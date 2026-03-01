Nayt debutta a Sanremo 2026 con “Prima Che”: “Ho più paura di essere scontato che di essere scordato”

Durante la settimana del Festival di Sanremo 2026 abbiamo incontrato Nayt, che ci ha parlato della sua Prima Che, ma anche de La Canzone Dell’Amore Perduto, il brano di Fabrizio De Andrè che venerdì sera ha scelto di interpretare insieme a Joan Thiele in occasione della serata dedicata alle cover e ai duetti.

“Prima di finire in grande quest’esperienza, ringrazio tutti per l’affetto dimostrato. Grazie di aver creduto in questa bellezza. Al Festival di quest’anno partecipano tanti artisti fantastici, originali, che portano in scena la varietà della musica, che rappresenta con fedeltà i vari aspetti e momenti della nostra vita, dai più leggeri ai più struggenti”, ha scritto l’artista sui social a poche ore dalla finale di Sanremo 2026.

Poi, ha aggiunto: “Questa sera ci sarà l’ultima esibizione e ognuno di noi farà il possibile per far valere la propria idea di bellezza e sarà divertente, ma nessuno di noi vale solo una canzone. Invito il pubblico ad approfondire, ad innamorarsi, che quando si chiude il sipario ci sono ancora mondi da scoprire“.

SANREMO 2026: “PRIMA CHE”, L’INTERVISTA A NAYT

Sul palco dell’Ariston Nayt – all’anagrafe William Mezzanotte – ha portato un brano che esplora il concetto di identità, il confronto con gli altri e la relazione tra individuo e collettività.

“Non so se mi conforta o mi ostacola il confronto” – racconta l’artista, parlando del rapporto con i social. “Ho più paura di essere scontato che di essere scordato”.

Dal batticuore della prima esibizione in TV all’emozione di condividere un pezzo che parla di crescita personale, identità e collettività: ai nostri microfoni Nayt ha aperto una finestra sul suo Sanremo, che lo porterà alla pubblicazione del nuovo album Io Individuo, in uscita il 20 marzo.

A seguire la nostra video-intervista! Prendetevi del tempo per immergervi nell’universo di Nayt.

NAYT, “NOI INDIVIDUI TOUR”: LE DATE

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate del Noi Individui Tour:

3 Novembre – BARI , Palaflorio

, Palaflorio 5 Novembre – PADOVA , Kioene Arena

, Kioene Arena 7 Novembre – MILANO , Unipol Forum

, Unipol Forum 9 Novembre – ROMA , Palazzo dello Sport

, Palazzo dello Sport 11 Novembre – NAPOLI, Palapartenope

