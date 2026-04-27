Sanremo 2026 vendite, streaming e certificazioni: a due mesi dal lancio i brani dell’ultimo Festival di Carlo Conti hanno raccolto 7 certificazioni FIMI per oltre 800.000 copie certificate. Un anno fa, nello stesso arco temporale, Sanremo 2025 era già a quota 13 certificazioni e oltre 1,5 milioni di copie certificate.

Il confronto è diretto, perché riguarda due edizioni consecutive guidate da Carlo Conti e già sottoposte alle nuove soglie FIMI. Nel 2026 il Festival ha prodotto, per ora, un solo Disco di Platino: Ossessione di Samurai Jay, oggi ancora al primo posto della classifica FIMI singoli.

Sanremo 2026 vendite: 7 brani certificati dopo due mesi

A due mesi dall’uscita dei brani, Sanremo 2026 conta un Disco di Platino e sei Dischi d’Oro. Il brano più forte è Ossessione di Samurai Jay, unico a raggiungere il Platino.

Disco di Platino

Ossessione – Samurai Jay

Dischi d’Oro

Male necessario – Fedez & Marco Masini

Che fastidio! – Ditonellapiaga

Per sempre sì – Sal Da Vinci

Tu mi piaci tanto – Sayf

Stupida sfortuna – Fulminacci

Poesie clandestine – LDA & Aka 7even

Samurai Jay è molto più avanti del resto del gruppo. Ossessione è il primo brano sanremese del 2026 ad arrivare al Platino e resta anche la canzone del Festival piazzata più in alto nella classifica FIMI.

Carlo Conti contro Carlo Conti: il 2026 sotto il 2025

Il paragone con il 2025 è quello più corretto. Andare più indietro avrebbe poco senso, perché fino al 2024 le soglie di certificazione FIMI erano diverse e più basse.

Dopo nove settimane, Sanremo 2025 aveva già raccolto 13 certificazioni. Due brani erano arrivati al Platino: Balorda nostalgia di Olly e La cura per me di Giorgia. A questi si aggiungevano undici Dischi d’Oro, per un totale superiore a 1,5 milioni di copie certificate.

Gli artisti certificati con il disco d’oro erano Rkomi, Gaia, Elodie, The Kolors, Bresh, Rose Villain, Shablo feat. Guè, Joshua & Tormento, Coma_Cose, Achille Lauro, Lucio Corsi e Fedez.

Nel 2026, nello stesso periodo, le certificazioni sono 7. Le copie certificate superano quota 800.000, ma restano lontane dal risultato dell’anno precedente.

Sanremo 2026 classifica FIMI: 11 brani ancora in Top 100

Nella classifica FIMI singoli, dopo l’ingresso massiccio dei brani di Shiva, sono 11 le canzoni di Sanremo 2026 ancora presenti in Top 100.

In Top 10 resistono soltanto due brani: Ossessione di Samurai Jay, al primo posto assoluto, e Tu mi piaci tanto di Sayf, alla posizione numero 6.

La presenza sanremese sale a sei brani guardando la Top 20. Oltre a Samurai Jay e Sayf, ci sono Sal Da Vinci, Ditonellapiaga, Fulminacci e la grande sorpresa di questa edizione, la coppia LDA & Aka 7even.

1. Ossessione – Samurai Jay

6. Tu mi piaci tanto – Sayf

11. Per sempre sì – Sal Da Vinci

16. Che fastidio! – Ditonellapiaga

17. Stupida sfortuna – Fulminacci

20. Poesie clandestine – LDA & Aka 7even

25. I romantici – Tommaso Paradiso

32. Labirinto – Luchè

33. Italia Starter Pack – J-Ax

38. Male necessario – Fedez & Marco Masini

100. Voilà – Elettra Lamborghini

Sanremo 2026 streaming Spotify: Samurai Jay stacca tutti

Su Spotify, Samurai Jay guida la classifica dei brani sanremesi con oltre 43 milioni di stream. Alle sue spalle ci sono Sayf, sopra i 26,9 milioni, e Sal Da Vinci, oltre quota 23 milioni.

Ossessione – Samurai Jay – 43,3 milioni Tu mi piaci tanto – Sayf – 26,9 milioni Per sempre sì – Sal Da Vinci – 23,1 milioni Che fastidio! – Ditonellapiaga – 20,8 milioni Stupida sfortuna – Fulminacci – 18,3 milioni Labirinto – Luchè – 17,8 milioni Poesie clandestine – LDA & Aka 7even – 17,3 milioni Male necessario – Fedez & Marco Masini – 16,5 milioni Italia Starter Pack – J-Ax – 13,4 milioni I romantici – Tommaso Paradiso – 13,2 milioni Prima che – Nayt – 13 milioni Uomo che cade – Tredici Pietro – 10,9 milioni Magica favola – Arisa – 10,7 milioni Resta con me – Bambole di Pezza – 9,9 milioni Voilà – Elettra Lamborghini – 8,2 milioni Avvoltoi – Eddie Brock – 7,8 milioni Qui con me – Serena Brancale – 7,4 milioni Ti penso sempre – Chiello – 6,2 milioni Sei tu – Levante – 5,6 milioni Prima o poi – Michele Bravi – 5,5 milioni Ai ai – Dargen D’Amico – 5,4 milioni Stella stellina – Ermal Meta – 5,2 milioni Le cose che non sai di me – Mara Sattei – 4,8 milioni Ogni volta che non so volare – Enrico Nigiotti – 4,8 milioni Animali notturni – Malika Ayane – 4,7 milioni Ora e per sempre – Raf – 4,1 milioni Naturale – Leo Gassmann – 4,1 milioni La felicità e basta – Maria Antonietta & Colombre – 3,9 milioni Il meglio di me – Francesco Renga – 3,1 milioni Opera – Patty Pravo – 2 milioni

I brani di Sanremo 2026 sotto i 6 milioni di stream

La classifica streaming si apre con un blocco alto molto ristretto. I primi sette brani superano i 17 milioni di ascolti su Spotify. Da metà classifica in giù, molti pezzi si muovono sotto i 6 milioni.

Il passaggio televisivo resta forte, ma dopo due mesi il consumo si è concentrato su poche canzoni. Sanremo 2026, almeno per ora, ha prodotto meno certificazioni e meno copie certificate rispetto al Festival 2025.

Sanremo 2026 in radio: 11 brani ancora nella Top 50 EarOne

Anche la radio aggiunge un pezzo utile al bilancio. Nella Top 50 EarOne risultano ancora presenti 11 brani legati al cast di Sanremo 2026. Non tutti hanno lo stesso peso in streaming o nelle certificazioni, ma la rotazione radio aiuta a capire quali canzoni stanno continuando a vivere anche fuori dalle piattaforme.

Ossessione – Samurai Jay – Island / Universal Music

Tu mi piaci tanto – Sayf – Warner Music

Che fastidio! – Ditonellapiaga – BMG

I romantici – Tommaso Paradiso – Sony Music

Stupida sfortuna – Fulminacci – Maciste Dischi / Warner Music

Italia Starter Pack – J-Ax – Sony Music

Per sempre sì – Sal Da Vinci – Warner Music

Animali notturni – Malika Ayane – Carosello Records / Believe

Male necessario – Fedez & Marco Masini – Warner Music

La felicità e basta – Maria Antonietta & Colombre – Sony Music

La parte alta della classifica radio conferma la forza di Samurai Jay, Sayf e Ditonellapiaga, che restano tra i brani sanremesi più solidi anche in airplay. Più interessante il caso di Al mio paese, collaborazione tra Serena Brancale, Levante e Delia, entrata in Top 50 radio pur non essendo tra i brani più forti nelle classifiche streaming del Festival.

Il dato radio mostra quindi una lettura leggermente diversa rispetto a FIMI e Spotify. Alcune canzoni, come Per sempre sì, Male necessario e La felicità e basta, perdono terreno nella Top 50, mentre altre tengono meglio la rotazione. A due mesi dal Festival, però, anche qui la presenza sanremese resta concentrata su una parte limitata del cast.

Il bilancio, per ora, è questo: Sanremo 2026 ha ancora diversi brani in circolazione, ma il mercato ha fatto una selezione rapida. Samurai Jay è il nome che ha capitalizzato di più, Sayf è l’altro caso forte. Molto bene anche Ditonellapiaga, Fulminacci e il duo LDA & Aka 7even.