Riccardo Cocciante è il vincitore della sesta puntata di Canzonissima 2026 con Margherita. Andata in onda sabato 25 aprile su Rai 1, la puntata chiude così il programma premiando uno dei brani più riconoscibili del repertorio italiano.

Se volete recuperare il giudizio su tutte le esibizioni, qui trovate le nostre pagelle della finale.

Dopo una quinta serata vinta da Leo Gassmann con Un senso di Vasco Rossi, l’ultima puntata ha cambiato ancora formula e ha riportato tutti sui propri brani. In mezzo a scelte molto diverse tra loro, alla fine è passata la canzone con più storia, più memoria e più presa immediata sul pubblico.

Riccardo Cocciante vince la sesta puntata di Canzonissima 2026

Margherita ha chiuso la finale davanti a tutti. In una serata piena di brani legati al repertorio dei concorrenti, il pezzo di Riccardo Cocciante aveva un vantaggio evidente: non aveva bisogno di essere rilanciato o rispiegato. Bastava portarlo sul palco.

I vincitori delle puntate precedenti

prima puntata : Fabrizio Moro con Il mio canto libero

: con seconda puntata : Arisa con La leva calcistica della classe ’68

: con terza puntata : Vittorio Grigolo con Caruso

: con quarta puntata : Arisa con La notte

: con quinta puntata : Leo Gassmann con Un senso

: con sesta puntata: Riccardo Cocciante con Margherita

Il voto degli artisti e quello della giuria

Prima dell’ingresso del pubblico da casa, tra gli artisti in gara si era formato un ex aequo tra Mi manchi di Fausto Leali e Servi della gleba di Elio e le Storie Tese.

Queste le preferenze dei concorrenti: Elettra Lamborghini ha votato Fausto Leali, Vittorio Grigolo ha scelto Elettra Lamborghini, i Jalisse hanno votato Elio e le Storie Tese, Fausto Leali ha indicato Elettra Lamborghini, Irene Grandi ha scelto Elio, Arisa ha votato Peter Pan, Michele Bravi e Leo Gassmann hanno indicato Margherita, Fabrizio Moro e Riccardo Cocciante hanno votato Mi manchi, Enrico Ruggeri ha scelto Senza fare sul serio, Malika Ayane ha votato Elio e le Storie Tese.

La giuria si è spostata con più decisione su Margherita. Simona Izzo, Giacomo Maiolini, Francesca Fialdini e Pierluigi Pardo hanno scelto il brano di Riccardo Cocciante. Caterina Balivo e Riccardo Rossi hanno votato Mi manchi, mentre Claudio Cecchetto ha indicato Elettra Lamborghini.

Con il voto del pubblico da casa, il risultato finale ha premiato Riccardo Cocciante con Margherita.

Una vittoria che salva il finale

La finale ha riportato in gara le canzoni dei concorrenti e ha cambiato ancora una volta il senso del programma. Dentro questa scelta, la vittoria di Margherita rimette almeno al centro una canzone che regge davvero il peso di una serata come questa.

In un’ultima puntata dove non tutto è sembrato all’altezza del titolo del programma, alla fine ha vinto il brano più solido. Per stavolta, basta questo.