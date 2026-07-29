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Oriana Meo
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Achille Lauro alle Nitto ATP Finals 2026: annunciato il Grand Opening Show

Il cantante sarà il protagonista del Grand Opening Show delle Nitto ATP Finals 2026 all'Inalpi Arena di Torino il 12 novembre.

News di Oriana Meo
Achille Lauro protagonista del Grand Opening Show delle Nitto ATP Finals 2026 all'Inalpi Arena di Torino
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Achille Lauro sarà il protagonista del Grand Opening Show delle Nitto ATP Finals 2026, in programma giovedì 12 novembre, dalle ore 21:00, all’Inalpi Arena di Torino. L’artista romano aprirà l’edizione 2026 dell’evento con uno spettacolo esclusivo che unirà musica e sport davanti al pubblico presente per la giornata inaugurale.

L’annuncio è stato ufficializzato dagli organizzatori delle Nitto ATP Finals, che hanno scelto Achille Lauro per dare il via alla terza edizione del Grand Opening Show, pensato per inaugurare una delle competizioni tennistiche più importanti della stagione.

Achille Lauro apre le Nitto ATP Finals 2026

La presenza di Achille Lauro rappresenta uno dei momenti centrali della cerimonia inaugurale. Il cantautore salirà sul palco dell’Inalpi Arena di Torino il 12 novembre 2026, offrendo al pubblico uno show esclusivo realizzato per l’apertura dell’evento.

Il concerto precederà l’inizio della manifestazione sportiva e accompagnerà il pubblico nella serata inaugurale delle Nitto ATP Finals 2026, che quest’anno si giocheranno dal 15 al 22 novembre.

Biglietti in vendita dal 30 luglio

I biglietti per assistere al Grand Opening Show saranno disponibili a partire da giovedì 30 luglio alle ore 12:00 su TicketOne. L’accesso allo spettacolo permetterà di assistere sia all’esibizione di Achille Lauro sia all’evento inaugurale delle Nitto ATP Finals 2026.

Per i tesserati FITP sono previste condizioni dedicate: sconto del 20% per i tesserati Atleta e Gold (agonisti e non agonisti) e del 5% per i tesserati eSports. Durante la fase promozionale sarà possibile acquistare un solo biglietto per ciascun avente diritto.

Achille Lauro protagonista di un evento speciale a Torino

L’appuntamento del 12 novembre aggiunge un nuovo impegno al calendario live dell’artista, che sarà protagonista di uno spettacolo pensato appositamente per aprire l’edizione 2026 delle Nitto ATP Finals. L’evento porterà la musica al centro della serata inaugurale della manifestazione torinese.

Quello di Torino sarà uno degli appuntamenti speciali di Achille Lauro nella seconda parte del 2026. Per chi invece vuole vederlo dal vivo in concerto, il cantautore ha già annunciato anche Per sempre noi, il tour negli stadi del 2027 che toccherà dieci città italiane, con le prime date già sold out. Su All Music Italia è disponibile l’articolo con calendario completo, biglietti, prezzi e tutti gli aggiornamenti sul tour 2027 di Achille Lauro.

Biglietti Grand Opening Show: tipologie e prezzi

I biglietti per il Grand Opening Show con Achille Lauro saranno disponibili dalle ore 12:00 di mercoledì 30 luglio 2026 su TicketOne. La tabella verrà aggiornata non appena saranno pubblicati prezzi e settori ufficiali.

Tipologia Prezzo Disponibilità
In aggiornamento Da definire Biglietti
dal 30 luglio, ore 12:00
All Music Italia potrebbe ricevere una commissione sugli acquisti effettuati tramite questo link, senza variazioni di prezzo.

All Music Italia

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