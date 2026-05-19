19 Maggio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
Condividi su:
19 Maggio 2026

Ligabue verso gli stadi: da Bibione a San Siro dopo la notte dell’Unipol Dome

Dopo il live inaugurale all’Unipol Dome, Ligabue entra nella fase estiva del tour con quattro concerti negli stadi italiani.

Tour di Oriana Meo
Luciano Ligabue sul palco dell’Unipol Dome di Milano durante il concerto che anticipa il tour negli stadi del 2026
Condividi su:

Luciano Ligabue chiude la fase indoor e si prepara ai concerti negli stadi del 2026. Dopo il sold out all’Unipol Dome di Milano, primo live nella nuova arena milanese, il tour La Notte di Certe Notti entra nella leg estiva con quattro date a giugno tra Bibione, Roma, Torino e Milano.

Il concerto del 6 maggio all’Unipol Dome ha segnato un passaggio importante del nuovo ciclo live del Liga: 16.000 spettatori, ospiti a sorpresa e una scaletta che, in attesa delle date negli stadi, resta il primo riferimento concreto per capire la forma dello show.

Il racconto completo della serata milanese è disponibile nel nostro report del concerto di Ligabue all’Unipol Dome. Il precedente articolo hub sul tour resta invece consultabile a questo link: Ligabue live 2026: date e biglietti.

Ligabue concerti 2026: date negli stadi

  • 5 giugno 2026 – Stadio Comunale – Bibione (Venezia) – Certe notti a Bibione (data zero)
  • 12 giugno 2026 – Stadio Olimpico – Roma – Certe notti a Roma
  • 17 giugno 2026 – Allianz Stadium – Torino – Certe notti a Torino
  • 20 giugno 2026 – Stadio San Siro – Milano – Certe notti a Milano (sold out)

Il tour negli stadi di Ligabue dopo l’Unipol Dome

La leg estiva arriva dopo il concerto inaugurale dell’Unipol Dome di Milano, dove Ligabue ha aperto ufficialmente la nuova venue con La Prima Notte – Music Opening Ceremony.

Sul palco sono saliti anche Emma, Giuliano Sangiorgi e Luca Carboni, rispettivamente per Quella che non sei, Vivo morto o X e Sogni di Rock’n’Roll.

Durante la serata è arrivata anche Fiorella Mannoia, insieme a Ligabue, per annunciare la quarta edizione di Una Nessuna Centomila, in programma il 21 settembre all’Arena di Verona.

L’annuncio è stato preceduto dall’esecuzione di Nessuno è di qualcuno, brano inedito di Luciano Ligabue dedicato al tema della violenza contro le donne. I diritti del brano saranno devoluti alla Fondazione Una Nessuna Centomila.

La scaletta di Ligabue all’Unipol Dome del 6 maggio

La scaletta ufficiale dei concerti negli stadi non è ancora stata comunicata. In attesa della data zero di Bibione, il riferimento più vicino resta la scaletta proposta da Ligabue il 6 maggio 2026 all’Unipol Dome di Milano.

La setlist potrà cambiare nella leg estiva, soprattutto per adattarsi agli stadi e al diverso formato dello show.

  • La scaletta del concerto di Ligabue a Milano
  • Balliamo sul mondo
  • Marlon Brando è sempre lui
  • Sarà un bel souvenir
  • Ti sento
  • L’odore del sesso
  • Vivo morto o X (con Giuliano Sangiorgi)
  • Voglio volere
  • Lambrusco e pop corn
  • I ragazzi sono in giro
  • Una vita da mediano
  • Nessuno è di qualcuno
  • Eri bellissima
  • Questa è la mia vita
  • Sogni di R’n’R (con Luca Carboni)
  • Sulla mia strada
  • Non è tempo per noi
  • Piccola stella senza cielo
  • Leggero
  • Quella che non sei (con Emma)
  • Happy Hour
  • Tra palco e realtà
  • Urlando contro il cielo
  • Certe notti

Scaletta in aggiornamento: la setlist completa degli stadi sarà inserita dopo la prima data utile del tour estivo.

Ligabue nei palasport: le date autunno 2026

  • 22 settembre 2026 – Arena di Verona – Verona
  • 25 settembre 2026 – Kioene Arena – Padova
  • 27 settembre 2026 – ChorusLife Arena – Bergamo
  • 29 settembre 2026 – Pala Teknoship – Genova
  • 1 ottobre 2026 – Modigliani Forum – Livorno
  • 3 ottobre 2026 – Vitrifrigo Arena – Pesaro
  • 6 ottobre 2026 – Nelson Mandela Forum – Firenze
  • 8 ottobre 2026 – PalaUnical – Mantova
  • 10 ottobre 2026 – Unipol Arena – Bologna
  • 14 ottobre 2026 – Pala Rescifina – Messina
  • 16 ottobre 2026 – PalaSele – Eboli
  • 18 ottobre 2026 – Palaflorio – Bari
  • 20 ottobre 2026 – Pala Prometeo – Ancona
  • 24 ottobre 2026 – Unipol Dome – Milano

Il percorso live di Ligabue nel 2026

Il tour 2026 di Luciano Ligabue ruota intorno a due anniversari: i trent’anni di Certe notti e dell’album Buon compleanno Elvis, pubblicato nel 1995, e i vent’anni dal primo Campovolo.

Dopo gli appuntamenti europei e i quattro eventi negli stadi, il calendario proseguirà da settembre con una leg nei palasport italiani. La partenza sarà il 22 settembre dall’Arena di Verona, mentre l’ultima data live di Ligabue per il 2026 è fissata il 24 ottobre all’Unipol Dome di Milano.

Biglietti per i concerti di Ligabue negli stadi

I biglietti per i concerti di Ligabue negli stadi e per le successive date nei palasport sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita abituali.

La data del 20 giugno allo Stadio San Siro di Milano risulta sold out.

Foto: Francesco Prandoni

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI




All Music Italia potrebbe ricevere una commissione sugli acquisti effettuati tramite questo link, senza variazioni di prezzo.

All Music Italia

Articoli più letti

Adriano Celentano in una foto recente mentre tornano a circolare voci sulle sue condizioni di salute dopo il post di Claudio Lippi 1

Adriano Celentano, il Clan smentisce le voci dopo il post di Claudio Lippi
Eurovision Song Contest 2026 guida all’edizione del contest europeo 2

Eurovision 2026, voti nazione per nazione: giurie, televoto e classifica
Sal Da Vinci all’Eurovision 2026 con Per sempre sì 3

Eurovision 2026, come è stata votata l’Italia: i 12 punti da Azerbaijan e Albania
Finalisti di Amici 25 in vista della finale del 17 maggio 2026 4

Amici 25, stasera la finale del 17 maggio: finalisti, ospiti e come votare
Lorenzo Salvetti vincitore di Amici 25 sorride con la coppa nello studio di Canale 5 il 17 maggio 2026 5

Amici 25, Lorenzo Salvetti è il vincitore della finale del 17 maggio
Shiva in concerto durante il tour 2026 nei palazzetti con scaletta completa dei brani 6

Shiva porta Vangelo nei palazzetti: la scaletta del tour 2026
DARA rappresenta la Bulgaria all’Eurovision 2026 con Bangaranga 7

Eurovision 2026, vince la Bulgaria: classifica finale e quinto posto per l’Italia con Sal Da Vinci
Elena D'Elia, Emiliano Fiasco, Nicola Marchionni, Alessio Di Ponzio e Lorenzo Salvetti finalisti di Amici 25 il 17 maggio 2026 8

Amici 25: Lorenzo Salvetti vince ma è la finale con gli ascolti più bassi di sempre
Elena, foto ufficiale per il lancio del singolo A parte me di Amici 25 9

Elena D'Elia canta la fragilità in "A parte me": l'inedito di Amici 25 firmato da Amara
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 10

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)

Cerca su A.M.I.