Achille Lauro, dagli stadi 2026 al “Per sempre noi” nel 2027: tutte le date

Achille Lauro tour 2026 2027 date concerti: l’artista annuncia il nuovo tour negli stadi Per sempre noi, in partenza nell’estate 2027. Dopo il tour nei palazzetti del 2026 e i primi grandi show negli stadi, l’artista romano amplia ulteriormente il progetto live con una serie di concerti nei principali impianti italiani, confermando una presenza sempre più strutturata nel circuito degli eventi di grande scala.

Achille Lauro tour 2026-2027: le date dei concerti

7 giugno 2026 – Stadio Romeo Neri – Rimini

10 giugno 2026 – Stadio Olimpico – Roma

15 giugno 2026 – Stadio San Siro – Milano

3 giugno 2027 – Bluenergy Stadium – Udine

6 giugno 2027 – Stadio Dall’Ara – Bologna

11 giugno 2027 – Stadio San Nicola – Bari

15 giugno 2027 – Stadio San Siro – Milano

22 giugno 2027 – Allianz Stadium – Torino

26 giugno 2027 – Stadio Euganeo – Padova

30 giugno 2027 – Stadio Olimpico – Roma

10 luglio 2027 – Stadio Franco Scoglio – Messina

Il nuovo tour di Achille Lauro

Il tour Per sempre noi arriva in una fase centrale del percorso di Achille Lauro, artista che negli anni ha attraversato mondi diversi senza restare fermo in un solo linguaggio. Nato musicalmente nell’underground rap romano, Lauro ha costruito la sua identità passando da lavori come Achille Idol immortale, Dio c’è e Ragazzi madre a una progressiva apertura verso sonorità sempre più ibride, tra trap, pop, rock e cantautorato.

La svolta più evidente per il grande pubblico arriva con il Festival di Sanremo, dove dal 2019 in poi trasforma ogni partecipazione in un momento di forte esposizione mediatica e artistica: da Rolls Royce a Me ne frego, fino a Domenica e Incoscienti giovani, Lauro consolida un’immagine fuori formato rispetto ai confini tradizionali del pop italiano. Nel 2022 ha anche rappresentato San Marino all’Eurovision Song Contest con Stripper, allargando ulteriormente il raggio della sua visibilità.

Negli ultimi anni il suo percorso si è sviluppato anche fuori dalla musica in senso stretto, tra televisione, cinema, arti visive e progetti speciali, fino al ruolo di giudice di X Factor. In parallelo è cresciuta la dimensione live: dal tour unplugged nei teatri del 2023 ai progetti più ambiziosi del biennio successivo, fino all’album Comuni mortali, pubblicato nel 2025, che segna una fase più cantautorale del suo repertorio. Il tour negli stadi del 2027 si inserisce quindi come sviluppo naturale di un percorso costruito negli anni, non come episodio isolato.

I numeri di Achille Lauro

Nel corso della sua carriera Achille Lauro ha pubblicato sette album in studio, muovendosi tra rap, pop e rock con una traiettoria artistica che lo ha reso uno dei profili più riconoscibili della scena italiana contemporanea. Sul fronte discografico, il progetto Comuni mortali ha raggiunto il primo posto della classifica FIMI album ed è stato certificato doppio platino, mentre il singolo sanremese Incoscienti giovani ha ottenuto il doppio disco di platino. Anche Amor, pubblicato insieme all’album, ha conquistato la certificazione di platino.

Ai risultati discografici si somma una presenza costante nei grandi eventi televisivi e musicali italiani. Oltre alle quattro partecipazioni in gara al Festival di Sanremo, Lauro è stato ospite fisso dell’edizione 2021 e co-conduttore della seconda serata dell’edizione 2026, confermando una centralità che va oltre la sola uscita di nuovi brani. La sua attività recente comprende anche la nascita della Fondazione madre, annunciata nel febbraio 2026, segnale di un percorso che prova a tenere insieme dimensione artistica, esposizione pubblica e progettualità più ampia.

Anche dal vivo il quadro è significativo: dopo gli show nei teatri, i tour estivi e i palazzetti, il 2026 lo vede impegnato in una nuova fase nei grandi spazi, preludio al progetto Per sempre noi. Più che una semplice espansione del calendario, il tour negli stadi 2027 rappresenta il punto di arrivo di un’evoluzione iniziata nell’underground e diventata nel tempo una delle traiettorie più anomale e riconoscibili del pop italiano.

Biglietti e prevendite

I biglietti per il tour negli stadi 2027 sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita autorizzati.

I numeri di Achille Lauro

Nel corso della sua carriera, Achille Lauro ha costruito un percorso trasversale tra rap, rock e pop, affermandosi anche attraverso le partecipazioni al Festival di Sanremo e all’Eurovision Song Contest. L’album Comuni mortali ha raggiunto la vetta della classifica FIMI, mentre diversi singoli del suo repertorio hanno ottenuto certificazioni platino. Parallelamente, l’artista ha sviluppato un progetto che coinvolge musica, arti visive e performance, consolidando anche la dimensione live con tournée nei palazzetti e nei grandi spazi all’aperto.

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