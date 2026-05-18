18 Maggio 2026
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Certificazioni FIMI
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18 Maggio 2026

Certificazioni FIMI settimana 20 2026: doppio platino per Lucio Dalla, platino a BLANCO e Sayf

Tra i sanremesi premiati Sayf e Tommaso Paradiso. Disco d'oro per il primo disco di Fasma.

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Certificazioni FIMI settimana 20 2026: Lucio Dalla, BLANCO, Sayf e Tommaso Paradiso
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Certificazioni FIMI settimana 20 2026: la settimana mette insieme nomi molto diversi tra loro. Da Lucio Dalla a Fasma, dai sanremesi Sayf e Tommaso Paradiso fino a BLANCO.

L’album omonimo del cantautore bolognese, Lucio Dalla, a quasi cinquant’anni dall’uscita raggiunge il traguardo del doppio disco di platino. Una certificazione che conferma la tenuta del catalogo di Dalla anche nel sistema attuale delle certificazioni FIMI.

Tra i singoli italiani spiccano i platini di BLANCO con Piangere a 90 e di Sayf con Tu mi piaci tanto. C’è anche Tommaso Paradiso, che porta all’oro I romantici, brano presentato al Festival di Sanremo 2026.

Le soglie delle certificazioni FIMI 2026

Le certificazioni FIMI misurano le unità certificate raggiunte da album e singoli sul mercato italiano.

Per gli album, il disco d’oro corrisponde a 25.000 unità, mentre il platino arriva a 50.000 unità. Per i singoli, le soglie sono più alte: 100.000 unità per l’oro e 200.000 unità per il platino.

Certificazioni FIMI settimana 20: album internazionali

  • Dummy Boy6ix9ine – platino
  • Goodbye & Good RiddanceJuice WRLD – platino
  • La La Land (O.S.T.)Artisti Vari – platino
  • Avicii ForeverAvicii – oro

Certificazioni FIMI settimana 20: singoli internazionali

  • Café con RonBad Bunny & Los Pleneros de la Cresta – oro
  • Bad DreamsTeddy Swims – oro

Passando alle certificazioni italiane, oltre a Dalla trovano spazio gli album di Lele Blade, Medy, Fasma e Coccole Sonore. Per Fasma arriva il disco d’oro per Moriresti per vivere con me?, suo primo album.

Tra i singoli, invece, la settimana premia BLANCO, Sayf e Tommaso Paradiso, con due platini e un oro.

Album italiani certificati nella settimana 20: Lucio Dalla al doppio platino

  • Lucio DallaLucio Dalla – 2° platino
  • Con i miei occhiLele Blade – oro
  • MaltempoMedy – oro
  • Moriresti per vivere con me?Fasma – oro
  • Facciamo la nanna (per la serenità della mamma e del suo bebè)Coccole Sonore – oro

Singoli italiani certificati nella settimana 20: BLANCO, Sayf e Tommaso Paradiso

  • Piangere a 90BLANCO – platino
  • Tu mi piaci tantoSayf – platino
  • I romanticiTommaso Paradiso – oro

Per scoprire come funzionano le certificazioni FIMI in Italia, quante copie servono per il Disco d’Oro e di Platino e la storia di questi traguardi, leggi il nostro approfondimento: Quante copie servono per il Disco d’Oro e di Platino FIMI.

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