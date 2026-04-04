La terza puntata di Canzonissima 2026 ha il suo verdetto. Tra i dodici brani simbolo portati sul palco di Rai 1 sabato 4 aprile, la canzone vincitrice è Caruso di Lucio Dalla, interpretata da Vittorio Grigolo. Il brano ha conquistato il voto combinato della giuria dei Magnifici Sette, degli artisti in gara e del pubblico da casa attraverso i social.

Dopo Il mio canto libero di Lucio Battisti e La leva calcistica della classe ’68 di Francesco De Gregori, la classifica provvisoria si aggiorna con un nuovo nome. La gara è ancora lunga, ma la serata di questa sera ha lasciato poco spazio ai dubbi.

CARUSO: STORIA DI UN CLASSICO

Scritta nel 1986 durante un soggiorno forzato a Sorrento – Lucio Dalla era rimasto bloccato lì per un guasto alla sua imbarcazione – Caruso nasce da una storia raccontata dai proprietari dell’albergo: nella stanza in cui soggiornava aveva vissuto gli ultimi giorni il tenore Enrico Caruso, innamorato di una giovane a cui dava lezioni di canto. Da quei racconti Dalla trasse il testo, pubblicato nell’album dal vivo DallAmeriCaruso e arrivato fino alla seconda posizione in classifica in Italia.

Oggi Caruso è considerata uno dei brani italiani più conosciuti al mondo, insieme a Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno e Con te partirò di Andrea Bocelli. Ha venduto 38 milioni di copie in tutto il mondo ed è stata incisa da artisti come Luciano Pavarotti, Mina, Josh Groban, Céline Dion e persino i Metallica, che la eseguirono dal vivo a Bologna nel 2018 in omaggio alla città di Dalla. Il ritornello deve molto a Dicitencello vuje del 1930, sia nel testo che nella musica, con chiari riferimenti alla tradizione napoletana.

COME SI È VOTATO NELLA TERZA PUNTATA

Il meccanismo di voto di Canzonissima 2026 prevede tre componenti con peso uguale: la giuria dei Magnifici Sette, il voto degli artisti in gara che si esprimono tra loro, e il pubblico da casa tramite i social.

Tra i cantanti in gara le preferenze si sono distribuite su diversi brani: Malika Ayane e Leo Gassmann hanno scelto Sincerità, Enrico Ruggeri e Michele Bravi hanno votato Pensa, Arisa ha indicato Il diario degli errori, mentre Jalisse, Elettra Lamborghini, Vittorio Grigolo, Fabrizio Moro, Irene Grandi ed Elio hanno scelto A chi di Fausto Leali. Nella giuria dei Magnifici Sette, Simona Izzo, Caterina Balivo, Francesca Fialdini e Riccardo Rossi hanno votato Caruso, Claudio Cecchetto e Pierluigi Pardo hanno scelto La terra dei cachi, mentre Giacomo Maiolini ha indicato A chi. A fare la differenza, come nelle puntate precedenti, è stato il voto del pubblico da casa.

Per i voti e i commenti a tutte le esibizioni della serata vi rimandiamo alle nostre pagelle della terza puntata di Canzonissima 2026.

L’appuntamento con la quarta puntata di Canzonissima 2026 è per sabato prossimo, sempre in prima serata su Rai 1.