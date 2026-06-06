RIM – Roma in Musica debutta con la sua prima edizione e per una settimana porterà concerti, incontri e performance in tutta la Capitale.

Dal 7 al 13 giugno 2026, l’iniziativa promossa da Roma Capitale e diretta artisticamente da Daniele Silvestri coinvolgerà tutti i 15 Municipi con un programma diffuso che punta a valorizzare il tessuto musicale cittadino, dalle realtà professionali a quelle amatoriali.

L’obiettivo è costruire un appuntamento stabile dedicato alla musica, capace di collegare il centro storico e i quartieri attraverso eventi gratuiti e aperti al pubblico. Concerti, talk, dirette radiofoniche e attività partecipative animeranno piazze e spazi pubblici per sette giorni consecutivi.

Roma in Musica parte con una parata da Piazza Mastai a Piazza Navona

L’apertura è prevista per domenica 7 giugno con una parata musicale che partirà da Piazza Mastai per raggiungere Piazza Navona. A prendervi parte saranno musicisti, studenti e cittadini provenienti da tutti i Municipi della città.

Il corteo sarà accompagnato dalle marching band romane Samba Precario, Cecafumo e Altrabanda. Una volta arrivati a Piazza Navona, il pubblico troverà la Banda musicale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, protagonista del passaggio ufficiale che darà il via alla manifestazione.

Piazza Navona diventa il centro delle attività di RIM

Dal 7 al 12 giugno Piazza Navona ospiterà uno spazio dedicato agli incontri e alla divulgazione musicale. Qui si alterneranno dirette radiofoniche, playlist, presentazioni di libri e talk condotti da Daniele Silvestri.

Tra gli ospiti annunciati figurano Sergio Cammariere l’8 giugno, Tosca il 9 giugno, Stefano Fresi il 10 giugno e Max Gazzè l’11 giugno.

Eventi nei Municipi e coinvolgimento delle scuole di musica

La manifestazione non si concentrerà soltanto nel centro cittadino. Grazie alla collaborazione con i Municipi, il programma raggiungerà diversi quartieri della Capitale attraverso concerti, esibizioni e iniziative costruite insieme alle scuole di musica e alle associazioni del territorio.

Il progetto punta a fotografare la varietà delle esperienze musicali presenti a Roma e a creare una rete tra le diverse realtà che animano la vita culturale cittadina.

La chiusura con una jam session guidata da Daniele Silvestri

La settimana di eventi si concluderà sabato 13 giugno al Parco Schuster. La giornata finale sarà dedicata a una grande jam session aperta ai musicisti provenienti dalle scuole che collaborano con l’iniziativa.

In serata salirà sul palco Daniele Silvestri, che guiderà una performance collettiva con la partecipazione di artisti della scena musicale italiana. La chiusura della manifestazione prevede inoltre un dialogo con la scena rap romana, che avrà un ruolo centrale nell’ultimo appuntamento del festival.

Ingresso gratuito e programma in aggiornamento

Tutti gli eventi di RIM – Roma in Musica saranno a ingresso libero e gratuito. Il calendario completo e gli aggiornamenti sui singoli appuntamenti verranno pubblicati progressivamente sui canali ufficiali di Roma Capitale.

La manifestazione è promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali e la collaborazione di OTR Live. Official Sponsor Toyota, sponsor TIM e BIP Group. Radio ufficiale Dimensione Suono Roma, coordinamento organizzativo Zètema Progetto Cultura.

Foto dell’articolo dell’Ufficio Stampa Campidoglio