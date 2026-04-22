Bresh torna dal vivo nella sua città con MARE NOSTRUM, una serie di concerti in programma nell’estate 2026. Le date a Genova hanno registrato il tutto esaurito, mentre il tour prosegue con un appuntamento a Roma. Un ritorno live che arriva dopo i concerti europei e conferma il legame dell’artista con il palco.

Bresh concerti 2026: date del tour

1 luglio 2026 – Porto Antico – Genova (SOLD OUT)

3 luglio 2026 – Porto Antico – Genova (SOLD OUT)

4 luglio 2026 – Porto Antico – Genova (SOLD OUT)

5 luglio 2026 – Porto Antico – Genova (SOLD OUT)

10 luglio 2026 – Auditorium Parco della Musica – Roma

Il nuovo tour di Bresh

Con MARE NOSTRUM, Bresh torna a esibirsi a Genova con quattro concerti consecutivi tutti sold out. Un dato che fotografa la crescita del suo pubblico e il rapporto diretto con la città. Il calendario si completa con una data a Roma, unico appuntamento fuori dalla Liguria per questa fase live.

Il tour arriva dopo tre date europee tra Parigi, Londra e Barcellona, segnando una continuità tra dimensione internazionale e ritorno alle radici.

Il percorso di Bresh

Bresh, nome d’arte di Andrea Brasi, si è affermato negli ultimi anni nella scena urban italiana con un percorso costruito tra album e singoli certificati. Da Oro Blu, arrivato al primo posto FIMI, fino a Mediterraneo, disco certificato platino, il suo repertorio si muove tra scrittura diretta e riferimenti alla Liguria.

Tra i brani più riconoscibili ci sono Guasto d’amore, legato al Genoa, e collaborazioni come Parafulmini con Ernia e Fabri Fibra. Negli ultimi anni ha consolidato anche la dimensione live, tra club e palasport.

La scaletta del tour Mare Nostrum

Al momento non è disponibile una scaletta ufficiale dei concerti di MARE NOSTRUM. La scaletta dovrebbe includere i brani più noti del repertorio di Bresh, insieme ai pezzi tratti dall’album Mediterraneo. L’articolo verrà aggiornato quando saranno disponibili dettagli sui live.

Biglietti e prevendite

I biglietti per la data di Roma del 10 luglio sono disponibili in prevendita sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket. Le quattro date di Genova risultano già sold out.

Foto: Andrea Bianchera

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