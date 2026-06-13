13 Giugno 2026
di
All Music Italia
News
Condividi su:
13 Giugno 2026

Road to Battiti 2026: il tour gratuito che anticipa Battiti Live, date e artisti

Cinque tappe gratuite nelle piazze pugliesi dal 13 al 21 giugno.

News di All Music Italia
Il logo di Road to Battiti 2026, il tour che anticipa Battiti Live
Condividi su:

Parte dalla Puglia il conto alla rovescia verso TIM Battiti Live. Si chiama Road to Battiti il tour itinerante e gratuito che anticipa la kermesse musicale dell’estate, con cinque appuntamenti dal vivo nelle piazze pugliesi tra il 13 e il 21 giugno. Le esibizioni registrate durante le serate entreranno a far parte delle puntate di Battiti Live, in onda a luglio su Canale 5.

Organizzato da Radio Norba, il tour trasforma alcune località della regione in palcoscenici a cielo aperto. L’ingresso è libero fino al raggiungimento della capienza consentita.

Road to Battiti 2026: le date e le tappe

Sono cinque le tappe in calendario. Si parte sabato 13 giugno da Manfredonia, per chiudere il 21 giugno a Polignano a Mare:

Sabato 13 giugno – Manfredonia (Piazzale Silvio Ferri)
Domenica 14 giugno – Martina Franca (Piazza Maria Immacolata)
Venerdì 19 giugno – Bari
Sabato 20 giugno – Alberobello
Domenica 21 giugno – Polignano a Mare

Ogni serata si apre alle 18 con i conduttori e i dj di Radio Norba, che accompagnano il pubblico tra musica, interviste e intrattenimento, mentre gli artisti salgono sul palco a partire dalle 21. Nelle aree limitrofe è allestito il villaggio dei partner, con attività ed eventi dedicati al pubblico.

Road to Battiti 2026: gli artisti delle prime tappe

Le prime due serate hanno una line up già definita, mentre gli ospiti delle tappe di Bari, Alberobello e Polignano a Mare verranno annunciati nei giorni successivi, durante i primi show.

13 giugno, Manfredonia: J-Ax e Irama
14 giugno, Martina Franca: Raf e Fred De Palma

Da Road to Battiti a Battiti Live: quando va in onda in tv

Le performance del tour confluiranno nelle puntate televisive di TIM Battiti Live, giunto alla ventiquattresima edizione, in onda in prima serata su Canale 5 dal 2 al 30 luglio 2026. Per questa edizione la conduzione cambia volto: accanto alla confermata Ilary Blasi arriva Fabio Rovazzi, che subentra ad Alvin, impegnato come inviato all’Isola dei Famosi.

All Music Italia

Articoli più letti

Angelina Mango e Marco Mengoni per il singolo Canto d’amore in uscita il 12 giugno 2026 1

Angelina Mango e Marco Mengoni tornano insieme: il significato di Canto d’amore e il videoclip
Luciano Ligabue sul palco dell’Unipol Dome di Milano durante il concerto che anticipa il tour negli stadi del 2026 2

Ligabue, tutte le canzoni del tour 2026 da Bibione ai palasport
Olly durante un concerto del tour 2026 prima degli show estivi de Il Gran Finale tra Genova e Roma 3

Olly, cresce l’attesa per Genova: scaletta e biglietti de Il Gran Finale
Angelina Mango e Marco Mengoni, 22simba con Guè e Noyz Narcos protagonisti delle nuove uscite del New Music Friday del 12 giugno 2026. 4

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 24 del 2026
Irama durante il concerto di San Siro dove ha distribuito ai fan una demo inedita tramite QR code 5

Irama regala una demo ai fan di San Siro: testo e significato del brano
Geolier mostra una parte della scaletta del tour 2026 condivisa sui social 6

Geolier a San Siro, debutto negli stadi: le canzoni attese nella scalettta dei record
Achille Lauro in concerto allo Stadio Olimpico con lo show Comuni Immortali 7

Achille Lauro e Antonello Venditti, "Che tesoro che sei": il duetto che ha acceso l'Olimpico
Irama durante il concerto evento a San Siro nel 2026 con palco interattivo, ledwall e scenografie luminose per celebrare i 10 anni di carriera 8

Irama festeggia i 10 anni di carriera a San Siro tra ambizione e innovazione
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 9

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Max Pezzali annuncia nuove date del tour 2026 MAX FOREVER negli stadi italiani 10

Max Pezzali, il tour 2026 entra nel vivo: date, scaletta e concerti

Cerca su A.M.I.