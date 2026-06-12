12 Giugno 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Musica leggerissima
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12 Giugno 2026

Blanco torna studente: il video mentre ripete diritto conquista il web

Il cantante ripassa alcuni concetti di diritto civile in un video social. Dopo il ritorno agli studi, cresce la curiosità sul possibile esame di maturità.

Musica leggerissima di Oriana Meo
Blanco mentre ripete una lezione di diritto in un video pubblicato sui social
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Blanco è tornato sui social in una veste insolita. In un breve video pubblicato su Instagram, il cantautore bresciano ripete una lezione di diritto civile con un pappagallino sulla spalla.

Il filmato ha attirato subito l’attenzione dei fan, anche perché arriva a pochi giorni dall’inizio dell’Esame di Stato 2026. Da gennaio si sa che Riccardo Fabbriconi ha ripreso gli studi al Liceo delle Scienze Umane con l’obiettivo di conseguire il diploma.

Blanco ripete diritto sui social

Nel video, Blanco prova a ricordare alcuni concetti legati all’articolo 810 del Codice Civile e alla classificazione dei beni.

Non sembra una semplice lettura. Il cantante si interrompe, cerca le parole giuste e riparte più volte, con il tono tipico di chi sta ripetendo una lezione ad alta voce prima di una verifica o di un esame.

 

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Il ritorno a scuola di Blanco

Il ritorno agli studi era stato raccontato dallo stesso artista nelle interviste di gennaio. Blanco aveva spiegato di essersi iscritto al Liceo delle Scienze Umane e aveva parlato anche del confronto con alcuni docenti, tra cui il professore di latino.

Non è noto quale percorso scolastico abbia seguito né se sosterrà l’Esame di Stato già quest’anno. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali in merito.

I fan commentano il video di Blanco

Il video ha fatto scattare subito l’identificazione con gli studenti alle prese con gli ultimi giorni di ripasso. Tra i commenti più ricorrenti c’è chi scrive: “Allora non sono da solo”.

Altri scherzano sulla scena: “Ci diplomeremo assieme: 2007 e 2003”, “Il diploma è tuo” e “Presto Blanchito avvocato”.

Il dettaglio del pappagallino sulla spalla ha fatto il resto. In pochi secondi, Blanco è passato dall’immagine dell’artista da palazzetto a quella di un ragazzo che ripete diritto in camera, cercando di ricordare la definizione giusta.

In attesa del ritorno live

Mentre sui social mostra i suoi ripassi di diritto, Blanco si prepara anche a tornare sul palco. Il Tour Estate 2026 prenderà il via il 29 giugno da Marostica e proseguirà tra luglio e agosto nei principali festival italiani.

Qui trovate tutte le date del Tour Estate 2026 di Blanco.

Blanco: età, scuola e percorso artistico

Nome Riccardo Fabbriconi
Nome d’arte Blanco
Data di nascita 10 febbraio 2003
Età 23 anni
Luogo di nascita Brescia
Scuola Liceo delle Scienze Umane
Diploma Non ancora conseguito
Album pubblicati 3

 

All Music Italia

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