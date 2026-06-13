Parte dalla Puglia il conto alla rovescia verso TIM Battiti Live. Si chiama Road to Battiti il tour itinerante e gratuito che anticipa la kermesse musicale dell’estate, con cinque appuntamenti dal vivo nelle piazze pugliesi tra il 13 e il 21 giugno. Le esibizioni registrate durante le serate entreranno a far parte delle puntate di Battiti Live, in onda a luglio su Canale 5.

Organizzato da Radio Norba, il tour trasforma alcune località della regione in palcoscenici a cielo aperto. L’ingresso è libero fino al raggiungimento della capienza consentita.

Road to Battiti 2026: le date e le tappe

Sono cinque le tappe in calendario. Si parte sabato 13 giugno da Manfredonia, per chiudere il 21 giugno a Polignano a Mare:

Sabato 13 giugno – Manfredonia (Piazzale Silvio Ferri)

Domenica 14 giugno – Martina Franca (Piazza Maria Immacolata)

Venerdì 19 giugno – Bari

Sabato 20 giugno – Alberobello

Domenica 21 giugno – Polignano a Mare

Ogni serata si apre alle 18 con i conduttori e i dj di Radio Norba, che accompagnano il pubblico tra musica, interviste e intrattenimento, mentre gli artisti salgono sul palco a partire dalle 21. Nelle aree limitrofe è allestito il villaggio dei partner, con attività ed eventi dedicati al pubblico.

Road to Battiti 2026: gli artisti delle prime tappe

Le prime due serate hanno una line up già definita, mentre gli ospiti delle tappe di Bari, Alberobello e Polignano a Mare verranno annunciati nei giorni successivi, durante i primi show.

13 giugno, Manfredonia: J-Ax e Irama

14 giugno, Martina Franca: Raf e Fred De Palma

Da Road to Battiti a Battiti Live: quando va in onda in tv

Le performance del tour confluiranno nelle puntate televisive di TIM Battiti Live, giunto alla ventiquattresima edizione, in onda in prima serata su Canale 5 dal 2 al 30 luglio 2026. Per questa edizione la conduzione cambia volto: accanto alla confermata Ilary Blasi arriva Fabio Rovazzi, che subentra ad Alvin, impegnato come inviato all’Isola dei Famosi.