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TIM Summer Hits, la prima puntata del 17 luglio: cast, scaletta e dove vederlo

Cast, scaletta e info sulla prima puntata del 17 luglio su Rai 1, RaiPlay e Rai Radio2.

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Carlo Conti e Andrea Delogu conduttori di TIM Summer Hits 2026 in onda dal 17 luglio su Rai 1
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Al via TIM Summer Hits 2026: la prima puntata va in onda venerdì 17 luglio in prima serata su Rai 1, in diretta da Piazza del Popolo a Roma. A condurre sono Carlo Conti e Andrea Delogu. In questo articolo trovi il cast completo, la scaletta della serata e tutte le informazioni su dove e a che ora vedere lo show. La pagina viene aggiornata in tempo reale con l’ordine delle esibizioni.

 Articolo in aggiornamento in diretta. Aggiorniamo la scaletta con l’ordine dei brani mano a mano che gli artisti salgono sul palco durante la messa in onda.

TIM Summer Hits 2026: dove e a che ora vederlo

La prima puntata di TIM Summer Hits è in onda venerdì 17 luglio in prima serata su Rai 1 a partire dalle 21:30 circa. Lo show è disponibile anche in streaming e on demand su RaiPlay e in contemporanea su Rai Radio2, con collegamenti, interviste e contenuti dal backstage curati da Nicol Angelozzi.

Ecco le informazioni principali sulla serata:

Info Dettaglio
Data Venerdì 17 luglio 2026
Orario Prima serata, dalle 21:30 circa
Dove Rai 1, RaiPlay, Rai Radio2
Location Piazza del Popolo, Roma
Conduttori Carlo Conti e Andrea Delogu

 

TIM Summer Hits 17 luglio: il cast della prima puntata

Sul palco di Piazza del Popolo si alternano alcuni tra i nomi più ascoltati dell’estate, tra pop, rap e cantautorato. Questo il cast della prima puntata:

Artisti prima puntata
Angelina Mango e Marco Mengoni
Anna
Annalisa
Arisa
Ditonellapiaga
Emma
Fabri Fibra
Fred De Palma (solo e in coppia con Emis Killa)
Fulminacci
Gaia
Irama
Noemi
Pinguini Tattici Nucleari
Sal Da Vinci
Samurai Jay
Sayf
Serena Brancale
The Bausa
The Kolors
Tommaso Paradiso

 

Tra i momenti più attesi c’è il duetto tra Angelina Mango e Marco Mengoni sulle note di Canto d’amore, che i due hanno portato dal vivo anche di recente. Occhi puntati anche sulla coppia rap formata da Fred De Palma ed Emis Killa, reduci dal successo estivo, e sui big del pop come Annalisa, Emma e The Kolors.

La scaletta di TIM Summer Hits del 17 luglio

Qui sotto trovi l’ordine delle esibizioni della prima puntata, che aggiorniamo in tempo reale durante la messa in onda. Come sempre negli show dal vivo, la successione degli artisti può variare rispetto alle anticipazioni.

# Artista Brano
1 Da aggiornare in diretta

Scaletta in aggiornamento durante la diretta di venerdì 17 luglio. Torna su questa pagina per l’ordine completo dei brani.

TIM Summer Hits 2026: le prossime puntate

Dopo il debutto del 17 luglio, TIM Summer Hits torna in prima serata su Rai 1 martedì 21, venerdì 24 e venerdì 31 luglio. A chiudere il ciclo lo speciale Il meglio di TIM Summer Hits, in onda venerdì 7 agosto. Tutte le puntate sono trasmesse anche su Rai Radio2 e disponibili su RaiPlay.

Per tutte le scalette, il cast e gli aggiornamenti sull’edizione, trovi la nostra pagina dedicata: TIM Summer Hits 2026.

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