Ma’ è il terzo album in studio di Blanco, pubblicato il 3 aprile 2026 per EMI Records Italy / Universal Music Italy. Il disco raccoglie 15 brani che raccontano il rapporto con la crescita, la famiglia e il peso del successo, accompagnando una delle fasi più personali del percorso artistico di Riccardo Fabbriconi.
In questa pagina trovate la tracklist completa con i testi e le analisi dei singoli brani, oltre ad autori, produttori, certificazioni e tutti gli aggiornamenti sull’album, compreso Los Angeles, scelto come nuovo singolo in radio da venerdì 10 luglio 2026.
Aggiornamento 10 luglio 2026
Dopo il disco d’oro ottenuto da Ma’, Blanco ha scelto Los Angeles come nuovo singolo estratto dall’album. Il brano sarà in rotazione radiofonica da venerdì 10 luglio 2026.
Un album costruito quasi interamente con il suo sodalizio artistico di riferimento, Michelangelo (Michele Zocca) e Stefano Clessi (Eclectic Music Group), con la partecipazione di un team di produttori che include Federico Nardelli, PARISI, Simonetta e Zazu.
Due le collaborazioni presenti: quella con Elisa in Ricordi e quella, più sorprendente, con Gianluca Grignani in Peggio del diavolo, un brano dall’anima rock che mette insieme trent’anni di differenza e la stessa attitudine. Tra gli autori figurano anche Tananai (in due brani), Davide Petrella e Alessandro Raina.
Di seguito trovate la tracklist completa dell’album con i link ai testi e alle nostre analisi del significato per ogni brano inedito, e i crediti completi canzone per canzone.
Qui invece la nostra intervista a Riccardo.
I singoli estratti da Ma’
Nel corso della promozione dell’album Blanco ha pubblicato cinque singoli, usciti tra maggio 2025 e luglio 2026.
|Data
|Singolo
|9 maggio 2025
|Piangere a 90
|20 giugno 2025
|Maledetta rabbia
|23 gennaio 2026
|Anche a vent’anni si muore
|27 marzo 2026
|Ricordi
|10 luglio 2026
|Los Angeles
Nuovo singolo in radio
Blanco, “Ma’”: tracklist e testi delle canzoni
- Ti voglio bene, uomo
- Ma’
- Peggio del diavolo (con Gianluca Grignani)
- Tanto non rinasco
- Ricordi (con Elisa)
- Los Angeles
— singolo in radio dal 10 luglio 2026
- Anche a vent’anni si muore
- 15 dicembre (prima)
- 27 luglio (dopo)
- Woo
- Fuochi per aria (la fortuna)
- Fuori dai denti
- Piangere a 90
- Maledetta Rabbia
- Un posto migliore
blanco – Ma’: autori e produttori canzone per canzone
1. Ti voglio bene, uomo
Produttore: Michelangelo, Zazu
Autori (testo): Riccardo Fabbriconi, Michele Zocca
Compositori (musica): Riccardo Fabbriconi, Michele Zocca, Davide Grigolo
2. Ma’
Produttore: Michelangelo
Autori (testo): Riccardo Fabbriconi, Michele Zocca, Davide Simonetta, Alessandro Raina
Compositori (musica): Riccardo Fabbriconi, Michele Zocca, Davide Simonetta
3. Peggio del diavolo (con Gianluca Grignani)
Produttore: Michelangelo
Autori (testo): Riccardo Fabbriconi, Michele Zocca, Gianluca Grignani
Compositori (musica): Riccardo Fabbriconi, Michele Zocca
4. Tanto non rinasco
Produttore: Simonetta, Michelangelo
Autori (testo): Riccardo Fabbriconi, Davide Simonetta, Alessandro Raina
Compositori (musica): Riccardo Fabbriconi, Davide Simonetta, Michele Zocca
5. Ricordi (con Elisa)
Produttore: Michelangelo, PARISI
Autori (testo): Riccardo Fabbriconi, Michele Zocca
Compositori (musica): Riccardo Fabbriconi, Michele Zocca, Marco Parisi, Giampaolo Parisi
6. Los Angeles
Produttore: Michelangelo, Simonetta
Autori (testo): Riccardo Fabbriconi, Michele Zocca, Alessandro Raina, Davide Simonetta
Compositori (musica): Riccardo Fabbriconi, Michele Zocca, Davide Simonetta
7. Anche a vent’anni si muore
Produttore: Michelangelo, Simonetta
Autori (testo): Riccardo Fabbriconi, Davide Petrella, Davide Simonetta
Compositori (musica): Riccardo Fabbriconi, Davide Petrella, Davide Simonetta, Michele Zocca
8. 15 dicembre (prima)
Produttore: Michelangelo
Autori (testo): Riccardo Fabbriconi, Michele Zocca
Compositori (musica): Riccardo Fabbriconi, Michele Zocca
9. 27 luglio (dopo)
Produttore: Michelangelo
Autori (testo): Riccardo Fabbriconi, Alberto Cotta Ramusino, Alessandro Raina, Michele Zocca
Compositori (musica): Riccardo Fabbriconi, Alberto Cotta Ramusino, Michele Zocca
10. Woo
Produttore: Federico Nardelli, Michelangelo
Autori (testo): Riccardo Fabbriconi, Federico Nardelli
Compositori (musica): Riccardo Fabbriconi, Federico Nardelli
11. Fuochi per aria (la fortuna)
Produttore: Michelangelo
Autori (testo): Riccardo Fabbriconi, Michele Zocca
Compositori (musica): Riccardo Fabbriconi, Michele Zocca, Luca Ghiazzi
12. Fuori dai denti
Produttore: Michelangelo
Autori (testo): Riccardo Fabbriconi, Michele Zocca
Compositori (musica): Riccardo Fabbriconi, Michele Zocca
13. Piangere a 90
Produttore: Michelangelo
Autori (testo): Riccardo Fabbriconi, Alberto Cotta Ramusino
Compositori (musica): Riccardo Fabbriconi, Alberto Cotta Ramusino, Michele Zocca
14. Maledetta Rabbia
Produttore: Michelangelo
Autori (testo): Riccardo Fabbriconi, Davide Simonetta, Alessandro Raina
Compositori (musica): Riccardo Fabbriconi, Davide Simonetta, Michele Zocca
15. Un posto migliore
Produttore: Michelangelo
Autori (testo): Riccardo Fabbriconi
Compositori (musica): Riccardo Fabbriconi, Michele Zocca
Foto di copertina di Ilaria Ieie
Le certificazioni di Ma’
Dalla sua pubblicazione, l’album Ma’ di Blanco ha ottenuto la seguente certificazione FIMI.
|Certificazione
|Settimana FIMI
|Anno
|Disco d’oro
|27
|2026