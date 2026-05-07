7 Maggio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
News
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7 Maggio 2026

Ligabue, debutto all’Unipol Dome per il primo grande live italiano del 2026

Il live del 6 maggio inaugura la nuova arena di Santa Giulia: nell’articolo il racconto della serata e la scaletta del concerto.

News di Oriana Meo
Luciano Ligabue sul palco dell’Unipol Dome di Milano durante il concerto inaugurale del 6 maggio 2026
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Questa sera Luciano Ligabue inaugura ufficialmente l’Unipol Dome di Milano con La prima notte – Music Opening Ceremony, il concerto evento che apre la nuova arena di Santa Giulia e dà il via alla fase italiana del tour 2026.

Il live arriva dopo le prime date europee di Certe notti in Europa e anticipa i quattro appuntamenti negli stadi previsti a giugno tra Bibione, Roma, Torino e Milano.

Ligabue inaugura l’Unipol Dome di Milano

Con La prima notte – Music Opening Ceremony, Ligabue è il primo artista a esibirsi all’Unipol Dome, la nuova venue live nel quartiere Santa Giulia.

L’ingresso sul palco arriva sulle note di Balliamo sul mondo, primo brano di una scaletta che alterna classici storici, pezzi legati a Buon compleanno Elvis e alcuni momenti costruiti appositamente per la serata inaugurale.

Tra gli ospiti della serata salgono sul palco Giuliano Sangiorgi, presente durante Vivo morto o X, Luca Carboni per Sogni di R’n’R ed Emma durante Quella che non sei.

Uno dei momenti centrali del concerto arriva però con l’ingresso di Fiorella Mannoia, protagonista insieme a Ligabue dell’annuncio del ritorno di Una Nessuna Centomila. Durante la serata viene presentato anche Nessuno è di qualcuno, brano inedito dedicato al tema della violenza sulle donne.

Qui il nostro approfondimento dedicato all’annuncio di Una Nessuna Centomila e al nuovo brano di Ligabue: Ligabue presenta “Nessuno è di qualcuno” con Fiorella Mannoia all’Unipol Dome.

Durante il concerto colpisce anche un altro aspetto: rispetto a molti grandi live recenti, gran parte del pubblico segue lo show senza restare costantemente dietro allo schermo del telefono, con un’attenzione molto concentrata sul palco soprattutto nei brani storici.

Tra i momenti più particolari della serata anche una proposta di matrimonio tra il pubblico durante Piccola stella senza cielo, con un ragazzo inginocchiato davanti alla compagna mentre l’arena seguiva il brano cantato da migliaia di persone.

La scaletta del concerto di Ligabue a Milano

  • Balliamo sul mondo
  • Marlon Brando è sempre lui
  • Sarà un bel souvenir
  • Ti sento
  • L’odore del sesso
  • Vivo morto o X (con Giuliano Sangiorgi)
  • Voglio volere
  • Lambrusco e pop corn
  • I ragazzi sono in giro
  • Una vita da mediano
  • Nessuno è di qualcuno
  • Eri bellissima
  • Questa è la mia vita
  • Sogni di R’n’R (con Luca Carboni)
  • Sulla mia strada
  • Non è tempo per noi
  • Piccola stella senza cielo
  • Leggero
  • Quella che non sei (con Emma)
  • Happy Hour
  • Tra palco e realtà
  • Urlando contro il cielo
  • Certe notti

Rispetto alla scaletta delle prime date europee, il concerto di Milano introduce diversi ospiti e alcuni momenti costruiti appositamente per l’inaugurazione dell’Unipol Dome.

I prossimi concerti del tour 2026

Dopo il concerto di Milano, Ligabue proseguirà il tour europeo fino al 16 maggio. A giugno partirà poi la serie di eventi negli stadi italiani.

  • 5 giugno 2026 – Bibione – Stadio Comunale
  • 12 giugno 2026 – Roma – Stadio Olimpico
  • 17 giugno 2026 – Torino – Allianz Stadium
  • 20 giugno 2026 – Milano – Stadio San Siro (sold out)

Da settembre il tour entrerà poi nella fase finale nei palasport italiani.

Per calendario completo, biglietti e aggiornamenti sulla scaletta del tour è disponibile l’articolo dedicato ai concerti 2026 di Ligabue.

Ligabue stasera a Milano, tutto pronto per il concerto all’Unipol Dome

Biglietti e prevendite

I biglietti per le prossime date del tour 2026 sono disponibili su TicketOne e nei circuiti autorizzati.

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