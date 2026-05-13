13 Maggio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
News
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13 Maggio 2026

Bresh torna con “Da Dio”, un singolo sul caos e sulla perdita di controllo

Il nuovo singolo di Bresh arriva dopo Mediterraneo e accompagna la nuova fase live dell’artista tra Genova e Roma.

News di Oriana Meo
Bresh in una foto promozionale legata al singolo Da Dio pubblicato nel 2026
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Testo e significato di Da Dio, il nuovo singolo di Bresh, in uscita il 15 maggio 2026. Il brano arriva dopo Introvabile e si inserisce nella fase successiva al successo di Mediterraneo, album che ha consolidato il percorso dell’artista ligure tra classifiche, palasport e live sold out.

Prodotto da Shune, Da Dio ruota attorno all’idea di perdere il controllo e accettare il caos delle cose. Un tema che torna spesso nella scrittura di Bresh, soprattutto nei brani più personali, dove immagini quotidiane e stati emotivi convivono senza cercare soluzioni definitive.

Il singolo arriva mentre il cantautore è atteso dai quattro appuntamenti sold out di Mare Nostrum al Porto Antico di Genova e dal concerto del 10 luglio a Roma. Qui il nostro approfondimento sulle date live di Bresh: Bresh tour 2026: date, biglietti e scaletta.

BreshDa Dio: il significato del brano

Nel nuovo singolo, Bresh lavora su un senso di abbandono consapevole. Il centro del brano è la scelta di smettere di controllare tutto, lasciando spazio agli imprevisti e ai cambi di direzione che arrivano lungo il percorso.

La frase “E allora vita fai come vuoi, non ho più in mano le redini” sintetizza bene il tono del pezzo, sospeso tra resa e lucidità. Anche sul piano della produzione, Shune mantiene un approccio essenziale, lasciando spazio alla voce e alla scrittura.

Il brano arriva dopo un periodo particolarmente intenso per l’artista, tra il Festival di Sanremo con La tana del granchio, il successo di Mediterraneo e il primo tour nei palasport. Dentro questo contesto, Da Dio sembra muoversi in una direzione più intima rispetto ai singoli più immediati degli ultimi mesi.

Il testo di Da Dio

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Il testo di “Da Dio” sarà disponibile in questa pagina a partire dal 15 maggio 2026, giorno di uscita del singolo.

Nel brano, Bresh torna su temi legati all’incertezza e al cambiamento, usando una scrittura diretta e immagini quotidiane. Il pezzo si muove più sulla gestione emotiva degli eventi che sulla ricerca di una risposta definitiva.

Crediti del brano

Titolo: Da Dio
Artista: Bresh
Produzione: Shune

Nota copyright: i testi citati sono utilizzati a fini di informazione, analisi e critica ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti restano degli aventi diritto. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare la redazione all’indirizzo redazione@allmusicitalia.it.

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