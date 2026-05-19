Luciano Ligabue chiude la fase indoor e si prepara ai concerti negli stadi del 2026. Dopo il sold out all’Unipol Dome di Milano, primo live nella nuova arena milanese, il tour La Notte di Certe Notti entra nella leg estiva con quattro date a giugno tra Bibione, Roma, Torino e Milano.
Il concerto del 6 maggio all’Unipol Dome ha segnato un passaggio importante del nuovo ciclo live del Liga: 16.000 spettatori, ospiti a sorpresa e una scaletta che, in attesa delle date negli stadi, resta il primo riferimento concreto per capire la forma dello show.
Il racconto completo della serata milanese è disponibile nel nostro report del concerto di Ligabue all’Unipol Dome. Il precedente articolo hub sul tour resta invece consultabile a questo link: Ligabue live 2026: date e biglietti.
Ligabue concerti 2026: date negli stadi
- 5 giugno 2026 – Stadio Comunale – Bibione (Venezia) – Certe notti a Bibione (data zero)
- 12 giugno 2026 – Stadio Olimpico – Roma – Certe notti a Roma
- 17 giugno 2026 – Allianz Stadium – Torino – Certe notti a Torino
- 20 giugno 2026 – Stadio San Siro – Milano – Certe notti a Milano (sold out)
Il tour negli stadi di Ligabue dopo l’Unipol Dome
La leg estiva arriva dopo il concerto inaugurale dell’Unipol Dome di Milano, dove Ligabue ha aperto ufficialmente la nuova venue con La Prima Notte – Music Opening Ceremony.
Sul palco sono saliti anche Emma, Giuliano Sangiorgi e Luca Carboni, rispettivamente per Quella che non sei, Vivo morto o X e Sogni di Rock’n’Roll.
Durante la serata è arrivata anche Fiorella Mannoia, insieme a Ligabue, per annunciare la quarta edizione di Una Nessuna Centomila, in programma il 21 settembre all’Arena di Verona.
L’annuncio è stato preceduto dall’esecuzione di Nessuno è di qualcuno, brano inedito di Luciano Ligabue dedicato al tema della violenza contro le donne. I diritti del brano saranno devoluti alla Fondazione Una Nessuna Centomila.
La scaletta di Ligabue all’Unipol Dome del 6 maggio
La scaletta ufficiale dei concerti negli stadi non è ancora stata comunicata. In attesa della data zero di Bibione, il riferimento più vicino resta la scaletta proposta da Ligabue il 6 maggio 2026 all’Unipol Dome di Milano.
La setlist potrà cambiare nella leg estiva, soprattutto per adattarsi agli stadi e al diverso formato dello show.
- La scaletta del concerto di Ligabue a Milano
- Balliamo sul mondo
- Marlon Brando è sempre lui
- Sarà un bel souvenir
- Ti sento
- L’odore del sesso
- Vivo morto o X (con Giuliano Sangiorgi)
- Voglio volere
- Lambrusco e pop corn
- I ragazzi sono in giro
- Una vita da mediano
- Nessuno è di qualcuno
- Eri bellissima
- Questa è la mia vita
- Sogni di R’n’R (con Luca Carboni)
- Sulla mia strada
- Non è tempo per noi
- Piccola stella senza cielo
- Leggero
- Quella che non sei (con Emma)
- Happy Hour
- Tra palco e realtà
- Urlando contro il cielo
- Certe notti
Scaletta in aggiornamento: la setlist completa degli stadi sarà inserita dopo la prima data utile del tour estivo.
Ligabue nei palasport: le date autunno 2026
- 22 settembre 2026 – Arena di Verona – Verona
- 25 settembre 2026 – Kioene Arena – Padova
- 27 settembre 2026 – ChorusLife Arena – Bergamo
- 29 settembre 2026 – Pala Teknoship – Genova
- 1 ottobre 2026 – Modigliani Forum – Livorno
- 3 ottobre 2026 – Vitrifrigo Arena – Pesaro
- 6 ottobre 2026 – Nelson Mandela Forum – Firenze
- 8 ottobre 2026 – PalaUnical – Mantova
- 10 ottobre 2026 – Unipol Arena – Bologna
- 14 ottobre 2026 – Pala Rescifina – Messina
- 16 ottobre 2026 – PalaSele – Eboli
- 18 ottobre 2026 – Palaflorio – Bari
- 20 ottobre 2026 – Pala Prometeo – Ancona
- 24 ottobre 2026 – Unipol Dome – Milano
Il percorso live di Ligabue nel 2026
Il tour 2026 di Luciano Ligabue ruota intorno a due anniversari: i trent’anni di Certe notti e dell’album Buon compleanno Elvis, pubblicato nel 1995, e i vent’anni dal primo Campovolo.
Dopo gli appuntamenti europei e i quattro eventi negli stadi, il calendario proseguirà da settembre con una leg nei palasport italiani. La partenza sarà il 22 settembre dall’Arena di Verona, mentre l’ultima data live di Ligabue per il 2026 è fissata il 24 ottobre all’Unipol Dome di Milano.
Biglietti per i concerti di Ligabue negli stadi
I biglietti per i concerti di Ligabue negli stadi e per le successive date nei palasport sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita abituali.
La data del 20 giugno allo Stadio San Siro di Milano risulta sold out.
Foto: Francesco Prandoni
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