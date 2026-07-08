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Blanco, “Ma’”: tracklist, testi e il nuovo singolo Los Angeles

Tracklist completa, testi, crediti, singoli estratti e certificazioni dell'album Ma' di Blanco, aggiornati con l'uscita di Los Angeles in radio.

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Copertina dell'album Ma' di Blanco con tracklist e testi
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Ma’ è il terzo album in studio di Blanco, pubblicato il 3 aprile 2026 per EMI Records Italy / Universal Music Italy. Il disco raccoglie 15 brani che raccontano il rapporto con la crescita, la famiglia e il peso del successo, accompagnando una delle fasi più personali del percorso artistico di Riccardo Fabbriconi.

In questa pagina trovate la tracklist completa con i testi e le analisi dei singoli brani, oltre ad autori, produttori, certificazioni e tutti gli aggiornamenti sull’album, compreso Los Angeles, scelto come nuovo singolo in radio da venerdì 10 luglio 2026.

Aggiornamento 10 luglio 2026

Dopo il disco d’oro ottenuto da Ma’, Blanco ha scelto Los Angeles come nuovo singolo estratto dall’album. Il brano sarà in rotazione radiofonica da venerdì 10 luglio 2026.

 

Un album costruito quasi interamente con il suo sodalizio artistico di riferimento, Michelangelo (Michele Zocca) e Stefano Clessi (Eclectic Music Group), con la partecipazione di un team di produttori che include Federico Nardelli, PARISI, Simonetta e Zazu.

Due le collaborazioni presenti: quella con Elisa in Ricordi e quella, più sorprendente, con Gianluca Grignani in Peggio del diavolo, un brano dall’anima rock che mette insieme trent’anni di differenza e la stessa attitudine. Tra gli autori figurano anche Tananai (in due brani), Davide Petrella e Alessandro Raina.

Di seguito trovate la tracklist completa dell’album con i link ai testi e alle nostre analisi del significato per ogni brano inedito, e i crediti completi canzone per canzone.

Qui invece la nostra intervista a Riccardo.

I singoli estratti da Ma’

Nel corso della promozione dell’album Blanco ha pubblicato cinque singoli, usciti tra maggio 2025 e luglio 2026.

Data Singolo
9 maggio 2025 Piangere a 90
20 giugno 2025 Maledetta rabbia
23 gennaio 2026 Anche a vent’anni si muore
27 marzo 2026 Ricordi
10 luglio 2026 Los Angeles
Nuovo singolo in radio

 

Blanco, “Ma’”: tracklist e testi delle canzoni

  1. Ti voglio bene, uomo
  2. Ma’
  3. Peggio del diavolo (con Gianluca Grignani)
  4. Tanto non rinasco
  5. Ricordi (con Elisa)
  6. Los Angeles
    — singolo in radio dal 10 luglio 2026
  7. Anche a vent’anni si muore
  8. 15 dicembre (prima)
  9. 27 luglio (dopo)
  10. Woo
  11. Fuochi per aria (la fortuna)
  12. Fuori dai denti
  13. Piangere a 90
  14. Maledetta Rabbia
  15. Un posto migliore

Blanco da piccolo con la mamma nella possibile copertina dell'album Ma'

 

blanco – Ma’: autori e produttori canzone per canzone

1. Ti voglio bene, uomo

Produttore: Michelangelo, Zazu

Autori (testo): Riccardo Fabbriconi, Michele Zocca

Compositori (musica): Riccardo Fabbriconi, Michele Zocca, Davide Grigolo

2. Ma’

Produttore: Michelangelo

Autori (testo): Riccardo Fabbriconi, Michele Zocca, Davide Simonetta, Alessandro Raina

Compositori (musica): Riccardo Fabbriconi, Michele Zocca, Davide Simonetta

3. Peggio del diavolo (con Gianluca Grignani)

Produttore: Michelangelo

Autori (testo): Riccardo Fabbriconi, Michele Zocca, Gianluca Grignani

Compositori (musica): Riccardo Fabbriconi, Michele Zocca

4. Tanto non rinasco

Produttore: Simonetta, Michelangelo

Autori (testo): Riccardo Fabbriconi, Davide Simonetta, Alessandro Raina

Compositori (musica): Riccardo Fabbriconi, Davide Simonetta, Michele Zocca

5. Ricordi (con Elisa)

Produttore: Michelangelo, PARISI

Autori (testo): Riccardo Fabbriconi, Michele Zocca

Compositori (musica): Riccardo Fabbriconi, Michele Zocca, Marco Parisi, Giampaolo Parisi

6. Los Angeles

Produttore: Michelangelo, Simonetta

Autori (testo): Riccardo Fabbriconi, Michele Zocca, Alessandro Raina, Davide Simonetta

Compositori (musica): Riccardo Fabbriconi, Michele Zocca, Davide Simonetta

7. Anche a vent’anni si muore

Produttore: Michelangelo, Simonetta

Autori (testo): Riccardo Fabbriconi, Davide Petrella, Davide Simonetta

Compositori (musica): Riccardo Fabbriconi, Davide Petrella, Davide Simonetta, Michele Zocca

8. 15 dicembre (prima)

Produttore: Michelangelo

Autori (testo): Riccardo Fabbriconi, Michele Zocca

Compositori (musica): Riccardo Fabbriconi, Michele Zocca

9. 27 luglio (dopo)

Produttore: Michelangelo

Autori (testo): Riccardo Fabbriconi, Alberto Cotta Ramusino, Alessandro Raina, Michele Zocca

Compositori (musica): Riccardo Fabbriconi, Alberto Cotta Ramusino, Michele Zocca

10. Woo

Produttore: Federico Nardelli, Michelangelo

Autori (testo): Riccardo Fabbriconi, Federico Nardelli

Compositori (musica): Riccardo Fabbriconi, Federico Nardelli

11. Fuochi per aria (la fortuna)

Produttore: Michelangelo

Autori (testo): Riccardo Fabbriconi, Michele Zocca

Compositori (musica): Riccardo Fabbriconi, Michele Zocca, Luca Ghiazzi

12. Fuori dai denti

Produttore: Michelangelo

Autori (testo): Riccardo Fabbriconi, Michele Zocca

Compositori (musica): Riccardo Fabbriconi, Michele Zocca

13. Piangere a 90

Produttore: Michelangelo

Autori (testo): Riccardo Fabbriconi, Alberto Cotta Ramusino

Compositori (musica): Riccardo Fabbriconi, Alberto Cotta Ramusino, Michele Zocca

14. Maledetta Rabbia

Produttore: Michelangelo

Autori (testo): Riccardo Fabbriconi, Davide Simonetta, Alessandro Raina

Compositori (musica): Riccardo Fabbriconi, Davide Simonetta, Michele Zocca

15. Un posto migliore

Produttore: Michelangelo

Autori (testo): Riccardo Fabbriconi

Compositori (musica): Riccardo Fabbriconi, Michele Zocca

Foto di copertina di Ilaria Ieie

Le certificazioni di Ma’

Dalla sua pubblicazione, l’album Ma’ di Blanco ha ottenuto la seguente certificazione FIMI.

Certificazione Settimana FIMI Anno
Disco d’oro 27 2026

 

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