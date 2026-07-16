Il Festival di Sanremo 2027 potrebbe cancellare la categoria Nuove Proposte. A sostenerlo è un’indiscrezione lanciata da Giuseppe Candela su Dagospia, secondo cui l’edizione condotta da Stefano De Martino ridisegnerebbe da zero la gara dei giovani. Si tratta di voci non ufficiali, ma coerenti con le novità già annunciate sulla riduzione dei Big.

Secondo quanto riportato da Dagospia, il vincitore di Sanremo Giovani verrebbe proclamato il 18 dicembre e inserito direttamente nel cast dei Big, come già avvenuto in passato con Baglioni e Amadeus. Non ci sarebbe più una gara separata per gli emergenti.

Come cambierebbe la gara dei giovani

Sempre stando all’indiscrezione, e in attesa di conferme ufficiali, il tetto dei Big sarebbe fissato al momento a 24 artisti: 23 nomi noti più il vincitore di Sanremo Giovani, tutti in gara tutte le sere, compresa la serata dedicata all’Eurovision.

Cambierebbe anche il percorso di selezione. Non ci sarebbe più un programma parallelo su Rai 2 dedicato ai giovani: lo spazio diventerebbe quello dell’access prime time di Rai 1. E in una fase pre-finale cadrebbe la distinzione tra i ragazzi provenienti da Sanremo Giovani e quelli di Area Sanremo, che si confronterebbero insieme nella stessa corsa. Se lo scenario venisse confermato, Area Sanremo tornerebbe a non avere accessi di diritto al Festival.

L’ipotesi si aggiunge a quanto già dichiarato dallo stesso De Martino ai palinsesti Rai del 3 luglio, quando aveva parlato di una riduzione dei Big e di una nuova formula per le Nuove Proposte, senza però svelarne i contorni: “Sì, ma è una sorpresa, non lo posso dire ancora”. Il calendario delle serate presentato in quell’occasione, privo di una finale dedicata agli emergenti, va nella stessa direzione.

Una categoria che perde spazio da anni

Se confermata, la cancellazione delle Nuove Proposte sarebbe l’ultimo passo di una parabola che dura da tempo. La gara dei giovani è passata dai sedici emergenti degli anni d’oro di Baudo agli otto rimasti fino al 2024, fino ai quattro dell’ultima edizione firmata Carlo Conti. Abbiamo ricostruito questa storia, e perché la categoria conta sempre meno, nel nostro editoriale sul declino della gara giovani.

Tutte le novità sul prossimo Festival, tra dati ufficiali e indiscrezioni, sono raccolte nel nostro approfondimento su Sanremo 2027, in costante aggiornamento.