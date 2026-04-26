Battiti Live Spring 2026, artisti in scaletta nella prima puntata: mercoledì 29 aprile 2026 arriva su Canale 5 la versione primaverile di TIM Battiti Live, con Michelle Hunziker e Alvin alla conduzione. Nel cast della prima puntata anche Annalisa, Geolier, Emma, Fedez, Rkomi e Tommaso Paradiso.

Il programma porta in tv una parte della musica che ascolteremo nelle prossime settimane tra radio, streaming e palchi estivi. Le tre puntate sono state registrate a Ferrara, in Piazza Trento e Trieste, e andranno in onda tra fine aprile e metà maggio.

Qui trovate i cantanti annunciati per la prima puntata. Per il cast completo delle tre serate potete recuperare il nostro articolo generale su Battiti Live Spring 2026: tutti i cantanti del cast.

Battiti Live Spring 2026 parte mercoledì 29 aprile su Canale 5

La prima puntata di Battiti Live Spring 2026 va in onda mercoledì 29 aprile 2026 in prima serata su Canale 5. La puntata sarà disponibile anche su Mediaset Infinity.

Alla conduzione ci sono Michelle Hunziker e Alvin. La coppia guida questa prima versione primaverile del programma, che mantiene la formula del grande palco televisivo con molti artisti e passaggi rapidi tra un’esibizione e l’altra.

La prima edizione di TIM Battiti Live Spring è stata registrata a Ferrara, in Piazza Trento e Trieste. Niente mare, niente piazze estive del Sud: per lo spin-off primaverile il format si sposta in una città d’arte e cambia atmosfera.

Le registrazioni si sono svolte a fine marzo. La messa in onda arriva invece tra il 29 aprile e il 13 maggio, sempre in prima serata.

Battiti Live Spring stasera su Canale 5: cantanti e scaletta della prima puntata

La scaletta della prima puntata di Battiti Live Spring comprende molti nomi già centrali nella stagione musicale in corso. La lista indica i cantanti annunciati per la serata, non l’ordine ufficiale di uscita sul palco.

Noemi

Levante

Mara Sattei

Tredici Pietro

Rovazzi

Sayf

Francesco Renga

Cioffi

LDA

Aka7even

Luchè

Bresh

Ernia

Serena Brancale

Tommaso Paradiso

Ditonellapiaga

Marco Masini

Fedez

Rkomi

Emma

Sal Da Vinci

Geolier

Annalisa

Battiti Live Spring 2026: quando va in onda

Battiti Live Spring 2026 andrà in onda per tre puntate. Dopo il debutto del 29 aprile, il programma proseguirà mercoledì 6 maggio e mercoledì 13 maggio.

Il cast complessivo supera i cinquanta artisti. La prima puntata apre con una fotografia ampia della musica italiana più esposta in questo momento, tra hit già note e brani pronti a entrare nella stagione estiva.