Nayt a Sanremo 2026 con “Prima che”: testo e significato

NAYT è in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Prima che.

In questa scheda trovi significato della canzone, testo (quando disponibile), autori, editori, dettagli sul duetto della serata cover, eventuale album in uscita e informazioni sul tour.

Di cosa parla “PRIMA CHE” – il significato della canzone

Nel brano Prima che, Nayt parla di un mondo che ci tiene lontani: la volontà e il desiderio di incontrarci e riconoscerci diventano il filo invisibile che ci avvicina, trasformando la distanza in un’attesa piena di significato.

Testo di “PRIMA CHE” – NAYT

(Testo disponibile dal giorno di pubblicazione ufficiale)

Autori ed editori di “PRIMA CHE”

Autori e compositori: Stefano Tognini (Zef), William Mezzanotte (Nayt)

Editori: VNT1, Diana, Universal Music Publishing Ricordi

Produzione: Zef

L’album in uscita dopo Sanremo 2026 e il tour

Il 20 marzo Nayt pubblicherà per Columbia Records/Sony Music io Individuo, il suo decimo album in studio. Un progetto che si presenta come una riflessione diretta e senza filtri sull’identità, sulle sue contraddizioni e sulle sovrastrutture sociali che spesso la modellano. Nel disco è incluso anche Prima che, il brano in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, insieme a Un uomo, traccia che anticipa il cuore tematico del lavoro.

IL TOUR

Dopo il successo del tour nei club, Nayt torna dal vivo con nuove date estive e due live nei palazzetti a ottobre.

23 ottobre | Roma, Palazzo dello Sport

25 ottobre | Milano, Unipol Forum

Quante volte NAYT ha partecipato a Sanremo?

Sanremo 2026 rappresenta per il cantautore l’esordio al Festival.

Il duetto di NAYT nella serata cover

Nella serata delle cover di Sanremo 2026, Nayt si esibirà con Joan Thiele sulle note di La canzone dell’amore perduto di Fabrizio De Andrè.

Il brano racconta il momento in cui l’amore smette di bruciare e scivola in una fase più quieta, fino a trasformarsi in quotidianità o a spegnersi del tutto. Nato anche dalla fine del matrimonio con Enrica Rignon, è una riflessione sulla fragilità dei sentimenti: l’intensità lascia spazio alla tenerezza e, quando anche quella si consuma, resta l’apertura — non senza malinconia — alla possibilità di ricominciare e di un nuovo amore.

La pagella dopo il pre-ascolto della stampa

Voto di Alvise Salerno per AMI: 6½/10

Media voto della stampa: 5,85

Quando canta NAYT a Sanremo 2026?

Al momento i giorni di esibizione per la seconda e la terza serata non sono stati svelati. Di sicuro il cantautore si esibirà martedì 24, venerdì 27 e sabato 28 febbraio.

Articolo in aggiornamento durante il Festival di Sanremo 2026.