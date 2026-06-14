Torna l’appuntamento musicale più atteso dell’estate: TIM Battiti Live 2026 andrà in onda in prima serata su Canale 5 dal 2 al 30 luglio. Giunto alla ventiquattresima edizione, lo show organizzato da Radio Norba conferma la sua casa pugliese e porta con sé una novità importante alla conduzione.

Accanto alla confermata Ilary Blasi, infatti, arriva una new entry: Fabio Rovazzi. Il cantante e conduttore subentra ad Alvin, storico volto del programma, impegnato quest’estate come inviato dell’Isola dei Famosi.

Tim Battiti Live 2026: quando va in onda e quante puntate

Battiti Live 2026 sarà trasmesso su Canale 5 in prima serata, con cinque puntate previste a partire dal 2 luglio fino al 30 luglio. Come da tradizione, le serate sono registrate nelle piazze della Puglia e poi mandate in onda nelle settimane successive. Lo show è disponibile anche in streaming, in diretta e on demand, su Mediaset Infinity.

Per questa edizione le città pugliesi che ospitano le esibizioni in esterna sono cinque, con gli artisti che si alternano a coppie sullo stesso palco. La località che ospiterà il palco principale non è ancora stata ufficializzata.

Battiti Live 2026: i conduttori

Alla guida di Battiti Live 2026 c’è Ilary Blasi, riconfermata dopo le ultime edizioni. La novità è il suo nuovo partner: Fabio Rovazzi, per il quale si tratta del debutto alla conduzione dello show. Rovazzi prende il posto di Alvin, che torna a vestire i panni dell’inviato dell’Isola dei Famosi, in registrazione nelle Filippine proprio nei mesi estivi.

Battiti Live 2026: gli artisti attesi

Il cast completo non è ancora stato ufficializzato, ma diversi nomi della scena italiana sono già attesi sul palco, tra i protagonisti delle classifiche e dei tormentoni di questa stagione. Tra i primi annunciati figurano, tra gli altri, Sayf, Alfa, Annalisa, Emma, Fedez, Elettra Lamborghini, Geolier, Noemi, Tommaso Paradiso, Sal Da Vinci, J-Ax, The Kolors, Marco Masini, Malika Ayane, Rocco Hunt, Serena Brancale ed Emis Killa. Lo stesso Fabio Rovazzi, oltre a condurre, si esibirà con alcuni dei suoi brani.

In attesa delle puntate televisive, l’estate musicale è già partita dal vivo con Road to Battiti, il tour gratuito nelle piazze pugliesi che anticipa la kermesse. Tutte le date e gli artisti sono nel nostro articolo dedicato a Road to Battiti 2026.