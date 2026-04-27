Sanremo 2026 vendite, streaming e certificazioni: a due mesi dal lancio i brani dell’ultimo Festival di Carlo Conti hanno raccolto 7 certificazioni FIMI per oltre 800.000 copie certificate. Un anno fa, nello stesso arco temporale, Sanremo 2025 era già a quota 13 certificazioni e oltre 1,5 milioni di copie certificate.
Il confronto è diretto, perché riguarda due edizioni consecutive guidate da Carlo Conti e già sottoposte alle nuove soglie FIMI. Nel 2026 il Festival ha prodotto, per ora, un solo Disco di Platino: Ossessione di Samurai Jay, oggi ancora al primo posto della classifica FIMI singoli.
Sanremo 2026 vendite: 7 brani certificati dopo due mesi
A due mesi dall’uscita dei brani, Sanremo 2026 conta un Disco di Platino e sei Dischi d’Oro. Il brano più forte è Ossessione di Samurai Jay, unico a raggiungere il Platino.
Disco di Platino
Ossessione – Samurai Jay
Dischi d’Oro
Male necessario – Fedez & Marco Masini
Che fastidio! – Ditonellapiaga
Per sempre sì – Sal Da Vinci
Tu mi piaci tanto – Sayf
Stupida sfortuna – Fulminacci
Poesie clandestine – LDA & Aka 7even
Samurai Jay è molto più avanti del resto del gruppo. Ossessione è il primo brano sanremese del 2026 ad arrivare al Platino e resta anche la canzone del Festival piazzata più in alto nella classifica FIMI.
Carlo Conti contro Carlo Conti: il 2026 sotto il 2025
Il paragone con il 2025 è quello più corretto. Andare più indietro avrebbe poco senso, perché fino al 2024 le soglie di certificazione FIMI erano diverse e più basse.
Dopo nove settimane, Sanremo 2025 aveva già raccolto 13 certificazioni. Due brani erano arrivati al Platino: Balorda nostalgia di Olly e La cura per me di Giorgia. A questi si aggiungevano undici Dischi d’Oro, per un totale superiore a 1,5 milioni di copie certificate.
Gli artisti certificati con il disco d’oro erano Rkomi, Gaia, Elodie, The Kolors, Bresh, Rose Villain, Shablo feat. Guè, Joshua & Tormento, Coma_Cose, Achille Lauro, Lucio Corsi e Fedez.
Nel 2026, nello stesso periodo, le certificazioni sono 7. Le copie certificate superano quota 800.000, ma restano lontane dal risultato dell’anno precedente.
Sanremo 2026 classifica FIMI: 11 brani ancora in Top 100
Nella classifica FIMI singoli, dopo l’ingresso massiccio dei brani di Shiva, sono 11 le canzoni di Sanremo 2026 ancora presenti in Top 100.
In Top 10 resistono soltanto due brani: Ossessione di Samurai Jay, al primo posto assoluto, e Tu mi piaci tanto di Sayf, alla posizione numero 6.
La presenza sanremese sale a sei brani guardando la Top 20. Oltre a Samurai Jay e Sayf, ci sono Sal Da Vinci, Ditonellapiaga, Fulminacci e la grande sorpresa di questa edizione, la coppia LDA & Aka 7even.
1. Ossessione – Samurai Jay
6. Tu mi piaci tanto – Sayf
11. Per sempre sì – Sal Da Vinci
16. Che fastidio! – Ditonellapiaga
17. Stupida sfortuna – Fulminacci
20. Poesie clandestine – LDA & Aka 7even
25. I romantici – Tommaso Paradiso
32. Labirinto – Luchè
33. Italia Starter Pack – J-Ax
38. Male necessario – Fedez & Marco Masini
100. Voilà – Elettra Lamborghini
Sanremo 2026 streaming Spotify: Samurai Jay stacca tutti
Su Spotify, Samurai Jay guida la classifica dei brani sanremesi con oltre 43 milioni di stream. Alle sue spalle ci sono Sayf, sopra i 26,9 milioni, e Sal Da Vinci, oltre quota 23 milioni.
- Ossessione – Samurai Jay – 43,3 milioni
- Tu mi piaci tanto – Sayf – 26,9 milioni
- Per sempre sì – Sal Da Vinci – 23,1 milioni
- Che fastidio! – Ditonellapiaga – 20,8 milioni
- Stupida sfortuna – Fulminacci – 18,3 milioni
- Labirinto – Luchè – 17,8 milioni
- Poesie clandestine – LDA & Aka 7even – 17,3 milioni
- Male necessario – Fedez & Marco Masini – 16,5 milioni
- Italia Starter Pack – J-Ax – 13,4 milioni
- I romantici – Tommaso Paradiso – 13,2 milioni
- Prima che – Nayt – 13 milioni
- Uomo che cade – Tredici Pietro – 10,9 milioni
- Magica favola – Arisa – 10,7 milioni
- Resta con me – Bambole di Pezza – 9,9 milioni
- Voilà – Elettra Lamborghini – 8,2 milioni
- Avvoltoi – Eddie Brock – 7,8 milioni
- Qui con me – Serena Brancale – 7,4 milioni
- Ti penso sempre – Chiello – 6,2 milioni
- Sei tu – Levante – 5,6 milioni
- Prima o poi – Michele Bravi – 5,5 milioni
- Ai ai – Dargen D’Amico – 5,4 milioni
- Stella stellina – Ermal Meta – 5,2 milioni
- Le cose che non sai di me – Mara Sattei – 4,8 milioni
- Ogni volta che non so volare – Enrico Nigiotti – 4,8 milioni
- Animali notturni – Malika Ayane – 4,7 milioni
- Ora e per sempre – Raf – 4,1 milioni
- Naturale – Leo Gassmann – 4,1 milioni
- La felicità e basta – Maria Antonietta & Colombre – 3,9 milioni
- Il meglio di me – Francesco Renga – 3,1 milioni
- Opera – Patty Pravo – 2 milioni
I brani di Sanremo 2026 sotto i 6 milioni di stream
La classifica streaming si apre con un blocco alto molto ristretto. I primi sette brani superano i 17 milioni di ascolti su Spotify. Da metà classifica in giù, molti pezzi si muovono sotto i 6 milioni.
Il passaggio televisivo resta forte, ma dopo due mesi il consumo si è concentrato su poche canzoni. Sanremo 2026, almeno per ora, ha prodotto meno certificazioni e meno copie certificate rispetto al Festival 2025.
Sanremo 2026 in radio: 11 brani ancora nella Top 50 EarOne
Anche la radio aggiunge un pezzo utile al bilancio. Nella Top 50 EarOne risultano ancora presenti 11 brani legati al cast di Sanremo 2026. Non tutti hanno lo stesso peso in streaming o nelle certificazioni, ma la rotazione radio aiuta a capire quali canzoni stanno continuando a vivere anche fuori dalle piattaforme.
Ossessione – Samurai Jay – Island / Universal Music
Tu mi piaci tanto – Sayf – Warner Music
Che fastidio! – Ditonellapiaga – BMG
I romantici – Tommaso Paradiso – Sony Music
Stupida sfortuna – Fulminacci – Maciste Dischi / Warner Music
Italia Starter Pack – J-Ax – Sony Music
Per sempre sì – Sal Da Vinci – Warner Music
Animali notturni – Malika Ayane – Carosello Records / Believe
Male necessario – Fedez & Marco Masini – Warner Music
La felicità e basta – Maria Antonietta & Colombre – Sony Music
La parte alta della classifica radio conferma la forza di Samurai Jay, Sayf e Ditonellapiaga, che restano tra i brani sanremesi più solidi anche in airplay. Più interessante il caso di Al mio paese, collaborazione tra Serena Brancale, Levante e Delia, entrata in Top 50 radio pur non essendo tra i brani più forti nelle classifiche streaming del Festival.
Il dato radio mostra quindi una lettura leggermente diversa rispetto a FIMI e Spotify. Alcune canzoni, come Per sempre sì, Male necessario e La felicità e basta, perdono terreno nella Top 50, mentre altre tengono meglio la rotazione. A due mesi dal Festival, però, anche qui la presenza sanremese resta concentrata su una parte limitata del cast.
Il bilancio, per ora, è questo: Sanremo 2026 ha ancora diversi brani in circolazione, ma il mercato ha fatto una selezione rapida. Samurai Jay è il nome che ha capitalizzato di più, Sayf è l’altro caso forte. Molto bene anche Ditonellapiaga, Fulminacci e il duo LDA & Aka 7even.