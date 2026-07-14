Battiti Live 2026, il cast della terza puntata. Giovedì 16 luglio va in onda in prima serata su Canale 5 la terza delle cinque serate di TIM Battiti Live 2026, registrate a Trani. Alla conduzione Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. In questa pagina trovate tutti i cantanti che si esibiranno nel corso della serata.

Artista Alessio Bernabei Angelina Mango Angie Anna Benji & Fede Clementino Delia Emma Ernia Gabry Ponte J-Ax Lorenzo Salvetti Marco Mengoni Niccolò Filippucci Orietta Berti Patty Pravo Pinguini Tattici Nucleari Rocco Hunt Rosa Chemical Sal Da Vinci Sayf Serena Brancale Settembre

L’ordine delle esibizioni non è ancora stato comunicato. Questa pagina verrà aggiornata con la scaletta completa nel corso della serata.

Per il cast completo delle cinque puntate, le date e i conduttori potete recuperare il nostro articolo generale su Battiti Live 2026.

Battiti Live 2026: quando va in onda la prossima puntata

La quarta puntata di Battiti Live 2026 va in onda giovedì 23 luglio in prima serata su Canale 5. Il programma si chiude poi giovedì 30 luglio. Ogni serata è disponibile anche in streaming, in diretta e on demand, su Mediaset Infinity.

Battiti Live 2026: dove è stato registrato e la regia

Le cinque puntate di Battiti Live 2026 sono state registrate a Trani, in Piazza Quercia, dal 24 al 28 giugno, e vanno in onda su Canale 5 in prima serata, in contemporanea streaming su Mediaset Infinity. Le serate sono arricchite dalle performance on the road registrate in diverse località pugliesi. La regia del programma è affidata a Luigi Antonini.