1 Marzo 2026
di
Lorenza Ferraro
Interviste
Condividi su:
1 Marzo 2026

Nayt debutta a Sanremo 2026 con “Prima Che”: “Ho più paura di essere scontato che di essere scordato”

Il brano esplora il concetto di identità, il confronto con gli altri e la relazione tra individuo e collettività

Interviste di Lorenza Ferraro
Sanremo 2026 Nayt intervista Prima Che
Condividi su:

Durante la settimana del Festival di Sanremo 2026 abbiamo incontrato Nayt, che ci ha parlato della sua Prima Che, ma anche de La Canzone Dell’Amore Perduto, il brano di Fabrizio De Andrè che venerdì sera ha scelto di interpretare insieme a Joan Thiele in occasione della serata dedicata alle cover e ai duetti.

Prima di finire in grande quest’esperienza, ringrazio tutti per l’affetto dimostrato. Grazie di aver creduto in questa bellezza. Al Festival di quest’anno partecipano tanti artisti fantastici, originali, che portano in scena la varietà della musica, che rappresenta con fedeltà i vari aspetti e momenti della nostra vita, dai più leggeri ai più struggenti”, ha scritto l’artista sui social a poche ore dalla finale di Sanremo 2026.

Poi, ha aggiunto: “Questa sera ci sarà l’ultima esibizione e ognuno di noi farà il possibile per far valere la propria idea di bellezza e sarà divertente, ma nessuno di noi vale solo una canzone. Invito il pubblico ad approfondire, ad innamorarsi, che quando si chiude il sipario ci sono ancora mondi da scoprire“.

SANREMO 2026: “PRIMA CHE”, L’INTERVISTA A NAYT

Sul palco dell’Ariston Nayt – all’anagrafe William Mezzanotte – ha portato un brano che esplora il concetto di identità, il confronto con gli altri e la relazione tra individuo e collettività.

Non so se mi conforta o mi ostacola il confronto” – racconta l’artista, parlando del rapporto con i social. “Ho più paura di essere scontato che di essere scordato”.

Dal batticuore della prima esibizione in TV all’emozione di condividere un pezzo che parla di crescita personale, identità e collettività: ai nostri microfoni Nayt ha aperto una finestra sul suo Sanremo, che lo porterà alla pubblicazione del nuovo album Io Individuo, in uscita il 20 marzo.

A seguire la nostra video-intervista! Prendetevi del tempo per immergervi nell’universo di Nayt.

NAYT, “NOI INDIVIDUI TOUR”: LE DATE

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate del Noi Individui Tour:

  • 3 Novembre – BARI, Palaflorio
  • 5 Novembre – PADOVA, Kioene Arena
  • 7 Novembre – MILANO, Unipol Forum
  • 9 Novembre – ROMA, Palazzo dello Sport
  • 11 Novembre – NAPOLI, Palapartenope

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI

All Music Italia

Articoli più letti

Quote vincitore Sanremo 2026 per la finale: Sal da Vinci favorito 1

Le Quote dei bookmaker sul vincitore Sanremo 2026: Sal da Vinci nuovo favorito, crolla Serena Brancale
Come votare alla finale di Sanremo 2026: la guida con i codici del televoto 2

Sanremo 2026, come votare alla finale: la guida completa con i codici di tutti i 30 artisti
Eddie Brock, nome d'arte di Edoardo Iaschi, cantautore romano in gara a Sanremo 2026 con il brano Avvoltoi 3

Eddie Brock a Sanremo 2026: chi è, perché si chiama così e il legame con Venom e Marvel
Serena Brancale, Sal Da Vinci e Malika Ayane nella terza serata di Sanremo 2026 4

Pagelle Sanremo 2026, terza serata: Serena Brancale da 9, Sal Da Vinci decolla. I voti di All Music Italia
Classifica radio EarOne Sanremo 2026 aggiornata alla finale del 28 febbraio 5

Sanremo 2026, classifica radio alla finale: Ditonellapiaga domina, Sal Da Vinci vola. I dati EarOne
Sal Da Vinci sul palco dell'Ariston con il brano Per sempre sì a Sanremo 2026 6

Sanremo 2026, vince Sal Da Vinci con "Per sempre sì": la classifica finale e tutti i premi
A che ora cantano i Big quarta serata Sanremo 2026 7

A che ora cantano i Big nella quarta serata di Sanremo 2026
Classifica Spotify Sanremo 2026 nella Top 200 Italia 8

Classifica Spotify Sanremo 2026: tutti e 30 i brani nella Top 200 Italia
Orari finale Sanremo 2026 con uscita dei 30 Big 9

A che ora cantano i Big nella finale di Sanremo 2026: orari di uscita
Pagelle serata cover Sanremo 2026 - All Music Italia 10

Pagelle serata cover Sanremo 2026: Ditonellapiaga e TonyPitony miracolosi

Cerca su A.M.I.