8 Giugno 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
News
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8 Giugno 2026

TIM Summer Hits 2026 riparte da Roma con Carlo Conti e Andrea Delogu

TIM Summer Hits 2026 torna in Piazza del Popolo a Roma: tutte le date delle registrazioni, il cast e gli aggiornamenti sulle puntate.

News di Oriana Meo
Locandina ufficiale di TIM Summer Hits 2026 con Carlo Conti e Andrea Delogu per le quattro serate in Piazza del Popolo a Roma.
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TIM Summer Hits 2026 scalda i motori. Dal 21 al 24 giugno Piazza del Popolo a Roma ospiterà quattro serate gratuite che vedranno alternarsi sul palco alcuni dei protagonisti della musica italiana del momento. L’evento sarà registrato nella Capitale per poi essere trasmesso nelle settimane successive in prima serata su Rai 1.

Alla conduzione tornano per il terzo anno consecutivo Carlo Conti e Andrea Delogu, confermati alla guida dello show prodotto da Friends TV per Rai Pubblicità e TIM.

TIM Summer Hits 2026: quando si registra a Roma

Le registrazioni di TIM Summer Hits 2026 si svolgeranno a Roma, in Piazza del Popolo, in quattro serate consecutive:

Data Evento
21 giugno 2026 Prima serata di registrazione
22 giugno 2026 Seconda serata di registrazione
23 giugno 2026 Terza serata di registrazione
24 giugno 2026 Quarta serata di registrazione

L’ingresso alle serate è gratuito fino a esaurimento della capienza consentita dall’area dell’evento.

Cantanti TIM Summer Hits 2026

Il cast completo degli artisti che parteciperanno a TIM Summer Hits 2026 non è stato ancora annunciato.

Questa sezione verrà aggiornata non appena saranno resi noti i nomi dei cantanti presenti nelle quattro serate di Piazza del Popolo.

Scaletta prima puntata

La scaletta della prima serata del 21 giugno 2026 sarà disponibile in questa pagina dopo la registrazione dell’evento.

Scaletta seconda puntata

La scaletta della seconda serata del 22 giugno 2026 sarà disponibile in questa pagina dopo la registrazione dell’evento.

Scaletta terza puntata

La scaletta della terza serata del 23 giugno 2026 sarà disponibile in questa pagina dopo la registrazione dell’evento.

Scaletta quarta puntata

La scaletta della quarta serata del 24 giugno 2026 sarà disponibile in questa pagina dopo la registrazione dell’evento.

Quando va in onda TIM Summer Hits 2026 su Rai 1

Le quattro serate saranno registrate a Roma e successivamente trasmesse in prima serata su Rai 1, in contemporanea su Rai Radio2 e disponibili anche su RaiPlay.

Le date della messa in onda televisiva non sono ancora state comunicate. Anche questa sezione verrà aggiornata appena saranno disponibili informazioni ufficiali sul calendario TV.

All Music Italia

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