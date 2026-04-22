22 Aprile 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
Condividi su:
22 Aprile 2026

Bresh, Mare Nostrum parte fortissimo: Genova è già sold out

Quattro date sold out a Genova e un live a Roma: il calendario aggiornato dei concerti di Bresh nel 2026

Tour di Oriana Meo
Bresh tour 2026 date e biglietti dei concerti
Condividi su:

Bresh torna dal vivo nella sua città con MARE NOSTRUM, una serie di concerti in programma nell’estate 2026. Le date a Genova hanno registrato il tutto esaurito, mentre il tour prosegue con un appuntamento a Roma. Un ritorno live che arriva dopo i concerti europei e conferma il legame dell’artista con il palco.

Bresh concerti 2026: date del tour

  • 1 luglio 2026 – Porto Antico – Genova (SOLD OUT)
  • 3 luglio 2026 – Porto Antico – Genova (SOLD OUT)
  • 4 luglio 2026 – Porto Antico – Genova (SOLD OUT)
  • 5 luglio 2026 – Porto Antico – Genova (SOLD OUT)
  • 10 luglio 2026 – Auditorium Parco della Musica – Roma

Il nuovo tour di Bresh

Con MARE NOSTRUM, Bresh torna a esibirsi a Genova con quattro concerti consecutivi tutti sold out. Un dato che fotografa la crescita del suo pubblico e il rapporto diretto con la città. Il calendario si completa con una data a Roma, unico appuntamento fuori dalla Liguria per questa fase live.

Il tour arriva dopo tre date europee tra Parigi, Londra e Barcellona, segnando una continuità tra dimensione internazionale e ritorno alle radici.

Il percorso di Bresh

Bresh, nome d’arte di Andrea Brasi, si è affermato negli ultimi anni nella scena urban italiana con un percorso costruito tra album e singoli certificati. Da Oro Blu, arrivato al primo posto FIMI, fino a Mediterraneo, disco certificato platino, il suo repertorio si muove tra scrittura diretta e riferimenti alla Liguria.

Tra i brani più riconoscibili ci sono Guasto d’amore, legato al Genoa, e collaborazioni come Parafulmini con Ernia e Fabri Fibra. Negli ultimi anni ha consolidato anche la dimensione live, tra club e palasport.

La scaletta del tour Mare Nostrum

Al momento non è disponibile una scaletta ufficiale dei concerti di MARE NOSTRUM. La scaletta dovrebbe includere i brani più noti del repertorio di Bresh, insieme ai pezzi tratti dall’album Mediterraneo. L’articolo verrà aggiornato quando saranno disponibili dettagli sui live.

Biglietti e prevendite

I biglietti per la data di Roma del 10 luglio sono disponibili in prevendita sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket. Le quattro date di Genova risultano già sold out.

Foto: Andrea Bianchera

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI




All Music Italia potrebbe ricevere una commissione sugli acquisti effettuati tramite questo link, senza variazioni di prezzo.

All Music Italia

Articoli più letti

Vasco Rossi, autore di "Un senso", il brano vincitore della quinta puntata di Canzonissima 2026 1

Canzonissima 2026, quinta puntata: vince "Un senso" di Vasco Rossi con Leo Gassmann
chi sostituisce Lauro X Factor 2026 giudici 2

Chi prenderà il posto di Achille Lauro a X Factor 2026?
Tommaso Paradiso durante il tour 2026 con la scaletta del concerto 3

Tommaso Paradiso a Roma svela la scaletta del tour 2026 tra ritorni e sorprese
I dodici artisti in gara nella quinta puntata di Canzonissima 2026 su Rai 1 4

Canzonissima 2026, quinta puntata: le pagelle. Cocciante da 9,5, Moro da 8,5. Il programma da 4,5
Achille Lauro - Comuni immortali, la copertina del disco con il volto dell'artista coperto da farfalle 5

Perché Achille Lauro ha scritto "Comuni Immortali": la storia di un amore impossibile
Madame – Disincanto copertina nuovo album in uscita nel 2026 6

Madame ha preso una posizione e se l'industria non ne parla abbiamo un problema. La recensione di "Disincanto"
Logo ufficiale Uno Maggio Taranto Libero e Pensante 2026 su sfondo arancion 7

Uno Maggio Taranto 2026: Brunori Sas e Subsonica nel cast, Barghouti per la prima volta in Italia
Madame con le mani tatuate sul viso, foto promozionale del brano Puttana Svizzera dall'album Disincanto 8

Madame, "Puttana Svizzera": testo e significato del brano con Nerissima Serpe, Papa V e 6occia
Litfiba 17 Re testo e significato cover singolo 9

Litfiba, dopo 40 anni esce il nuovo singolo 17 Re: il brano mai pubblicato
Logo ufficiale di Tim Battiti Live Spring 2026 su sfondo blu con luci 10

Battiti Live Spring 2026: tutti i cantanti del cast, da Annalisa a Geolier

Cerca su A.M.I.