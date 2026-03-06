RTL 102.5 Power Hits Estate 2026: svelati i primi cantanti in scaletta

RTL 102.5 Power Hits Estate 2026: info, biglietti e cantanti in scaletta.
RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 celebra i suoi primi dieci anni con un grande evento dal vivo che inaugura la stagione dei concerti estivi. Il 31 maggio 2026 il Centrale del Foro Italico di Roma ospiterà il primo grande appuntamento musicale dell’estate con alcuni dei protagonisti della scena italiana.
Tra le informazioni più cercate sull’evento ci sono i cantanti del Power Hits Estate 2026, i biglietti per il concerto di Roma e la possibile scaletta della serata.
L’evento segna l’inizio della corsa al tormentone dell’estate 2026, che culminerà il prossimo 1 settembre all’Arena di Verona, dove verrà decretata la canzone vincitrice della classifica di RTL 102.5.
Per festeggiare il decimo anniversario del format, la prima radio d’Italia raddoppia gli appuntamenti dal vivo con una serata-evento nella Capitale che anticipa la finalissima veronese.
Power Hits Estate 2026: i cantanti del concerto di Roma
Sono nove i primi artisti annunciati per il concerto del Power Hits Estate 2026 in programma al Foro Italico di Roma.
Sul palco saliranno:
- Ditonellapiaga
- Fedez
- Gabry Ponte
- J-Ax
- Levante
- Nayt
- Sal Da Vinci
- Samurai Jay
- The Kolors
Il cast dell’evento è destinato ad ampliarsi nelle prossime settimane con nuovi artisti che verranno annunciati da RTL 102.5. Come ogni anno, il concerto riunirà infatti alcuni dei nomi più popolari della musica italiana, pronti a presentare dal vivo i brani candidati a diventare il tormentone dell’estate.
Power Hits Estate 2026 Roma: biglietti per il concerto
I biglietti per RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 del 31 maggio al Centrale del Foro Italico di Roma sono già disponibili in prevendita.
È possibile acquistarli attraverso il circuito ufficiale TicketOne.
Acquista qui i biglietti per RTL 102.5 Power Hits Estate 2026
L’evento romano rappresenta uno dei primi grandi concerti della stagione estiva e segna l’inizio del percorso che porterà alla finalissima del Power Hits Estate all’Arena di Verona, dove verrà proclamata la canzone dell’estate.
Power Hits Estate 2026 Roma: possibile scaletta del concerto
La scaletta ufficiale del concerto di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 non è stata ancora annunciata. Come accade ogni anno, l’ordine delle esibizioni verrà definito poco prima dell’evento del 31 maggio.
Durante la serata saliranno sul palco gli artisti annunciati con le loro hit più recenti e i brani che accompagneranno la stagione estiva.
La scaletta del Power Hits Estate 2026 verrà aggiornata non appena sarà resa nota o dopo il concerto con l’ordine completo delle esibizioni.
Dalla Capitale partirà quindi la corsa alla hit dell’estate, che accompagnerà il pubblico fino alla grande finale del 1 settembre 2026 all’Arena di Verona, dove verrà proclamata la canzone vincitrice della classifica di RTL 102.5 Power Hits Estate.