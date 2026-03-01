1 Marzo 2026
Sal Da Vinci rappresenterà l’Italia all’Eurovision 2026: “Porto tutta la famiglia, faccio una caravana”

Il vincitore di Sanremo 2026 aveva già anticipato la sua scelta ai microfoni di All Music Italia.

Sal Da Vinci rappresentante dell'Italia all'Eurovision Song Contest 2026
La vittoria al Festival di Sanremo 2026 è solo l’inizio. Sal Da Vinci, fresco vincitore della 76esima edizione della kermesse, aveva già sciolto le riserve negli scorsi giorni confermando che, in caso di vittoria, avrebbe rappresentato l’Italia al prossimo Eurovision Song Contest. E così ha fatto in conferenza stampa l’1 marzo.

Sal Da Vinci all’Eurovision 2026: “Faccio una caravana”

Già nella conferenza stampa di sabato 28 febbraio, quella che ha preceduto la finale, il cantautore napoletano aveva risposto con ironia a una giornalista che gli chiedeva se, in caso di vittoria e partecipazione all’Eurovision, avrebbe portato con sé sul palco i suoi affetti. “È una buona idea…”, aveva scherzato Sal Da Vinci. “Porto pure mia mamma, mia zia, i nipotini… faccio proprio una caravana, una tribù”. Una battuta che, alla luce della vittoria, assume il sapore di una promessa.

Una promessa mantenuta

L’intenzione di accettare la sfida europea, in realtà, Sal Da Vinci l’aveva già confermata qualche settimana fa proprio ai microfoni di All Music Italia. Pur con la scaramanzia di chi non si sentiva ancora in tasca la vittoria, aveva aperto alla possibilità:

“Innanzitutto io non so neanche se entrerò nelle prime cinque, nelle prime 10, nelle prime 20, non lo so, magari in fondo alla classifica. Quindi questo problema non me lo sono posto, però la musica, o meglio i messaggi devono andare oltre. La musica non può competere, la musica non è un partito preso, la musica è la nostra più grande amica, la musica ha generato tanta bellezza e come tutti sappiamo la musica, come la bellezza, mette d’accordo tutti. Quindi, se mi dovesse capitare, perché no?”

Quel “perché no?” è diventato un “sì”. L’Italia ha il suo rappresentante per l’Eurovision 2026. E a giudicare dalle premesse, potrebbe non essere da solo sul palco.

 

Il pensiero per Geolier

Nella conferenza stampa post vittoria, Sal Da Vinci ha rivelato di aver ricevuto la videochiamata di Geolier e ha voluto dedicargli parte del suo trionfo: “Mi ha videochiamato Geolier. E allora io vorrei condividere anche con lui, che viene come me dalla gente, dal popolo, questo premio, questo primo premio, che in qualche modo gli era rimasto un attimino così, un po’ incompiuta la sua opera qui a Sanremo di qualche anno fa. Quindi lo divido anche con lui questo premio.”

