Luciano Ligabue chiude la fase indoor e si prepara ai concerti negli stadi del 2026. Dopo il sold out all’Unipol Dome di Milano, primo live nella nuova arena milanese, il tour La Notte di Certe Notti entra nella leg estiva con quattro date a giugno tra Bibione, Roma, Torino e Milano.

Il concerto del 6 maggio all’Unipol Dome ha segnato un passaggio importante del nuovo ciclo live del Liga: 16.000 spettatori, ospiti a sorpresa e una scaletta che, in attesa delle date negli stadi, resta il primo riferimento concreto per capire la forma dello show.

Il racconto completo della serata milanese è disponibile nel nostro report del concerto di Ligabue all’Unipol Dome. Il precedente articolo hub sul tour resta invece consultabile a questo link: Ligabue live 2026: date e biglietti.

Ligabue concerti 2026: date negli stadi

5 giugno 2026 – Stadio Comunale – Bibione (Venezia) – Certe notti a Bibione (data zero)

(data zero) 12 giugno 2026 – Stadio Olimpico – Roma – Certe notti a Roma

17 giugno 2026 – Allianz Stadium – Torino – Certe notti a Torino

20 giugno 2026 – Stadio San Siro – Milano – Certe notti a Milano (sold out)

Il tour negli stadi di Ligabue dopo l’Unipol Dome

La leg estiva arriva dopo il concerto inaugurale dell’Unipol Dome di Milano, dove Ligabue ha aperto ufficialmente la nuova venue con La Prima Notte – Music Opening Ceremony.

Sul palco sono saliti anche Emma, Giuliano Sangiorgi e Luca Carboni, rispettivamente per Quella che non sei, Vivo morto o X e Sogni di Rock’n’Roll.

Durante la serata è arrivata anche Fiorella Mannoia, insieme a Ligabue, per annunciare la quarta edizione di Una Nessuna Centomila, in programma il 21 settembre all’Arena di Verona.

L’annuncio è stato preceduto dall’esecuzione di Nessuno è di qualcuno, brano inedito di Luciano Ligabue dedicato al tema della violenza contro le donne. I diritti del brano saranno devoluti alla Fondazione Una Nessuna Centomila.

La scaletta di Ligabue all’Unipol Dome del 6 maggio

La scaletta ufficiale dei concerti negli stadi non è ancora stata comunicata. In attesa della data zero di Bibione, il riferimento più vicino resta la scaletta proposta da Ligabue il 6 maggio 2026 all’Unipol Dome di Milano.

La setlist potrà cambiare nella leg estiva, soprattutto per adattarsi agli stadi e al diverso formato dello show.

La scaletta del concerto di Ligabue a Milano

Balliamo sul mondo

Marlon Brando è sempre lui

Sarà un bel souvenir

Ti sento

L’odore del sesso

Vivo morto o X (con Giuliano Sangiorgi)

Voglio volere

Lambrusco e pop corn

I ragazzi sono in giro

Una vita da mediano

Nessuno è di qualcuno

Eri bellissima

Questa è la mia vita

Sogni di R’n’R (con Luca Carboni)

Sulla mia strada

Non è tempo per noi

Piccola stella senza cielo

Leggero

Quella che non sei (con Emma)

Happy Hour

Tra palco e realtà

Urlando contro il cielo

Certe notti

Scaletta in aggiornamento: la setlist completa degli stadi sarà inserita dopo la prima data utile del tour estivo.

Ligabue nei palasport: le date autunno 2026

22 settembre 2026 – Arena di Verona – Verona

25 settembre 2026 – Kioene Arena – Padova

27 settembre 2026 – ChorusLife Arena – Bergamo

29 settembre 2026 – Pala Teknoship – Genova

1 ottobre 2026 – Modigliani Forum – Livorno

3 ottobre 2026 – Vitrifrigo Arena – Pesaro

6 ottobre 2026 – Nelson Mandela Forum – Firenze

8 ottobre 2026 – PalaUnical – Mantova

10 ottobre 2026 – Unipol Arena – Bologna

14 ottobre 2026 – Pala Rescifina – Messina

16 ottobre 2026 – PalaSele – Eboli

18 ottobre 2026 – Palaflorio – Bari

20 ottobre 2026 – Pala Prometeo – Ancona

24 ottobre 2026 – Unipol Dome – Milano

Il percorso live di Ligabue nel 2026

Il tour 2026 di Luciano Ligabue ruota intorno a due anniversari: i trent’anni di Certe notti e dell’album Buon compleanno Elvis, pubblicato nel 1995, e i vent’anni dal primo Campovolo.

Dopo gli appuntamenti europei e i quattro eventi negli stadi, il calendario proseguirà da settembre con una leg nei palasport italiani. La partenza sarà il 22 settembre dall’Arena di Verona, mentre l’ultima data live di Ligabue per il 2026 è fissata il 24 ottobre all’Unipol Dome di Milano.

Biglietti per i concerti di Ligabue negli stadi

I biglietti per i concerti di Ligabue negli stadi e per le successive date nei palasport sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita abituali.

La data del 20 giugno allo Stadio San Siro di Milano risulta sold out.

Foto: Francesco Prandoni

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