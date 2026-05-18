Certificazioni FIMI settimana 20 2026: la settimana mette insieme nomi molto diversi tra loro. Da Lucio Dalla a Fasma, dai sanremesi Sayf e Tommaso Paradiso fino a BLANCO.
L’album omonimo del cantautore bolognese, Lucio Dalla, a quasi cinquant’anni dall’uscita raggiunge il traguardo del doppio disco di platino. Una certificazione che conferma la tenuta del catalogo di Dalla anche nel sistema attuale delle certificazioni FIMI.
Tra i singoli italiani spiccano i platini di BLANCO con Piangere a 90 e di Sayf con Tu mi piaci tanto. C’è anche Tommaso Paradiso, che porta all’oro I romantici, brano presentato al Festival di Sanremo 2026.
Le soglie delle certificazioni FIMI 2026
Le certificazioni FIMI misurano le unità certificate raggiunte da album e singoli sul mercato italiano.
Per gli album, il disco d’oro corrisponde a 25.000 unità, mentre il platino arriva a 50.000 unità. Per i singoli, le soglie sono più alte: 100.000 unità per l’oro e 200.000 unità per il platino.
Certificazioni FIMI settimana 20: album internazionali
- Dummy Boy – 6ix9ine – platino
- Goodbye & Good Riddance – Juice WRLD – platino
- La La Land (O.S.T.) – Artisti Vari – platino
- Avicii Forever – Avicii – oro
Certificazioni FIMI settimana 20: singoli internazionali
- Café con Ron – Bad Bunny & Los Pleneros de la Cresta – oro
- Bad Dreams – Teddy Swims – oro
Passando alle certificazioni italiane, oltre a Dalla trovano spazio gli album di Lele Blade, Medy, Fasma e Coccole Sonore. Per Fasma arriva il disco d’oro per Moriresti per vivere con me?, suo primo album.
Tra i singoli, invece, la settimana premia BLANCO, Sayf e Tommaso Paradiso, con due platini e un oro.
Album italiani certificati nella settimana 20: Lucio Dalla al doppio platino
- Lucio Dalla – Lucio Dalla – 2° platino
- Con i miei occhi – Lele Blade – oro
- Maltempo – Medy – oro
- Moriresti per vivere con me? – Fasma – oro
- Facciamo la nanna (per la serenità della mamma e del suo bebè) – Coccole Sonore – oro
Singoli italiani certificati nella settimana 20: BLANCO, Sayf e Tommaso Paradiso
- Piangere a 90 – BLANCO – platino
- Tu mi piaci tanto – Sayf – platino
- I romantici – Tommaso Paradiso – oro
Per scoprire come funzionano le certificazioni FIMI in Italia, quante copie servono per il Disco d’Oro e di Platino e la storia di questi traguardi, leggi il nostro approfondimento: Quante copie servono per il Disco d’Oro e di Platino FIMI.