nome che ha capitalizzato di più, Sayf è l’altro caso forte. Molto bene anche Ditonellapiaga, Fulminacci e il duo LDA & Aka 7even.

 

All Music Italia

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