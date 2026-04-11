12 Aprile 2026
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12 Aprile 2026

Canzonissima 2026, quarta puntata: vince La notte di Arisa, il brano che Sanremo non premiò

Nella serata "La rivincita di Sanremo" il pubblico da casa ha fatto la differenza: ecco com'è andata la votazione.

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Arisa sul palco di Canzonissima 2026 La notte
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La quarta puntata di Canzonissima 2026 ha il suo verdetto. Tra i dodici brani portati sul palco di Rai 1 sabato 11 aprile, nella serata dedicata a “La rivincita di Sanremo”, la canzone vincitrice è La notte di Arisa, interpretata dalla stessa autrice. Il brano ha conquistato il voto combinato della giuria degli Otto – questa settimana arricchita dalla presenza di Alex Del Piero – degli artisti in gara e del pubblico da casa attraverso i social.

Dopo Il mio canto libero di Lucio Battisti, La leva calcistica della classe ’68 di Francesco De Gregori e Caruso di Lucio Dalla, la classifica provvisoria si aggiorna con un brano che appartiene a un’altra generazione ma che ha già la consistenza di un classico. La gara entra sempre più nel vivo.

LA NOTTE: STORIA DI UN BRANO CHE SANREMO NON PREMIÒ

La notte fu presentata da Arisa al Festival di Sanremo 2012, dove si classificò seconda alle spalle di Non è l’inferno di Emma Marrone. Scritta dalla stessa Arisa con Cheope e Luca Chiaravalli, il brano racconta di una notte di attesa e solitudine, con quella voce cristallina che ha reso Rosalba Pippa – questo il vero nome dell’artista – una delle interpreti più riconoscibili della musica italiana contemporanea.

Nel tempo La notte è diventata la canzone simbolo di Arisa, quella con cui il pubblico la identifica più di qualsiasi altra. La sua seconda posizione a Sanremo è rimasta nella memoria collettiva come uno di quei verdetti difficili da spiegare: il brano aveva tutto per vincere, e gli anni gli hanno dato ragione. Stasera, a quasi quindici anni di distanza, Arisa l’ha ricantata con una voce che non ha perso nulla e ha guadagnato qualcosa in più: la consapevolezza di chi sa esattamente cosa sta facendo sul palco.

COME SI È VOTATO NELLA QUARTA PUNTATA

Il meccanismo di voto di Canzonissima 2026 prevede tre componenti con peso uguale: la giuria – questa settimana composta da otto membri con la presenza speciale di Alex Del Piero – il voto degli artisti in gara che si esprimono tra loro, e il pubblico da casa tramite i social.

Tra i cantanti in gara le preferenze si sono distribuite su diversi brani: Malika Ayane ha scelto Quando quando quando, Enrico Ruggeri ha votato Io che amo solo te, Jalisse e Vittorio Grigolo hanno indicato La prima cosa bella, Fausto Leali, Fabrizio Moro e Leo Gassmann hanno scelto La canzone mononota, Arisa ha votato Incoscienti giovani, Michele Bravi ed Elio hanno scelto La notte, Irene Grandi ha indicato Il nostro concerto e Elettra Lamborghini ha votato Su di noi. Tra gli artisti in gara ha prevalso quindi La canzone mononota di Elio e le Storie Tese.

Nella giuria, Pierluigi Pardo ha scelto La notte, Riccardo Rossi e Francesca Fialdini hanno votato Io che amo solo te, Simona Izzo e Alex Del Piero hanno indicato Io amo, Caterina Balivo ha scelto La prima cosa bella, mentre Giacomo Maiolini e Claudio Cecchetto hanno votato Il ragazzo della via Gluck. Tra i Magnifici, tre brani si sono divisi i voti in modo quasi paritario. A fare la differenza, come nelle puntate precedenti, è stato il voto del pubblico da casa, che ha premiato La notte.

Per i voti e i commenti a tutte le esibizioni della serata vi rimandiamo alle nostre pagelle della quarta puntata di Canzonissima 2026.

L’appuntamento con la quinta puntata di Canzonissima 2026 è per sabato prossimo, sempre in prima serata su Rai 1.

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